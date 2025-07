🟡Złoto zyskuje ponad 1,3%

Z艂oto zyskuje drugi dzie艅 z rz臋du i powraca powy偶ej wa偶nej strefy popytowej

Z艂oto zyskuje dzisiaj ponad 1,3% i testuje dzisiaj okolice 3350 USD za uncj臋. Co wi臋cej, widzimy powr贸t powy偶ej strefy wsparcia zwi膮zanej ze 艣rednimi 25 i 50 okresowymi. Powodem umocnienia z艂ota jest coraz wi臋ksza niepewno艣膰 dotycz膮ca dolara ameryka艅skiego. Dolar traci w odpowiedzi na ostatnie zawirowanie mi臋dzy Trumpem i Powellem oraz w zwi膮zku z oczekiwaniem sporego wzrostu d艂ugu w USA, kt贸ry mo偶e naruszy膰 stabilno艣膰 systemu finansowego w USA, je艣li dosz艂oby do spowolnienia gospodarczego.聽

Warto jednak zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e pojawiaj膮 si臋 negatywne prognozy dotycz膮ce z艂ota w kr贸tkim terminie. Analitycy z HSBC wskazuj膮, 偶e popyt z obecnych poziom贸w ju偶 nie wzro艣cie, co mo偶e ograniczy膰 wzrost cen. Cho膰 HSBC podwy偶sza cele na bie偶膮cy i przysz艂y rok, to pozostaj膮 one poni偶ej obecnej ceny rynkowej. Z kolei analitycy Citi wskazuj膮 na spadek ceny o 25% w zwi膮zku ze zm臋czeniem wysokimi poziomami oraz zniwelowaniem wielu niepewno艣ci geopolitycznych. Citi wskazuje r贸wnie偶, 偶e widzi ma艂膮 przestrze艅 do obni偶ek st贸p procentowych w tym roku, co mo偶e ograniczy膰 wzrost cen z艂ota.

