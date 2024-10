Zmiana trendu na SUGAR

W ostatnim czasie zwracaliśmy uwagę na ciekawą sytuację na rynku cukru (SUGAR). Mianowicie, patrząc na wykres D1, notowania zdołały 17 września przebić się powyżej oporu wynikającego z górnego ograniczenia układu 1:1, zaznaczonego pomarańczowym prostokątem. Za wybiciem w górę mogło już wcześniej przemawiać brak zdecydowanego ruchu po naruszeniu wsparcia przy poziomie 18.00 oraz zanegowanie średniej 100-okresowej, zaznaczonej niebieską linią.

Cena po zanegowaniu pierwszej geometrii bez większego problemu dotarła do oporu przy 22.00 wynikającego z dużego układu 1:1 - zaznaczonego fioletowymi prostokątami. Poziom ten również został przekroczony bez pojawienia się reakcji podażowej, co zgodnie z metodologią Overbalance zwiastuje zmianę trendu na wzrostowy. Jeżeli opór przy 22.75 także zostanie przekroczony, wzrosty mogą sięgnąć kolejnego oporu przy 24.05, który wynika z mierzenia 61,8% Fibonacciego ostatniej fali spadkowej. Z kolei, aby myśleć o powrocie do spadków, kurs musiałby spaść poniżej poziomu 22.00