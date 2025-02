Złoto zyskuje 0.4% i ponownie testuje $2900 za uncję📈Trwa rekordowa passa od 2020 roku

Chaotyczna polityka handlowa nowej administracji Trumpa, spekulacje wok贸艂 ce艂 z USA jako narz臋dzia g艂贸wnie negocjacyjnego i wci膮偶 s艂aby dolar wspieraj膮 ceny z艂ota, kt贸re zyskuj膮 dzi艣 0.4% i testuj膮 okolice $2900 za uncj臋 troja艅sk膮. Indeks dolara wci膮偶 notowany jest ni偶ej i nie zdo艂a艂 mocno odbi膰 si臋 po ostatnim impulsie spadkowym.

Echa s艂abej sprzeda偶y detalicznej z USA

W ubieg艂y pi膮tek聽obserwowali艣my najwi臋kszy od prawie dw贸ch lat spadek sprzeda偶y detalicznej w USA, za stycze艅. Obecnie rynek wycenia pierwsze ci臋cia Fed od wrze艣nia. Wcze艣niej szacowano, 偶e Fed zacznie luzowa膰 polityk臋 monetarn膮 dopiero w grudniu. Dodatkowo szansa na '艂agodniejsz膮' (i raczej negatywn膮 dla indeksu ameryka艅skiego dolara) polityk臋 handlow膮 Trumpa wspiera odbicie cen na rynku metali szlachetnych.

Wed艂ug raportu CoT ameryka艅skiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), grupa 'Managed Money' zredukowa艂a zak艂ady na wzrost cen z艂ota do najni偶szego poziomu od czterech tygodni. Pomimo to, w ubieg艂y pi膮tek z艂oto zamkn臋艂o si贸dmy, wzrostowy tydzie艅 z rz臋du. By艂a to najd艂u偶sza passa od 2020 roku. Dzi艣 widzimy, 偶e wraz ze z艂otem w okolicach 0,4 - 0,7% zyskuj膮 te偶 srebro, pallad i platyna.

Wykres GOLD (interwa艂 H1)

聽

殴r贸d艂o: xStation5