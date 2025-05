🟡Złoto traci ponad 1% przed Fed

Dzisiejsza decyzja Fed nie powinna przynie艣膰 niespodzianek i stopy procentowe powinny pozosta膰 bez zmian.

Rynek wycenia zaledwie kilka procent szans na obni偶k臋 st贸p procentowych przez Fed podczas dzisiejszego posiedzenia. Chocia偶 Donald Trump wielokrotnie nawo艂ywa艂 do obni偶ek, a nawet straszy艂 szukaniem mo偶liwo艣ci zwolnienia Powella, Fed pozostanie najprawdopodobniej niesk艂onny do nacisk贸w ze strony administracji. Fed ma obecnie dosy膰 spory problem do rozwi膮zania: z jednej strony, c艂a nak艂adane przez USA generuj膮 ju偶 w tym momencie inflacj臋, ale jednocze艣nie jest to r贸wnie偶 zagro偶enie dla rynku pracy, w przypadku spowolnienia gospodarczego. Jednocze艣nie jednak dane z rynku pracy pozostaj膮 mocne, inflacja spad艂a, ale wiele wska藕nik贸w m贸wi o jej mo偶liwym odbiciu. Wobec tego, czy czeka nas d艂u偶szy okres bez zmian w stopach procentowych?

Nadchodz膮ca inflacja

Inflacja za marzec spad艂a dosy膰 wyra藕nie w Stanach Zjednoczonych, si臋gaj膮c poziomu 2,4% r/r, co jest najni偶szym poziomem wyr贸wnanym z wrze艣nia oraz najni偶szym od lutego 2021 roku. W du偶ej mierze to efekt spadaj膮cych cen paliw, bez kt贸rych nie obserwowaliby艣my tak dynamicznego spadku.聽

Cho膰 podczas obecnego posiedzenia nie poznamy nowych projekcji, to jednak bior膮c pod uwag臋 c艂a oraz wyra藕ne odbicie subindeks贸w cenowych indeks贸w regionalnych czy r贸wnie偶 indeks贸w ISM, mo偶na oczekiwa膰, 偶e inflacja ponownie w USA stanie si臋 problemem. W艂a艣nie dlatego Fed musi poczeka膰, jaki b臋dzie realny wp艂yw ce艂 na inflacj臋. Bloomberg wskazuje, 偶e prognoza dla PCE Core mo偶e zosta膰 podniesiona na ten rok podczas czerwcowego posiedzenia, nawet do poziomu 3,5% z poziomu 2,8% z ostatniej marcowej projekcji. Jednocze艣nie oczekuje si臋 mocnego 艣ci臋cia prognozy wzrostu PKB o 0,8 punktu procentowego do poziomu zaledwie 0,9%. To z kolei mo偶e oznacza膰 wyra藕ne podniesienie prognoz dla stopy bezrobocia. Jak wida膰 Fed nie ma 艂atwego problemu: z jednej strony rosn膮ca inflacja, a z drugiej strony rosn膮ce ceny, czyli potrzeba utrzymania st贸p procentowych, a by膰 mo偶e nawet potrzeba ich podwy偶ek, wzgl臋dem potrzeby obni偶ki, aby powstrzyma膰 dalszy wzrost stopy bezrobocia.聽

Indeksy regionalne wystrzeli艂y mocno w g贸r臋 w ostatnich miesi膮cach, wskazuj膮c ponownie na rosn膮cy problem inflacyjny. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Co dalej ze stopami?

Fed w swoich projekcjach wskazuje na dwie obni偶ki st贸p procentowych w tym roku, ale ocena ta pochodzi z marca. Z kolei rynek wycenia obecnie nawet 3 obni偶ki w tym roku. Pierwsza wycena wskazuje na lipiec jako mo偶liwy termin obni偶ki. Z drugiej strony jak wskazuje Bloomberg, przy obecnych prognozach wzrostu inflacji, stosuj膮c regu艂臋 Taylora dla st贸p procentowych, Fed powinien utrzyma膰 stopy procentowe w pozosta艂ej cz臋艣ci tego roku, a by膰 mo偶e nawet zdecydowa膰 si臋 na podwy偶k臋, je艣li inflacja b臋dzie wypada膰 jednak wy偶ej od oczekiwa艅. Nie jest to oczywi艣cie scenariusz bazowy, czy to dla rynku, czy dla samych decydent贸w ze strony Fed.聽

Rynek wci膮偶 oczekuje 3 obni偶ek st贸p procentowych w tym roku, pomimo sporego ryzyka wzrostu inflacji w dalszej cz臋艣ci roku. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak zareaguje rynek?

Z艂oto jest oczywi艣cie postrzegane jako bezpieczna przysta艅, dlatego w czasach obecnej niepewno艣ci wyra藕nie zyskuje na warto艣ci. Wczoraj dosz艂o do najwy偶szego zamkni臋cia w historii na rynku z艂ota, na poziomie 3430 USD za uncj臋. Dzisiaj z艂oto zacz臋艂o sesj臋 wy偶ej, ale obecnie traci ze wzgl臋du na mo偶liwe rozmowy mi臋dzy USA oraz Chinami w sprawie z艂agodzenia ce艂. Cho膰 utrzymanie st贸p procentowych przez Fed jest negatywne dla z艂ota, to jednak z艂oto zyskiwa艂o w okresie wysokich st贸p w ostatnim czasie. Wobec tego mo偶na oczekiwa膰, 偶e ryzyko podwy偶szonej inflacji mo偶e kierowa膰 inwestor贸w w stron臋 innych aktyw贸w ni偶 dolar. Wobec tego podczas dzisiejszej decyzji Fed mo偶na oczekiwa膰 podwy偶szonej zmienno艣ci na z艂ocie. Utrzymanie neutralnego stanowiska mo偶e by膰 dobre dla z艂ota, natomiast wyra藕ne wskazanie, 偶e stopy procentowe nie b臋d膮 w tym roku obni偶ane lub mog膮 by膰 nawet podwy偶szane, mo偶e spowodowa膰 wyra藕ne cofni臋cie i ponownie przetestowanie poziomu 3300 USD za uncj臋. Obecnie kluczowym wsparciem dla z艂ota pozostaj膮 okolice 3250 USD za uncj臋, gdzie znajduje si臋 艣rednia 25 okresowa oraz zakres najwi臋kszej korekty w trendzie wzrostowym z ostatnich kilkudziesi臋ciu miesi臋cy.聽

殴r贸d艂o: xStation5

