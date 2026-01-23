Złoto krok od korekty?🚨Goldman Sachs zmienia prognozę na 2026 rok

Metale szlachetne korzystają na globalnej destabilizacji rynków finansowych, która uderza w dolara i potencjalnie - w popyt na amerykańskie obligacje. Trend dywersyfikacji poza treasuries wydaje się strategiczny i długotrwały, co wspiera przede wszystkim fundamenty na rynku złota. Goldman Sachs podniósł docelowy poziom cen złota na 2026 rok do 5400 USD za uncję, wobec 4900 USD poprzednio.
- Jeśli założymy, że potencjalnie kolejny impuls na rynku złota byłby 1:1 podobny do dwóch poprzednich i również korekty spełniłyby warunki 1:1 - oznaczałoby to, że cena może spaść obecnie w okolice 4400 USD zanim uruchomi kolejny impuls wzrostowy, wynoszący w takim scenariuszu ok. 1000 USD tj. do 5400 USD za uncję, zgodny z predykcją Goldman Sachs.
- Poprzednie dwa impulsy wzrostowe (jeden z okresu lipiec - październik i drugi z okresu połowa października - styczeń 2026 przyniosły zwyżkę o ok. 1000 USD za uncję. Jeśli korekty miałyby być również identyczne, możęmy oczekiwać cofnięcia o około 500 USD, co oznaczałoby test okolice 4400 USD. Nie jest przesądzone, że złoto utrzyma ten wzorzec i korekta musi nadejść obecnie, spełniając warunki 1:1.
- Największym ryzykiem dla złota i rynku metali wydaje się utrzymanie Jerome'a Powella na stanowisku szefa Fed, co prawdopodobnie skutkowałoby niewdrożeniem 'modelu Trumpa', w którym Rezerwa Federalna radykalnie obniżałaby stopy procentowe, zadowalając się inflacją bliską celu. Jednak nawet taki scenariusz nie oznaczałby, że zagraniczne banki i fundusze nie podjęłyby decyzji ograniczenia ekspozycji na treasuries. Wobec eskalacji wokół Grenlandii, takie podejście rozważać będą poważnie nordyckie państwa i fundusze emerytalne w Europie Półncinej, nie tylko kraje BRICS.
GOLD (interwał D1)
Źródło: xStation5
