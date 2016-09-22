Co to jest Tester Strategii MT4?

Platforma MT4 pozwala na wcześniejsze przetestowanie swojej strategii. W tym artykule pokazujemy krok po kroku jak to zrobić.

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4 Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj. Tester strategii w MT4 MT4 umożliwia korzystanie z automatycznych strategii inwestycyjnych, jak również testowanie swoich strategii za pomocą Testera Strategii MT4. Można użyć tej funkcji do analizy wyników i optymalizacji zautomatyzowanych strategii. W celu uruchomienia Testera Strategii, wystarczy wybrać opcję Tester Strategii w karcie Widok na górym pasku menu lub nacisnąć klawisze Ctrl + R na klawiaturze. Po otwarciu okna Testera Strategii, możesz wybrać interesującą Cie strategię i zapewnić inne parametry związane z procesem badawczym, takie jak nazwa symbolu i okres analizy historycznej. Gdy juz ustawisz wszystkie parametry, możesz rozpocząć proces analizy historycznej, naciskając przycisk Start, a następnie oczekiwać na wyniki. Wyniki możesz analizować w trzech oddzielnych zakładkach: 1. Wyniki: W tej zakładce możesz analizować, jakie transakcje zostały otwarte, zamknięte i jaki był końcowy wynik netto. 2. Wykres: W tej zakładce możesz zobaczyć graficzną prezentację wyników analizy historycznej. 3. Raport: W tej zakładce możesz przeanalizować czynniki, takie jak liczba otwartych transakcji, wypłaty, maksymalna liczba transakcji zyskownych / przegranych, zysk netto i inne funkcje, które pomogą Ci zdecydować, jak najlepiej wykorzystać swoją strategię.

