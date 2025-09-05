Spadki w Azji, chińskie PKB spowalnia
Podsumowanie: Giełdy w Azji rozpoczynają tydzień znacząco niżej Chińskie PKB zgodnie z oczekiwaniami Decydujący tydzień dla brytyjskiego...
Wiadomości rynkowe
Dane dotyczące rynku pracy w Stanach Zjednoczonych okazały się słabe. Pomimo oczekiwań na poziomie około 75 000, zmiana zatrudnienia wyniosła ostatecznie 22 000. Dane za lipiec zostały nieznacznie skorygowane w górę, ale zmiana netto w ciągu dwóch miesięcy była już ujemna. Wskazuje to na...
Więcej
Broadcom (AVGO.US) opublikował wyniki za trzeci kwartał, które znacznie przewyższyły rynkowe oczekiwania i potwierdziły rosnącą rolę spółki w segmencie sztucznej inteligencji. Kurs akcji wzrósł o 10,5% w handlu przed sesją na Wall Street, po tym jak dodatkowo ogłoszono partnerstwo...
Więcej
Broadcom Inc., z siedzibą w San Jose w Kalifornii, to jedna z najbardziej znaczących firm na rynku półprzewodników oraz oprogramowania infrastrukturalnego, która odgrywa kluczową rolę w globalnej branży technologicznej.Obecna forma spółki, ukształtowana przez serię fuzji i...
Więcej
Podsumowanie: Giełdy w Azji rozpoczynają tydzień znacząco niżej Chińskie PKB zgodnie z oczekiwaniami Decydujący tydzień dla brytyjskiego...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Giełdy kontynuują odreagowanie, choć nie można powiedzieć, że są to solidne wzrosty wskazujące na wyznaczenie nowego trendu. Ogólna poprawa nastrojów...
Donald Trump pozostaje w centrum uwagi. W tym tygodniu doprowadził do zamieszania w trakcie szczytu NATO oraz komentował tak zwany “miękki”...
Ceny ropy naftowej znajdowały się bardzo wysoko, w okolicach wieloletnich szczytów i tuż przed spotkaniem OPEC wskazywaliśmy na to, że na rynku...
Wczoraj poznaliśmy wyniki raportu WASDE publikowanego przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA). Raport ten wypadł bardzo ciekawie i o dziwo obserwowaliśmy...
Podsumowanie: Rozpoczyna się sezon wyników na Wall Street JP Morgan oraz Citi pokonują prognozy EPS, Wells Fargo rozczarowuje S&P...
Rynek po wczorajszym odreagowaniu zachowuje się dosyć spokojnie. Amerykańska sesja mieniła się na zamknięciu zielenią, co potwierdziło bardzo pozytywne...
Konsensus: 98,1; poprzednio: 98,2 Indeks nastrojów konsumentów z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Michigan. Dane za lipiec.
Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,6% m/m Wskaźnik cen importowych: -0,4% m/m Konsensus: 0,1% m/m; poprzednio: 0,9% m/m Dane za czerwiec....
Podsumowanie: Aprecjacja dolara nie pozwala rosnąć cenom złota w obliczu niepokoi Złoto (GOLD na xStation5) ponownie balansuje nad wsparciem...
Podsumowanie: Europejskie indeksy zyskują niewiele na ostatniej sesji tego tygodnia WIG20 (W20) pomimo wzrostów w Europie oscyluje...
Podsumowanie: Ważniejsze kryptowaluty idą nieco do góry American Express (AXP.US) docenia technologię blockchain Bitcoin...
Podsumowanie: Europejskiej indeksy rosną o poranku DAX (DE30) spogląda w kierunku ponownego testu 12600 pkt. Fresenius (FRE.DE)...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Indeks Uniwersytetu Michigan powinien dziś prawdopodobnie nieco spaść Fed opublikuje swój raport o polityce monetarnej...
Wczorajsza sesja przyniosła pewną ulgę dla złotego, co podyktowane było rzecz jasna poprawą nastrojów na światowych parkietach i wzrostem apetytu...
Podsumowanie: Chińska wymiana handlowa z USA wzrosła znacząco w czerwcu (do 29 mld dolarów), co pokazuje Trumpowi, aby kontynuować swoją...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Po ostatniej wyprzedaży na giełdach dzisiaj przychodzi lekkie ożywienie. Jest to prawdopodobnie związane z pozytywnym wydźwiękiem płynącym ze szczytu NATO,...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora