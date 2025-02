Złoto traci 0,5% po mocnym wzroście inflacji. Kluczowe wykresy dla CPI

Złoto traci ok. 0,5% po publikacji wyższej inflacji od oczekiwań w USA. Wyższa inflacja wywołuje obawy dotyczące tego, że Fed będzie zmuszony do utrzymania stóp procentowych przez dłuższy czas bez zmian. Przed publikacją rynek obstawiał pierwszą i jedyną obniżkę w tym roku we wrześniu. Obecnie ten termin może się jeszcze mocniej przesunąć.

Najważniejszym aspektem z dzisiejszego raportu jest mocny przyrost miesięcznej inflacji czynszowej. Choć w przeszłości obserwowaliśmy utrzymanie wzrostu w tej kategorii, to jednak obecnie przypomina on raczej wzrosty z 2023 roku czy początku 2024. Dodatkowo obserwujemy mocny wzrost kosztów po stronie usług energetycznych oraz żywności.

Warto zwrócić uwagę, że w ujęciu rocznym w dalszym ciągu obserwujemy zmniejszanie się inflacji dotyczącej czynszów, ale jak pokazuje wskaźnik Case Shiller, który możemy traktować jako wskaźnik wyprzedzający.

Jednocześnie widać przy ogólnej inflacji, że nie obserwowaliśmy żadnej większej ujemnej kontrybucji. Jednocześnie tempo spadku kontrybucji dla inflacji czynszowej wyraźnie zmalało. Stale wysoki pozostaje kontrybucja usług transportowych.

Rynek jest jednak zatroskany faktem przyrostu inflacji bazowej, choć oczekiwania wskazywały na jej wyraźny spadek. Ostatecznie wyniosła ona 3,3% r/r, przy oczekiwaniu 3,1% r/r oraz przy poprzednim poziomie 3,2% r/r.

W odpowiedzi na dzisiejsze dane obserwujemy wzrost rentowności 10 letnich o 10 punktów bazowych. Mamy również przesunięcie wyceny pierwszej obniżki w tym roku przez Fed. W tym momencie 90% łączonego prawdopodobieństwa mamy na październik od 110% prawdopodobieństwa łączonego na grudzień. W pierwszej reakcji obserwowaliśmy spadek cen złota o ponad 1%, natomiast obecnie strata ta zmniejszyła się do 0,5%. Ryzyko wyższej inflacji może działać również na korzyść złota, które w środowisku wysokich stóp procentowych radziło sobie w ostatnich miesiącach bardzo dobrze. Niemniej obecne ruchy na złocie sugerują, że przed osiągnięciem 3000 USD możliwa jest większa korekta i ponowny test wzrostowej linii trendu, który rozpoczął się w drugiej połowie grudnia zeszłego roku.