Złoto zyskuje 2% i bije rekordy 📈Czy korekta na metalach szlachetnych jest blisko?

Metale szlachetne kontynuują potężną hossę, a dziś złoto bije kolejne, historyczne szczyty, zbliżając się do okolic 4900 USD za uncję; zyskuje też srebro, które notowane jest już w pobliżu 95 USD za uncję. Trend rozpędza słabnący amerykański dolar, któremu nie służy 'nieprzewidywalna' polityka administracji Donalda Trumpa i związane z nią obawy dotyczące popytu na amerykański dług, w długim terminie.
- Wydaje się, że trend 'odchodzenia' od dolara w 'świecie BRICS' będzie trwał, przyspieszony przez 'weponizację' waluty rezerwowej świata i agresywną politykę Białego Domu. To sprawia, że status 'safe haven' amerykańskich bonów skarbowych może być podważony;
- Wydaje się, że teraz uwaga przesuwa się już z samych gospodarek BRICs, ponieważ zmienne, a niekiedy konfrontacyjne stanowisko USA wobec krajów sojuszniczych może dodatkowo skłonić duże banki centralne z Zachodu do wstrzymania lub co najmniej ograniczenia zakupów amerykańskich treasuries i kierowania rezerw do rynku złota.
- Scenariusz nie jest oczywiście jeszcze tym, co obserwujemy obecnie, ale rynki starają się 'wycenić przyszłość' a wszystkie drogi prowadzą do wniosku, że w dającej się przewidzieć przyszłości, ceny metali szlachetnych powinny rosnąc.
Wykres GOLD (interwał D1)
Mimo wszystko rodzi się pytanie o skalę i dynamikę trwających wzrostów na rynku złota. Wskaźnik RSI na interwale dziennym wskazuje okolice 80, co w jasny sposób prowadzi do wniosku, że kruszec znalazł się na granicy 'wykupienia'. Dodatkowo, patrząc na 'price action' widzimy, że potencjalna korekta może znieść cenę kruszcu w okolice 4350 USD za uncję, gdzie przebiega 50-sesyjna, wykładnicza średnia na interwale dziennym (EMA50, pomarańczowa linia). Taki scenariusz byłby też 'spełnieniem' korekty 1:1, ponieważ barzdo podobnej skali spadek wydarzył się w IV kwarta;e 2025 roku. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dziś, czy hossa rzeczywiście 'dotknie' 5000 USD za uncję w tym impulsie wzrostowym, ale jeśli trwające momentum miałoby być 1:1 zbliżone do tego z lata - jesieni ubiegłego roku, wzrosty powinni zatrzymać się w okolicach 4900 USD za uncję. Wówczas, ewentualny silny impuls spadkowy mógłby kierować kruszec w stronę testu 4400 USD za uncję (EMA50).
Źródło: xStation5
