🟡Złoto testuje 2600 USD

Z艂oto spada dzisiaj do najni偶szego poziomu od 20 wrze艣nia i zalicza najwi臋ksz膮 korekt臋 w tym roku

Korekta na rynku z艂ota si臋ga ju偶 ok. 7% i 200 USD na jednej uncji, pocz膮wszy od 31 pa藕dziernika. Spadek cen z艂ota powi膮zany jest z tzw. Trump Trade w trakcie kt贸rego obserwujemy umocnienie ameryka艅skiego dolara i wzrost rentowno艣ci. Wzrost rentowno艣ci ze wzgl臋du na oczekiwanie wy偶szej inflacji w przysz艂o艣ci dzi臋ki polityce Trumpa mo偶e doprowadzi膰 do tego, 偶e neutralna stopa procentowa b臋dzie wy偶sza ni偶 pocz膮tkowo oczekiwano. Patrz膮c na perspektyw臋 obni偶ek st贸p procentowych do poziomu 3,75% do ko艅ca przysz艂ego roku i zak艂adaj膮c premi臋 za ryzyko na obligacjach, rentowno艣ci nie musz膮 ju偶 mocno spada膰 wraz kolejnymi obni偶kami st贸p procentowych.聽

Rentowno艣ci obligacji 10 letnich si臋gaj膮 ju偶 4,4%. 殴r贸d艂o: XTB

Z艂oto zalicza obecnie najwi臋ksz膮 korekt臋 w tym roku, kt贸ra si臋ga ju偶 ok. 200 USD na jednej uncji. Obecnie testowany jest poziom 2600 USD za uncj臋, kt贸ry zbiega si臋 ze zniesieniem 38.2 ostatniej du偶ej fali wzrostowej. Kolejne wa偶ne wsparcie znajduje si臋 przy poziomie 2550, kt贸ry zbiega si臋 ze zniesieniem 50%. Pomi臋dzy poziomami 2550 oraz 2600 znajduje si臋 linia trendu wzrostowego z bie偶膮cego roku oraz 艣rednia 100 okresowa. Sezonowo艣膰 wskazuje, 偶e na prze艂omie listopada oraz grudnia powinni艣my oczekiwa膰 o偶ywienia.聽

殴r贸d艂o: xStation5

