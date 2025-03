Czas czytania: 3 minut(y)

Efektywne inwestowanie na rynkach finansowych często wiąże się z opracowaniem własnego planu tradingowego, który pozwoli nam na uniknięcie powtarzania własnych błędów. Często jednak z różnych powodów może być ciężko zawsze stosować się restrykcyjnie do jego zasad, co wynika nie tylko z powodu ograniczonego czasu, czy innych obowiązków, ale również poprzez znaczący wpływ emocji. Automatyczne systemy tradingowe okazują się być świetnym rozwiązaniem na tego typu problemy.

Platforma MT4 daje szeroki zakres narzędzi do automatyzacji Twoich własnych systemów tradingowych, co pozwala na wykluczenie emocji oraz ograniczeń czasowych. Środowisko MT4 pozwala na tworzenie i testowanie expert advisor (EA). Expert to prosty mechaniczny system tradingowy, który pozwala na całkowitą automatyzację działań analitycznych, tradingowych i zarządzania ryzykiem.

Oznacza to po prostu, że cała rutynowa praca związana ze sporządzeniem analizy technicznej oraz otwieraniem pozycji może być zlecona automatycznie poprzez wykorzystanie tzw. expert advisora.