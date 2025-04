Czas czytania: 11 minut(y)

ESG to coraz ważniejszy czynnik w świecie inwestycji, łączący aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze. Dowiedz się, dlaczego zyskuje na znaczeniu i jak wpływa na budowę coraz większej liczby portfeli inwestycyjnych. Odkryj możliwości, jakie ESG oferuje współczesnym inwestorom.

Istnieje wiele rozbudowanych definicji ESG, jednak co do zasady chodzi o inwestowanie z troską o środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. Jest to strategia, która oprócz tradycyjnych wskaźników finansowych uwzględnia etyczne i zrównoważone praktyki spółek. Inwestowanie zgodne z ESG to trend, który zyskuje na popularności. Dlaczego? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu zgodnym z ESG, a także o szansach i zagrożeniach związanych z tym trendem.

Kluczowe wnioski

ESG to skrót od Environmental, Social, and Governance (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny). Trend ten koncentruje się na etycznych i zrównoważonych praktykach przedsiębiorstw.

to skrót od Environmental, Social, and Governance (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny). Trend ten koncentruje się na etycznych i zrównoważonych praktykach przedsiębiorstw. Czynniki środowiskowe obejmują wpływ spółki na klimat naszej planety, taki jak ślad węglowy czy zużycie zasobów.

obejmują wpływ spółki na klimat naszej planety, taki jak ślad węglowy czy zużycie zasobów. Czynniki społeczne obejmują relacje spółki z pracownikami, klientami i społeczeństwem.

obejmują relacje spółki z pracownikami, klientami i społeczeństwem. Czynniki związane z ładem korporacyjnym dotyczą przywództwa, etyki i kontroli wewnętrznej spółki.

dotyczą przywództwa, etyki i kontroli wewnętrznej spółki. Zalety inwestowania zgodnego z ESG obejmują potencjał wyższych zwrotów oraz pozytywny wpływ na społeczeństwo i klimat.

obejmują potencjał wyższych zwrotów oraz pozytywny wpływ na społeczeństwo i klimat. Wady obejmują między innymi ograniczone opcje inwestycyjne oraz możliwy „greenwashing” ze strony przedsiębiorstw.

obejmują między innymi ograniczone opcje inwestycyjne oraz możliwy „greenwashing” ze strony przedsiębiorstw. Inwestowanie zgodne z ESG zyskuje na popularności, ponieważ inwestorzy stają się bardziej świadomi wpływu swoich decyzji inwestycyjnych.

Co to jest ESG?

ESG to koncepcja oceny działalności firm w trzech kluczowych obszarach:

E (Environmental) – Dotyczy wpływu działalności firmy na środowisko, takich jak emisja CO₂, zarządzanie odpadami czy wykorzystanie zasobów naturalnych. S (Social) – Obejmuje aspekty społeczne, np. relacje z pracownikami, przestrzeganie praw człowieka oraz wkład firmy w społeczności lokalne. G (Governance) – Skupia się na zarządzaniu firmą, w tym na przejrzystości działań, etyce biznesowej, strukturze zarządu i zgodności z regulacjami.

Inwestowanie zgodne z ESG to strategia inwestycyjna, która uwzględnia powyższe kryteria przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu kapitału. W praktyce oznacza to wybieranie spółek, które działają w sposób odpowiedzialny, np. minimalizują swój wpływ na środowisko, przestrzegają praw pracowniczych, wspierają społeczności lokalne oraz zarządzają swoją działalnością w sposób transparentny i etyczny.

Celem takiego podejścia jest nie tylko osiąganie zysków, ale także wspieranie przedsiębiorstw promujących zrównoważony rozwój oraz budowanie pozytywnego wpływu na otoczenie. Inwestorzy stosujący w swoich inwestycjach zasady ESG mogą wybierać aktywa, które spełniają określone kryteria, np. unikając firm z branż szkodliwych dla środowiska lub takich, które mają problemy z etyką zarządzania. Inwestowanie zgodne z ESG łączy więc potencjał osiągnięcia zysków z odpowiedzialnością społeczną, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na etyczne podejście do finansów.

Dlaczego ESG jest ważne?

ESG jest ważne, ponieważ łączy inwestowanie z odpowiedzialnością za środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, co pozwala budować bardziej zrównoważoną gospodarkę. Uwzględnianie kryteriów ESG pomaga inwestorom identyfikować firmy o stabilnym potencjale długoterminowego wzrostu, które jednocześnie minimalizują ryzyko związane z negatywnym wpływem na otoczenie. W dobie zmian klimatycznych, rosnących oczekiwań społecznych i potrzeby transparentności, ESG staje się nie tylko etycznym wyborem, ale również praktycznym narzędziem do zarządzania ryzykiem i wspierania innowacji.

Inwestowanie zgodne z ESG - wady i zalety podejścia

Źródło: Adobe Stock Photos

Zalety

Możliwość osiągnięcia wyższych zysków: spółki przykładające uwagę do kryteriów ESG często osiągają lepsze wyniki niż ich konkurenci. Wynika to z faktu, że spółki te zazwyczaj są lepiej zarządzane i częściej inwestują w nowe technologie, które mogą tworzyć przewagę konkurencyjną. Niższe ryzyko: spółki działające w zgodzie z kryteriami ESG są generalnie mniej podatne na różnego rodzaju skandale, grzywny czy kary, które mogą negatywnie wpływać na wycenę ich akcji. Pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo: kryteria ESG pozwalają inwestorom wspierać spółki, które wywierają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Zdolność do spełniania wyższych wymogów: wzrost liczby regulacji dotyczących kwestii środowiskowych i społecznych oznacza, że spółki spełniające kryteria ESG są często lepiej przygotowane do przestrzegania nowych przepisów. Preferencje konsumentów: w miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kwestii zrównoważonego rozwoju, firmy z solidnymi praktykami ESG mogą przyciągnąć więcej klientów.

Wady

Ryzyko niższych zysków w krótkim okresie – firmy kierujące się kryteriami ESG nie zawsze oferują najwyższe stopy zwrotu, zwłaszcza w porównaniu z bardziej ryzykownymi branżami, np. paliw kopalnych. Ograniczony wybór inwestycji: wykluczanie firm niespełniających kryteriów ESG może ograniczyć dostęp do bardziej zróżnicowanych możliwości inwestycyjnych. Greenwashing: niektóre firmy mogą celowo przedstawiać swoje działania jako bardziej ekologiczne lub społecznie odpowiedzialne, niż są w rzeczywistości, wprowadzając inwestorów w błąd. Wyższe koszty: analiza kryteriów ESG może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla inwestora, np. związanymi z zatrudnieniem ekspertów lub zakupem specjalistycznych raportów. Brak standaryzacji: brak jednolitych standardów raportowania ESG sprawia, że porównywanie firm i ich rzeczywistego wpływu na środowisko może być skomplikowane i czasochłonne.

Całkowity zwrot z SP500 i MSCI World ESG ETF, porównanie od 2019 r., ROI w %

Od 2019 do 2024 roku wyniki inwestycyjne iShares MSCI World ESG ETF były równie dobre jak S&P 500. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Źródło: Dział Analiz XTB

Jak zacząć inwestować w zgodzie z ESG?

Określ swoje wartości: Zastanów się, które kryteria ESG są dla Ciebie najważniejsze. Pomoże Ci to wybrać inwestycje, które są zgodne z Twoimi wartościami. Dokonaj wnikliwej analizy: Rozpocznij od funduszy ETF i spółek, które mają wysokie oceny ESG. Różne agencje ratingowe przyznają oceny ESG w oparciu o różne kryteria. Dokładnie przeanalizuj aktywa, które są zgodne z Twoimi wartościami. Nie zapominaj o dywersyfikacji: Upewnij się, że Twój portfel inwestycji ESG jest odpowiednio zdywersyfikowany pod kątem rynków, sektorów i regionów geograficznych, aby zmniejszyć ryzyko. Monitoruj i dostosowuj swoje inwestycje: Inwestowanie zgodne z ESG nie jest strategią typu “kup i zapomnij”. Regularnie monitoruj stan swoich inwestycji, aby upewnić się, że nadal spełniają one Twoje kryteria i dostosowuj skład swojego portfela inwestycyjnego w razie potrzeby.

Wpływ inwestowania zgodnego z ESG

Źródło: Adobe Stock Photos

Inwestycje zgodne z ESG mają znaczący wpływ zarówno na rynki finansowe, jak i na społeczeństwo oraz środowisko. Kapitał kierowany do firm spełniających kryteria ESG wspiera zrównoważony rozwój, promując przedsiębiorstwa dbające o środowisko, prawa pracowników i etyczne zarządzanie. Dzięki temu wzrasta presja na korporacje, aby dostosowały swoje działania do wyższych standardów odpowiedzialności - zarówno wobec środowiska, jak i pracowników czy lokalnej społeczności. Inwestycje zgodne z ESG wpływają również na rozwój innowacji, np. w obszarach odnawialnych źródeł energii czy technologii niskoemisyjnych. Co więcej, inwestycje te przyczyniają się do budowania bardziej stabilnej i odporniejszej gospodarki, ponieważ firmy spełniające te standardy są często lepiej przygotowane na zmiany regulacyjne i ryzyka długoterminowe. W efekcie inwestowanie zgodne z kryteriami ESG to nie tylko strategia finansowa, ale także narzędzie do kształtowania lepszej przyszłości.

ESG a klimat

Zmniejszenie naszego śladu węglowego ma zasadnicze znaczenie dla ochrony naszej planety. Inwestując w odnawialne źródła energii i ograniczając ilość odpadów, możemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona bioróżnorodności ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowego ekosystemu. Inwestowanie w spółki, które priorytetowo traktują działania na rzecz ochrony przyrody, może w znaczący sposób przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków i ich siedlisk. Jako inwestorzy mamy możliwość wspierania firm, dla których priorytetem jest odpowiedzialność za środowisko.

Inwestując w spółki przestrzegające kryteriów ESG, możemy wywrzeć pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na nasze portfele inwestycyjne. Ważnym jest, aby przeprowadzić dokładną analizę perspektywicznych inwestycji i wybrać te, które robią rzeczywiste postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiska.

Więcej na temat inwestowania z myślą o klimacie można przeczytać w tym artykule.

ESG a społeczeństwo

Kapitał lokowany w przedsiębiorstwach dbających o społeczne aspekty działalności sprzyja poprawie warunków pracy, rozwojowi lokalnych społeczności oraz zmniejszaniu nierówności. Dzięki inwestorom zwracającym uwagę na kryteria ESG wzrasta presja na korporacje, aby działały odpowiedzialnie, eliminując praktyki takie jak wyzysk pracowników czy ignorowanie potrzeb społecznych. Inwestycje zgodne z ESG stymulują także działania edukacyjne i społeczne, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju. W ten sposób ESG przyczynia się do budowania bardziej sprawiedliwego i dojrzałego społeczeństwa.

Inwestowanie z myślą o ESG w XTB

Źródło: Adobe Stock Photos

Inwestycje uwzględniające kryteria ESG można podzielić na dwie kategorie: inwestycje w spółki o wysokim ratingu ESG i oraz inwestycje w fundusze ETF o wysokim ratingu ESG. XTB umożliwia inwestowanie w oba rodzaje aktywów.

Wśród najciekawszych spółek i funduszy ETF, które spełniają kryteria ESG można wymienić:

Sektor energii wiatrowej: Vestas (VWS.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEN.US)

Sektor energii solarnej: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE),

Sektor pojazdów elektrycznych: Tesla (TSLA.US), Rivian (RIVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LCID.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US)

Sektor energetyki wodnej: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLUG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US)

Sektor gospodarki wodnej: American Water Works (AWK.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Sektor przedsiębiorstw energetycznych: Constellation Energy Corp (CEG.US), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.PT), Eversource Energy (ES.US), Linde (LIN.US)

Fundusze ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

ESG i greenwashing

Źródło: Adobe Stock Photos

Greenwashing to zjawisko, które może być istotnym wyzwaniem w inwestowaniu zgodnym z kryteriami ESG. Polega ono na celowym przedstawianiu działalności firmy jako bardziej ekologicznej lub odpowiedzialnej społecznie, niż jest w rzeczywistości. Takie praktyki mogą wprowadzać inwestorów w błąd, utrudniając ocenę rzeczywistego wpływu przedsiębiorstw na środowisko czy społeczeństwo. Dla inwestorów ESG oznacza to konieczność dokładnej analizy firm i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, aby unikać wspierania podmiotów, które jedynie pozorują działanie zgodne z kryteriami ESG. Walka z greenwashingiem to także jeden z powodów, dla których standardy raportowania ESG stają się coraz bardziej szczegółowe i wymagające.

Greenwashing - przykłady:

Działania marketingowe

Marka odzieżowa reklamuje „zrównoważoną” linię produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, ale nie odnosi się do złych warunków pracy w swoich fabrykach lub ogólnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

Mylne raportowanie

Firma publikuje raport na temat zrównoważonego rozwoju, w którym podkreśla kilka swoich drobnych osiągnięć na rzecz środowiska, pomijając dane, które mogłyby ten obraz zmienić.

Działania symboliczne

Duża korporacja przekazuje niewielką kwotę pieniędzy na cele środowiskowe lub sadzi kilka drzew, ale nadal angażuje się w działania, które w znaczący sposób szkodzą środowisku naturalnemu oraz społeczeństwu.

Konsekwencje greenwashingu:

Erozja zaufania

Interesariusze firmy, w tym konsumenci, inwestorzy i podmioty współpracujące, tracą do niej zaufanie, gdy ujawniane są praktyki greenwashingu.

Kontrola regulacyjna

Firmy mogą spotkać się z reperkusjami prawnymi i regulacyjnymi, jeśli zostaną uznane za winne wprowadzającej w błąd reklamy lub fałszywej sprawozdawczości związanej z kryteriami ESG.

Szkody reputacyjne

Negatywny rozgłos i reakcja w mediach społecznościowych mogą znacząco zaszkodzić reputacji firmy, wpływając na poziom sprzedaży i relacje z inwestorami.

Podsumowanie

Inwestowanie zgodne z kryteriami ESG to coś więcej niż tylko trend - to działanie zmierzające w kierunku bardziej etycznych i zrównoważonych praktyk inwestycyjnych. Wysoki rating ESG nie gwarantuje sukcesu inwestycyjnego (wiele firm z wysokimi ratingami ESG nie generuje zysków), jednak biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem, inwestorzy mogą mieć na uwadze nie tylko zyski finansowe, ale również pozytywne efekty swoich inwestycji, które przyczyniają się do poprawy sytuacji na świecie.

Kryteria ESG, choć nie muszą maksymalizować stopy zwrotu z inwestycji, w pozytywny sposób przekładają się na rzeczywistość w której żyjemy. Inwestor ma szansę “głosować” swoim kapitałem, popychając firmy do bardziej odpowiedzialnej działalności - zarówno w sferze społecznej jak i środowiska naturalnego. Podobnie jak w przypadku każdej strategii inwestycyjnej, również inwestowanie skupione na kryteriach ESG musi zostać poprzedzone wnikliwą analizą potencjalnych opcji. Jednak nawet najlepsza ocena nie gwarantuje uzyskania dodatniej stopy zwrotu, dlatego ważnym jest również odpowiednia dywersyfikacja portfela inwestycyjnego inwestora oraz właściwe zarządzanie ryzykiem.