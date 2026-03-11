Zgoda Iranu albo ryzyko ostrzału. Nowa rzeczywistość w Cieśninie Ormuz

Według najnowszych informacji pojawiających się w mediach Iran zapowiedział, że statki chcące przepłynąć przez Cieśninę Ormuz będą musiały uzyskać na to jego zgodę. W praktyce oznacza to próbę przejęcia kontroli nad jednym z najważniejszych szlaków transportowych świata. Jednocześnie pojawiają się komunikaty irańskich sił zbrojnych ostrzegające, że każda jednostka próbująca przepłynąć przez cieśninę bez pozwolenia może zostać zaatakowana, co sprawia, że wielu armatorów po prostu nie chce podejmować tak dużego ryzyka.

W efekcie ten strategiczny szlak morski jest dziś w dużej mierze sparaliżowany. Ruch statków gwałtownie spadł, a wiele jednostek pozostaje po obu stronach cieśniny i czeka na rozwój wydarzeń. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że przed wybuchem obecnego konfliktu przez Cieśninę Ormuz transportowano około jednej piątej światowych dostaw ropy i gazu, co czyni ją jednym z kluczowych punktów globalnej gospodarki.

Ma to ogromne znaczenie dla rynków energii. Zakłócenie żeglugi w tym miejscu natychmiast odbija się na globalnych cenach surowców energetycznych oraz kosztach transportu. Nawet częściowa blokada tak ważnego szlaku handlowego może wywołać efekt domina w światowej gospodarce, ponieważ ogromna część eksportu ropy z krajów Zatoki Perskiej musi przechodzić właśnie przez ten wąski akwen.

Dodatkowo pojawiają się doniesienia, że Iran może rozmieścić w cieśninie miny morskie, aby jeszcze bardziej utrudnić żeglugę i zwiększyć presję na państwa zaangażowane w konflikt. Sama możliwość zastosowania takiej taktyki pokazuje, jak poważna jest obecnie sytuacja i jak niewiele potrzeba, aby doszło do jeszcze większej eskalacji napięcia w regionie.

Równocześnie widać, że państwa zaangażowane w konflikt różnie patrzą na jego dalszy przebieg. Administracja amerykańska sygnalizuje, że nie jest zainteresowana nieograniczoną eskalacją działań militarnych. W wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa pojawiały się sugestie, że możliwości dalszego bombardowania kolejnych celów w Iranie są coraz bardziej ograniczone i że należy raczej szukać sposobu na zakończenie obecnej fazy konfliktu.

Inaczej na sytuację patrzy Izrael, który zapowiada, że operacje przeciwko Iranowi mogą być kontynuowane nawet bez bezpośredniego udziału Stanów Zjednoczonych. Według izraelskich władz naloty na cele związane z irańską infrastrukturą militarną mogą trwać tak długo, jak będzie to uznane za konieczne dla bezpieczeństwa państwa.

W efekcie konflikt na Bliskim Wschodzie wcale nie wygląda dziś na taki, który zmierza ku szybkiemu zakończeniu. Wręcz przeciwnie, kolejne działania militarne, napięcia na morzu oraz różnice w podejściu poszczególnych państw sugerują, że sytuacja może jeszcze przez długi czas pozostawać niestabilna. Jedna decyzja dotycząca tak strategicznego miejsca jak Cieśnina Ormuz może mieć konsekwencje nie tylko regionalne, ale również globalne, od bezpieczeństwa transportu morskiego po stabilność całej światowej gospodarki.