Zloto traci blisko 0.8% i spada poniżej 2600 USD na fali mocnego dolara i rentowności 📉

Obserwujemy dziś kontynuację spadkowego trendu na rynku metali szlachetnych, a złoto (GOLD) osunęło się dziś o prawie 1% poniżej 2600 USD za uncję. Spadki te spowodowane są bezpośrednio umocnieniem dolara, gdzie indeks USDIDX rośnie dziś do 106 oraz rentowności, gdzie '10-latki' zyskują ponad 12 punktów bazowych, rosnąc w okolice 4.45%. Spadki na złocie wynikają z przedłużającego się 'Trump Trade'. Program Republikanów i Trumpa prawdopodobnie nałoży większą presję na Fed wyższe stopy Fed w 2025 roku.

Ostatnie dane m.in. ankieta NY Fed z dziś sugerują poprawę perspektyw wokół kondycji gospodarki amerykańskiej. Kolejny aspekt do geopolityka, gdzie przynajmniej krótkoterminowo inwestorzy widzą bardziej zachęcające okoliczności, sugerujące spadek napięć m.in. na Bliskim Wschodzie, czy na linii Waszyngton - Pekin. Także niewykluczony jest powrót do rozmów pokojowych Ukrainy z Rosją, na przełomie lub na początku 2025 roku. Geopolityka to jednak szersze tło dla rynku złota, a nie czynnik powodujący dzisiejszą wyprzedaż. Ponad 4% traci dziś także pallad (PALLADIUM); cofnięcie obserwujemy na srebrze (SILVER).

GOLD (interwał H1, D1)

Patrząc na wykres godzinowy, widzimy, że złoto wyłamało się dołem ze wzrostowego kanału cenowego i testuje poziomy z drugiej połowy września.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5