🟡Złoto traci niemal 1,5% przed PCE

O 14:30 poznamy wa偶ne dane inflacyjne z USA, cho膰 nie zmieni膮 one perspektywy dla Fed

Z艂oto traci mocno na warto艣ci, nawet pomimo s艂abo艣ci ameryka艅skiego dolara oraz rosn膮cych szansach na obni偶ki ze strony Fed. Z艂oto traci g艂贸wnie ze wzgl臋du na pozytywne wie艣ci z frontu negocjacji handlowych mi臋dzy USA, Chinami oraz innymi krajami na 艣wiecie. Niemniej dzisiejsze dane s膮 wa偶ne z perspektywy d艂ugoterminowych oczekiwa艅 na stopy procentowe Fed, cho膰 w kr贸tkim terminie ameryka艅scy decydenci b臋d膮 skupia膰 si臋 bardziej na danych z rynku pracy oraz inflacji CPI, kt贸ra daje szybszy obraz tego, jak wygl膮da dynamika cen konsumpcyjnych.聽

Dzisiaj oczekuje si臋 wzrostu inflacji PCE do poziomu 2,3% r/r z poziomu 2,1% r/r, ale minimalnej dynamiki miesi臋cznej na poziomie 0,1% m/m. Natomiast inflacja bazowa ma wzrosn膮膰 do 2,6% r/r z poziomu 2,5% r/r, przy r贸wnie niskiej dynamice miesi臋cznej rz臋du 0,1% m/m. Opr贸cz tego poznamy r贸wnie偶 dane dotycz膮ce przychod贸w i wydatk贸w osobistych. Kluczowe z perspektywy rynku b臋d膮 dane bazowe PCE, gdy偶 poka偶膮 one jaki wp艂yw na majow膮 inflacj臋 mia艂y c艂a Donalda Trumpa.聽

Ceny us艂ug nieco odbi艂y w jednym czasie, co uzasadnia odbicie inflacji PCE Core. Poka偶e ona r贸wnie偶 wp艂yw ce艂 handlowych na ceny konsumpcyjne. 殴r贸d艂o: Bloomberg FInance LP, XTB

Co dalej ze z艂otem?

Z艂oto zalicza spor膮 korekt臋 podczas dzisiejszej sesji, przebijaj膮c si臋 prawdopodobnie na sta艂e poni偶ej 3300 oraz 艣rednich 25 i 50 okresowych. Je艣li inflacja wzro艣nie lub wypadnie wy偶ej, wtedy mo偶e ograniczy膰 si臋 potencja艂 na obni偶k臋 st贸p we wrze艣niu, co mo偶e przed艂u偶y膰 korekt臋 na z艂ocie. Je艣li jednak inflacja by nie wzros艂a, wtedy mo偶liwy b臋dzie powr贸t powy偶ej 3300 jeszcze dzisiaj i szybsze obni偶ki ze strony Fed. 殴r贸d艂o: xStation5

聽