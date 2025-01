Złoto zyskuje 0.5%, srebro wraca powyżej 30 USD za uncję napędzane słabością dolara 📈

Metale szlachetne zyskują, wsparte odczytem inflacji cen konsumenckich z USA, który wypadł zgodnie z prognozą, podzcas gdy dynamika r/r bazowej CPI wskazała 3.2% r/r wobec 3.3% prognoz. Dane, choć w gruncie rzeczy mieszane zapewniły rynkom sporą ulgę i windują w górę wyceny aktywów negatywnie skorelowanych z dolarem. Rentowności 10-letnich obligacji spadają do 4.66%, a indeks dolara USDIDX traci 0.5%. W następstwie rośnie rynkowy popyt na kruszce GOLD zyskuje prawie 0.5%, a SILVER prawie 1.8% do ok. 30.5 USD za uncję.

GOLD (interwał D1)

Złoto utrzymuje wzrostowy trend i w ostatnim czasie dwukrotnie respektowało dolne ograniczenie struktury trendu wzrostowego; rysując jednocześnie potencjalnie byczą formację dwóch, coraz wyższych dołków. Historyczne szczyty znajdują się na poziomie 2800 USD za uncję.

Źródło: xStation5

SILVER (interwał D1)

Srebro utrzymało wsparcie w postaci EMA200 (czerwona linia) i wraca do wzrostu, szykując się do testu EMA50 i EMA100; obie średnie przebiegają w okolicach 30.7 USD za uncję.

Źródło: xStation5