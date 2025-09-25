Puls GPW - w oczekiwaniu na Wall Street
Podsumowanie: WIG20 (W20) pozostaje w zakresie konsolidacji Mieszane nastroje na światowych parkietach Porozumienie ws. wewnętrznego...
Wiadomości rynkowe
Salesforce, Inc. to amerykańska spółka technologiczna z siedzibą w San Francisco, uznawana za globalnego lidera w segmencie oprogramowania CRM (Customer Relationship Management). Dzięki konsekwentnej strategii rozwoju, licznych przejęciach i innowacjom w obszarze sztucznej inteligencji oraz danych,...
Więcej
Po otrzymaniu 30 miliardów dolarów od MFW i Banku Światowego Argentyna ponownie znalazła się na skraju bankructwa. Byłaby to czwarta niewypłacalność lub restrukturyzacja tego kraju w ciągu ostatnich 25 lat. Jak doszło do takiej sytuacji? Jak zmieniła się gospodarka Argentyny od czasu...
Więcej
Ropa: Ropa naftowa pozostaje pod presją oczekiwanej nadpodaży do końca tego roku oraz w przyszłym roku Obecnie nie wydaje się, aby miało dojść do jakichkolwiek problemów podażowych, biorąc pod uwagę brak sygnałów ze strony USA czy Europy w kontekście nałożenia surowych...
Więcej
Podsumowanie: WIG20 (W20) pozostaje w zakresie konsolidacji Mieszane nastroje na światowych parkietach Porozumienie ws. wewnętrznego...
Podsumowanie: Szczyt w Helsinkach i spotkanie Putin - Trump DAX (DE30 na xStation5) ponownie podchodzi w okolice 12600 pkt Adidas...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Donald Trump w Helsinkach spotka się z Władimirem Putinem Sprzedaż detaliczna z USA za czerwiec Donald Trump ponownie...
Nadejście nowego tygodnia sugeruje, że rynki wschodzące powinny skupiać w dalszym ciągu sporą uwagę. Mowa tutaj przede wszystkim o Turcji i Chinach, skąd...
Podsumowanie: Giełdy w Azji rozpoczynają tydzień znacząco niżej Chińskie PKB zgodnie z oczekiwaniami Decydujący tydzień dla brytyjskiego...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Giełdy kontynuują odreagowanie, choć nie można powiedzieć, że są to solidne wzrosty wskazujące na wyznaczenie nowego trendu. Ogólna poprawa nastrojów...
Donald Trump pozostaje w centrum uwagi. W tym tygodniu doprowadził do zamieszania w trakcie szczytu NATO oraz komentował tak zwany “miękki”...
Ceny ropy naftowej znajdowały się bardzo wysoko, w okolicach wieloletnich szczytów i tuż przed spotkaniem OPEC wskazywaliśmy na to, że na rynku...
Wczoraj poznaliśmy wyniki raportu WASDE publikowanego przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA). Raport ten wypadł bardzo ciekawie i o dziwo obserwowaliśmy...
Podsumowanie: Rozpoczyna się sezon wyników na Wall Street JP Morgan oraz Citi pokonują prognozy EPS, Wells Fargo rozczarowuje S&P...
Rynek po wczorajszym odreagowaniu zachowuje się dosyć spokojnie. Amerykańska sesja mieniła się na zamknięciu zielenią, co potwierdziło bardzo pozytywne...
Konsensus: 98,1; poprzednio: 98,2 Indeks nastrojów konsumentów z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Michigan. Dane za lipiec.
Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,6% m/m Wskaźnik cen importowych: -0,4% m/m Konsensus: 0,1% m/m; poprzednio: 0,9% m/m Dane za czerwiec....
Podsumowanie: Aprecjacja dolara nie pozwala rosnąć cenom złota w obliczu niepokoi Złoto (GOLD na xStation5) ponownie balansuje nad wsparciem...
Podsumowanie: Europejskie indeksy zyskują niewiele na ostatniej sesji tego tygodnia WIG20 (W20) pomimo wzrostów w Europie oscyluje...
Podsumowanie: Ważniejsze kryptowaluty idą nieco do góry American Express (AXP.US) docenia technologię blockchain Bitcoin...
Podsumowanie: Europejskiej indeksy rosną o poranku DAX (DE30) spogląda w kierunku ponownego testu 12600 pkt. Fresenius (FRE.DE)...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora