Jak inwestować podczas recesji - przewodnik dla inwestorów

Recesja to trudny czas dla inwestorów, jednak nie musi oznaczać paniki. Wręcz przeciwnie - recesja może stwarzać atrakcyjne okazje dla cierpliwych inwestorów. Ten artykuł przedstawia pomysły na inwestowanie w czasie recesji. Poznaj sektory defensywne, akcje dywidendowe oraz strategie długoterminowe dzięki lekturze tego artykułu.
Recesja wcale nie musi oznaczać końca inwestowania - to moment próby dla wszystkich inwestorów. Rynki nie są napędzane wyłącznie liczbami. Kształtują je cykle - optymizmu, strachu, wzrostu i spowolnienia. Recesje są jednym z tych powtarzających się etapów, które wyznaczają rytm każdej gospodarki. Przychodzą po cichu lub z nagłym wstrząsem, osłabiają zaufanie, zmieniają prognozy i wystawiają na próbę determinację każdego inwestora - zarówno początkującego, jak i obecnego na rynku od lat.
Choć okresy spowolnienia gospodarczego często przedstawia się jako czas strat i wycofywania kapitału, mogą one stanowić również okres transformacji. Ceny ulegają korekcie. Ryzyko zostaje przeszacowane. W tle, podczas gdy nagłówki w mediach biją na alarm, zaczynają pojawiać się długoterminowe okazje.
Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć recesje - nie jako abstrakcyjne zjawiska na wykresie, ale jako realne okresy wpływające na zatrudnienie, oszczędności, wyceny aktywów i emocje inwestorów. Wyjaśnia, czym jest recesja, jak oddziałuje ona na rynki oraz w jaki sposób profesjonalni inwestorzy - zamiast opierać się na zgadywaniu - wykorzystują takie okresy dzięki klarownie skonstruowanym strategiom inwestycyjnym.
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, czy chcesz wzmocnić swoje portfolio w okresie niepewności, ten artykuł łączy w sobie historyczne analogie, praktyczne wskazówki oraz ponadczasowe zasady, które pomagają poruszać się po rynku w przypadku wystąpienia recesji.
Kluczowe wnioski
Recesja to szerokie spowolnienie gospodarcze, widoczne m.in. w spadku PKB, wyższym bezrobociu i niższej konsumpcji.
Ceny aktywów, zwłaszcza akcji, często spadają w czasie recesji na skutek słabszych oczekiwań wzrostowych.
Sektory defensywne oraz dywersyfikacja mają kluczowe znaczenie w ograniczaniu ryzyka.
Strategie takie jak All-Weather Portfolio mają na celu funkcjonować w różnych warunkach rynkowych.
Inwestowanie w czasie recesji opiera się na ochronie kapitału, cierpliwości i dyscyplinie - nie na przewidywaniu przyszłości.
Co to jest recesja?
Recesja to utrzymujący się spadek aktywności gospodarczej, zwykle mierzony jako dwa kolejne kwartały ujemnego wzrostu PKB. Ale to znacznie więcej niż tylko zmiana w danych. To okres, w którym:
przedsiębiorstwa wstrzymują zatrudnianie lub redukują etaty,
konsumenci ograniczają wydatki,
dostęp do kredytu staje się trudniejszy,
zaufanie gospodarcze spada.
Recesje stanowią naturalny element cyklu koniunkturalnego - następują po okresach ekspansji i często poprzedzają odbicia gospodarcze. Mogą być wywołane różnymi czynnikami: przegrzaniem rynku, zewnętrznymi wstrząsami, zaostrzeniem polityki monetarnej lub kryzysem finansowym.
Inwestowanie w czasie recesji nie polega na reaktywności - lecz na przygotowaniu, adaptacji i konsekwencji. Recesje są finansowym odpowiednikiem burzy - nieprzyjemnego, zakłócającego spokój okresu, który jest jednak nieunikniony ze względu na cykle podaży i popytu oraz zmienność globalnych warunków gospodarczych.
Psychologia cykli rynkowych
Zrozumienie psychologicznych schematów, które dominują w zachowaniach rynkowych w okresie recesji, jest równie ważne jak analiza sprawozdań finansowych. W czasach spowolnienia strach, pesymizm i niepewność często przesłaniają racjonalne myślenie.
W trakcie recesji inwestorzy często doświadczają:
Kapitulacji - czyli sprzedaży aktywów w najgorszym możliwym momencie,
Hope rallies - krótkotrwałych odbić błędnie interpretowanych jako początki trwałego trendu wzrostowego,
Zmęczenia emocjonalnego - które prowadzi do rezygnacji lub wycofania się z rynku.
Jak inwestować podczas recesji? 5 najważniejszych zasad
Bezpieczeństwo finansowe na pierwszym miejscu - nie inwestuj środków, które mogą być Ci wkrótce potrzebne.
Stawiaj na jakość - koncentruj się na silnych, stabilnych spółkach, a nie na aktywach napędzanych chwilową modą.
Dywersyfikuj - rozkładaj ryzyko między różne sektory i klasy aktywów.
Nie próbuj łapać dołka na wykresie - i tak prawdopodobnie nie trafisz w punkt.
Zachowaj dyscyplinę emocjonalną - strach zniekształca ocenę sytuacji rynkowej.
Wczesne oznaki recesji: 5 kluczowych wskaźników
Rozpoznanie nadchodzącej recesji przypomina wypatrywanie pierwszych, ciemnych chmur zapowiadających burzę. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zacznie padać, ale można przygotować portfel, zanim „zmoczy” go deszcz.
Choć nie zawsze da się przewidzieć recesję, historia dostarcza wskazówek jak to zrobić. Ekonomiści, przedsiębiorcy oraz doświadczeni inwestorzy polegają na zestawie wskaźników, które w przeszłości często poprzedzały nadejście spowolnienia gospodarczego. Zrozumienie tych sygnałów pomaga odpowiednio zmniejszyć ekspozycję na ryzyko, dostosować alokację aktywów i przygotować się mentalnie na trudniejsze warunki rynkowe.
Oto pięć najważniejszych wskaźników, które warto obserwować:
1. Słabsze wyniki spółek - zwłaszcza tych największych
Jednym z pierwszych sygnałów nadchodzącego spowolnienia jest zauważalny spadek zysków przedsiębiorstw - szczególnie dużych spółek o wysokiej wrażliwości na cykl koniunkturalny. Dlaczego? Ponieważ takie firmy:
działają globalnie,
obsługują szerokie grupy klientów,
odzwierciedlają kondycję konsumpcji, inwestycji i łańcuchów dostaw.
Kiedy liderzy tacy jak FedEx (logistyka), Walmart lub Target (handel detaliczny), Intel (półprzewodniki) czy UPS (transport) raportują:
spadki przychodów,
obniżoną prognozę wyników,
niższe marże,
może to sugerować słabnący popyt konsumencki i ograniczanie kosztów przez firmy.
Na co zwracać uwagę:
kolejne kwartały charakteryzujące się wynikami poniżej oczekiwań,
obniżki prognoz przyszłych zysków,
presję na marże w wielu sektorach,
spadki przychodów z reklam (np. Meta, Alphabet).
2. Reguła Sahm - sprytny wskaźnik rynku pracy
Reguła Sahm, opracowana przez ekonomistkę Claudię Sahm, to jeden z najskuteczniejszych sposobów identyfikacji początku recesji na podstawie rynku pracy.
Reguła mówi, że recesja prawdopodobnie już się rozpoczęła, gdy trzymiesięczna średnia stopy bezrobocia rośnie o 0,5 pkt proc. lub więcej względem najniższego poziomu z ostatnich 12 miesięcy.
W przeciwieństwie do innych wskaźników, reguła Sahm opiera się na bieżących danych i cechuje się wysoką skutecznością - sygnalizowała każdą recesję w USA od lat 70.
Przykład: Jeśli stopa bezrobocia wyniosła minimum 3,5%, a trzymiesięczna średnia rośnie do 4,0%, wskaźnik wywołuje sygnał.
3. Odwrócona krzywa dochodowości - klasyczne ostrzeżenie z rynku obligacji
Odwrócona krzywa dochodowości to jeden z najbardziej znanych i historycznie sprawdzonych sygnałów możliwego wystąpienia recesji. W normalnych warunkach:
obligacje długoterminowe (np. 10-letnie) mają wyższą rentowność niż krótkoterminowe (np. 2-letnie).
Gdy jednak rentowności krótkoterminowe przewyższają długoterminowe, rynek obligacji sygnalizuje oczekiwanie przyszłych obniżek stóp procentowych - zwykle z powodu spowolnienia gospodarczego.
Najważniejszy wykres: różnica rentowności 2-latek i 10-latek USA. Gdy spada poniżej zera, rynek „mówi”: „Nadchodzi problem”.
Wskazówka: Odwrócenie krzywej nie oznacza natychmiastowej recesji. Opóźnienie może wynosić 6-18 miesięcy.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
4. Wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych - pęknięcia na rynku pracy
Stopa bezrobocia jest wskaźnikiem opóźnionym, ale cotygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych pozwalają znacznie szybciej zauważyć pogarszanie się warunków gospodarczych i możliwe wystąpienie recesji.
Ryzyko recesji rośnie jeśli obserwujemy:
systematyczny wzrost liczby nowych wniosków,
wzrost liczby wniosków kontynuacyjnych wskazujących na utrzymujące się bezrobocie,
masowe zwolnienia branżowe (np. technologia, nieruchomości).
Kluczowy poziom: Powyżej 250 000 nowych wniosków tygodniowo to pierwszy wyraźny sygnał ostrzegawczy.
Dane dotyczące nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych publikowane są co czwartek przez U.S. Department of Labor i stanowią wczesny sygnał słabnącej konsumpcji i spadającej pewności gospodarstw domowych.
5. Słabnący sentyment konsumentów i niższe wydatki detaliczne
Recesje zwykle zaczynają się w portfelach konsumentów. Konsumpcja odpowiada za prawie 70% PKB USA, dlatego gdy gospodarstwa domowe zaczynają się martwić o:
miejsca pracy,
inflację,
zadłużenie,
ograniczają zakupy - szczególnie te dyskrecjonalne (podróże, restauracje, luksus).
Najważniejsze indeksy nastrojów, które warto śledzić:
Conference Board Consumer Confidence Index
University of Michigan Consumer Sentiment Index
Jeśli sentyment spada przez kilka miesięcy, a dane o sprzedaży detalicznej to potwierdzają, prawdopodobieństwo recesji staje się wyraźne.
Dodatkowe czynniki na które warto zwrócić uwagę:
rosnące zaległości kredytowe,
spowolnienie sprzedaży w ujęciu rok do roku,
spadki wolumenów w e-commerce i logistyce.
Wnioski
Nie istnieje pojedynczy wskaźnik, który jest w stanie przewidzieć wystąpienie recesji w gospodarce. Jednak gdy kilka z nich wskazuje na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej - prawdopodobieństwo recesji staje się znaczne.
Wczesne rozpoznanie zbliżającej się recesji pozwala inwestorom:
powtórnie ocenić ryzyko swojego portfela,
wzmocnić płynność,
zwiększyć udział sektorów defensywnych,
unikać decyzji podejmowanych pod wpływem emocji.
W trakcie niepewnej sytuacji gospodarczej największym atutem inwestora jest odpowiednie przygotowanie, a nie właściwa prognoza.
Recesja a wyceny aktywów
W okresie recesji wyceny aktywów ulegają korekcie - i zwykle nie są to łagodne dostosowania. Gdy prognozy dotyczące wyników finansowych spółek są obniżane, ceny akcji również najczęściej zniżkują.
W takich warunkach:
spółki wzrostowe, których wyceny bazują na optymizmie co do przyszłych wyników, mogą tracić najmocniej,
spółki wartościowe, zwłaszcza z sektorów o kluczowym znaczeniu, często zachowują większą stabilność,
rentowności obligacji zwykle spadają, ponieważ inwestorzy przenoszą kapitał w stronę bezpieczniejszych aktywów,
aktywa alternatywne (np. złoto) mogą zyskiwać, gdy maleje zaufanie do walut fiducjarnych.
Niższe wyceny oznaczają jednak również potencjalne przyszłe okazje inwestycyjne - o ile wiesz, gdzie ich szukać.
Dlaczego recesja negatywnie wpływa na rynek akcji?
Rynek akcji odzwierciedla oczekiwania dotyczące przyszłych wyników. W czasie recesji:
zyski przedsiębiorstw spadają z powodu malejącego popytu,
zwolnienia i wolniejsze tempo zatrudnienia obniżają pewność konsumentów,
droższy kredyt ogranicza możliwości zarówno gospodarstw domowych, jak i firm,
Długoterminowy trend rynku akcji jest z reguły wzrostowy, jednak recesje przerywają ten ruch w górę - tworząc zarówno presję, ale również potencjalne okazje inwestycyjne dla dobrze przygotowanych inwestorów.
Jak dostosować swój portfel inwestycyjny na czas recesji?
Nie istnieje portfel całkowicie odporny na recesję. Możliwe jest jednak zbudowanie portfela bardziej odpornego i lepiej przygotowanego na trudniejsze warunki gospodarcze.
Kluczowe zasady:
1. Dywersyfikuj sektorowo
Unikaj nadmiernej koncentracji inwestycji w branżach cyklicznych, takich jak turystyka, motoryzacja czy dobra luksusowe.
2. Zwiększ ekspozycję na sektory defensywne
Sektory takie jak opieka zdrowotna, usługi komunalne, dobra podstawowe zazwyczaj charakteryzują się stabilniejszym popytem - także w okresach recesji.
3. Utrzymuj rezerwy gotówkowe
Płynność zwiększa odporność psychiczną w okresie spadków i daje możliwość zakupu nowych aktywów po atrakcyjniejszych cenach.
4. Uwzględnij obligacje wysokiej jakości
Zwłaszcza krótkoterminowe obligacje rządowe, które historycznie wykazują stabilność podczas recesji.
5. Unikaj aktywów spekulacyjnych i spółek nierentownych
Wysokie koszty kapitału i ograniczony dostęp do finansowania najmocniej uderzają właśnie w te segmenty rynku.
Czym jest strategia „All-Weather”?
Strategia All-Weather, stworzona przez legendarnego inwestora Raya Dalio, została zaprojektowana tak, aby działać w każdych warunkach rynkowych - podczas inflacji, deflacji, wzrostu i stagnacji gospodarczej.
Jej podstawowe założenie polega na tym, że różne klasy aktywów zachowują się inaczej w różnych fazach cyklu gospodarczego. Dlatego kluczowe jest takie zbalansowanie portfela, aby żaden czynnik makroekonomiczny nie dominował nad całością.
Typowa struktura portfela All-Weather:
30% akcji,
40% długoterminowych obligacji skarbowych,
15% obligacji średnioterminowych,
7,5% złota,
7,5% surowców.
Strategia nie ma na celu maksymalizacji krótkoterminowych zysków. Jej nadrzędnym celem jest dywersyfikacja ryzyka i uzyskanie stabilności w różnych otoczeniach makroekonomicznych.
Jakie aktywa mogą radzić sobie lepiej w czasie recesji?
Choć nie ma gwarancji, analiza historyczna wskazuje, że niektóre sektory i klasy aktywów wykazują większą odporność na recesję niż inne:
Consumer Staples (dobra podstawowe) - popyt na żywność, środki higieny i artykuły gospodarstwa domowego pozostaje stabilny.
Utilities (usługi komunalne) - energia elektryczna, woda i ogrzewanie to potrzeby, które nie znikają.
Healthcare (opieka zdrowotna) - leczenie i leki są niezbędne bez względu na stan gospodarki.
Złoto - klasyczna „bezpieczna przystań” w trakcie zawirowań rynkowych.
Obligacje skarbowe USA - uznawane globalnie za jedne z najbezpieczniejszych aktywów.
Inwestowanie podczas recesji: jak unikać najpopularniejszych błędów poznawczych
Błędy poznawcze mają ogromny wpływ na decyzje inwestorów, szczególnie w okresach silnej zmienności i niepewności. Poznanie ich natury pozwala lepiej kontrolować emocje i unikać kosztownych pomyłek.
1. Awersja do straty
Ludzie silniej odczuwają ból straty niż satysfakcję z porównywalnego zysku. W inwestowaniu prowadzi to do panicznej sprzedaży w najgorszych momentach.
Jak sobie z tym radzić: Skup się na fundamentach i perspektywie długoterminowej, nie na chwilowych spadkach.
2. Efekt świeżości
Zakładanie, że obecne trendy (np. gwałtowne spadki) będą trwać bez końca.
Jak sobie z tym radzić: Analizuj poprzednie cykle. Rynki spadają - ale również odbijają.
3. Potwierdzanie własnych przekonań
Wybieranie tylko takich informacji, które wspierają Twój obecny pogląd (np. pesymizm).
Jak sobie z tym radzić: Szukaj różnorodnych, rzetelnych źródeł. Staraj się być poinformowany, a nie przestraszony.
4. Podążanie za tłumem
Reagowanie na zachowanie innych inwestorów bez analizy - często prowadzi do spóźnionych decyzji.
Jak sobie z tym radzić: Trzymaj się własnego planu. Nie handluj na podstawie medialnych nagłówków czy opinii tłumu.
5. Nadmierna pewność siebie
Przekonanie, że uda Ci się precyzyjnie przewidzieć dno rynku lub jego przyszłe ruchy.
Jak sobie z tym radzić: Skup się na zarządzaniu ryzykiem zamiast próbować przewidywać moment zwrotu.
5 strategii na czas recesji stosowanych przez legendy Wall Street
Wielu wybitnych inwestorów potrafiło osiągać ponadprzeciętne wyniki nawet podczas recesji. Oto strategie, które wyróżniają najskuteczniejszych:
1. Ray Dalio - All-Weather Portfolio
Dywersyfikuj nie tylko aktywa, ale również środowiska gospodarcze. Minimalizuj korelację między aktywami.
2. Warren Buffett - Kupuj świetne firmy po okazyjnych cenach
Skupiaj się na:
solidnych fundamentach,
przewagach konkurencyjnych (moats),
generowaniu gotówki.
I - przede wszystkim - czekaj cierpliwie na dobre okazje.
3. Peter Lynch - „Wiedz, w co inwestujesz”
Inwestuj w firmy, których model biznesowy rozumiesz, z trwałym wzrostem i kompetentnym zarządem..
4. Howard Marks - Priorytet na kontrolę ryzyka
Koncentruj się na:
jakości kredytowej,
wycenach,
unikania nadmiernej spekulacji.
Marks słynie z zasady: „Ryzyko nie wynika z tego, co kupujesz, ale z tego, ile za to płacisz.”
5. Benjamin Graham - Najpierw wartość
Stosuj:
twarde metryki,
analizę aktywów,
margines bezpieczeństwa (margin of safety).
Graham stworzył fundamenty analizy fundamentalnej stosowanej do dziś.
Ciekawostki o inwestowaniu podczas recesji
Przeciętna recesja w USA trwa około 10 miesięcy.
Rynki akcji często osiągają dno zanim kończy się recesja.
Złoto wzrosło o ponad 25% podczas recesji w 2001 r.
Sektor usług komunalnych był jednym z najlepszych wyborów jakich mógł dokonać inwestor w 2008 r.
Krach COVID-19 był najszybszym wejściem w bessę w historii.
Spółki dywidendowe często radzą sobie lepiej w okresach spadków.
Strategia R. Dalio powstała w wyniku analizy setek lat danych finansowych.
Gotówka zapewnia „opcjonalność” - możliwość działania, gdy inni nie mogą.
Wiele firm powstało w recesjach: Airbnb, Uber, WhatsApp.
Błędy behawioralne kosztują inwestorów więcej niż same spadki rynkowe.
Podsumowanie
Inwestowanie podczas recesji nie polega na próbach trafienia w samo dno rynku ani na pogoni za krótkoterminowymi odbiciami. Chodzi o zrozumienie cykli, zarządzanie ryzykiem oraz utrzymanie dyscypliny wtedy, gdy perspektywy wydają się najbardziej niepewne.
Recesje mogą być dezorientujące - szczególnie dla początkujących inwestorów - jednak odpowiednie podejście pozwala odkryć w nich:
sektory odporne na rynkowe zawieruchy,
niedowartościowane aktywa,
oraz siłę długoterminowego inwestowania.
Z tego artykułu wyłaniają się kluczowe zasady:
dywersyfikacja ma większe znaczenie niż kiedykolwiek,
kontrola emocji jest równie ważna jak analiza finansowa,
sektory defensywne i aktywa wysokiej jakości stają się fundamentem portfela,
płynność nie jest słabością - jest strategiczną przewagą,
a tacy inwestorzy jak Ray Dalio czy Warren Buffett osiągali sukces nie dlatego, że przewidywali recesje, lecz dlatego, że byli na nie przygotowani.
Najważniejsza lekcja jest prosta: Celem nie jest uniknięcie burzy - lecz przejście przez nią z planem, równowagą i świadomością.
Tu pracują Twoje pieniądze
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
Recesja jest ogólnie definiowana jako dwa kolejne kwartały ujemnego wzrostu PKB, ale to coś więcej. Obejmuje ona szerokie spowolnienie działalności gospodarczej, w tym utratę miejsc pracy, spadek produkcji przemysłowej i zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych.
Nie. Recesje różnią się pod względem przyczyn, głębokości i czasu trwania. Niektóre są wywoływane przez kryzysy finansowe (2008 r.), inne przez zewnętrzne wstrząsy (pandemia w 2020 r.) lub politykę banków centralnych mającą na celu kontrolowanie inflacji. Każda z nich wymaga innego podejścia analitycznego.
Akcje odzwierciedlają oczekiwania. Kiedy firmy przewidują niższe zyski i wzrost lub gdy wzrasta niepewność, inwestorzy dokonują wyceny aktywów. Wzrasta awersja do ryzyka i nawet silne firmy mogą odczuwać tymczasowy spadek wyceny.
Bessa jest zazwyczaj definiowana jako spadek wartości rynku o co najmniej 20% w stosunku do ostatnich maksimów. Recesja jest terminem ekonomicznym odnoszącym się do gospodarki w szerszym ujęciu. Te dwa zjawiska często występują razem, ale nie zawsze.
Niekoniecznie. Recesje mogą oferować jedne z najlepszych długoterminowych możliwości. Zamiast wycofywać się, wielu inwestorów dokonuje rebalansowania portfeli, zwiększa rezerwy gotówkowe lub przenosi się do sektorów defensywnych. Należy unikać panicznej sprzedaży, ponieważ powoduje ona utrwalenie strat.
Tak, z umiarem. Gotówka zapewnia dodatkowy kapitał, który można zainwestować, gdy wyceny ulegną poprawie. Chociaż nie generuje ona zwrotów, zapewnia stabilność i elastyczność - obie te cechy są cenne w okresie dużej zmienności.
Sektor dóbr podstawowych, użyteczności publicznej i opieki zdrowotnej osiąga zazwyczaj lepsze wyniki, ponieważ popyt na produkty pierwszej potrzeby pozostaje stabilny. Branże te są mniej wrażliwe na cykle gospodarcze.
Tak, ale często wymagają czasu i dyscypliny. Zyski rzadko są natychmiastowe. Wielu inwestorów odnoszących sukcesy kupuje wysokiej jakości aktywa w okresie spadków i utrzymuje je przez lata.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.
Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
Używamy plików cookies, żeby strona działała prawidłowo, była wygodna w obsłudze i lepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność treści i reklam, analizować, kto odwiedza naszą stronę, oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy. Klikając „Zaakceptuj wszystkie”, zgadzasz się na ich umieszczenie wszystkich naszych plików cookies w twoim urządzeniu oraz ich używanie przez nas. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy dane znajduje się w naszej Polityce cookies
Używamy plików cookies, żeby strona działała prawidłowo, była wygodna w obsłudze i lepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność treści i reklam, analizować, kto odwiedza naszą stronę, oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy. Klikając „Zaakceptuj wszystkie”, zgadzasz się na ich umieszczenie wszystkich naszych plików cookies w twoim urządzeniu oraz ich używanie przez nas. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy dane znajduje się w naszej Polityce cookies
Używamy plików cookie
Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.
W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.
Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol
Czas ekspiracji:
1 dzień
adobe_unique_id
Czas ekspiracji:
364 dni
SESSID
Czas ekspiracji:
1 dzień
test_cookie
Czas ekspiracji:
1 godzina
__hssc
Czas ekspiracji:
1 godzina
__cf_bm
Czas ekspiracji:
1 godzina
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix
Czas ekspiracji:
270 dni
intercom-session-iojaybix
Czas ekspiracji:
6 dni
intercom-device-id-iojaybix
Czas ekspiracji:
270 dni
TS5b68a4e1027
xtbCookiesSettings
Czas ekspiracji:
364 dni
xtbLanguageSettings
Czas ekspiracji:
364 dni
userPreviousBranchSymbol
Czas ekspiracji:
364 dni
_vis_opt_test_cookie
__cfruid
_cfuvid
Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.
Nazwa ciasteczka
Opis
_gid
Czas ekspiracji:
1 dzień
_gaexp
Czas ekspiracji:
85 dni
_gat_UA-25554897-1
Czas ekspiracji:
1 godzina
_gat_UA-121192761-1
Czas ekspiracji:
1 godzina
_ga_CV5LC4X16X
Czas ekspiracji:
729 dni
_ga_CBPL72L2EC
Czas ekspiracji:
729 dni
AnalyticsSyncHistory
Czas ekspiracji:
29 dni
_ga
Czas ekspiracji:
729 dni
__hstc
Czas ekspiracji:
179 dni
__hssrc
ln_or
Czas ekspiracji:
1 dzień
_vwo_uuid_v2
Czas ekspiracji:
365 dni
_ga_TC79BEJ20L
Czas ekspiracji:
729 dni
_vwo_uuid
Czas ekspiracji:
365 dni
_vwo_ds
Czas ekspiracji:
29 dni
_vwo_sn
Czas ekspiracji:
1 godzina
_vis_opt_s
Czas ekspiracji:
99 dni
_gcl_au
Czas ekspiracji:
89 dni
_vis_opt_test_cookie
W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.
Nazwa ciasteczka
Opis
MUID
Czas ekspiracji:
389 dni
_omappvp
Czas ekspiracji:
3998 dni
_omappvs
Czas ekspiracji:
1 godzina
_uetsid
Czas ekspiracji:
1 dzień
_uetvid
Czas ekspiracji:
389 dni
_fbp
Czas ekspiracji:
89 dni
fr
Czas ekspiracji:
89 dni
lang
muc_ads
Czas ekspiracji:
729 dni
_ttp
Czas ekspiracji:
389 dni
_tt_enable_cookie
Czas ekspiracji:
389 dni
hubspotutk
Czas ekspiracji:
179 dni
li_sugr
Czas ekspiracji:
89 dni
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Czas ekspiracji:
179 dni
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Czas ekspiracji:
179 dni
guest_id_marketing
Czas ekspiracji:
729 dni
guest_id_ads
Czas ekspiracji:
729 dni
guest_id
Czas ekspiracji:
729 dni
IDE
Czas ekspiracji:
389 dni
MSPTC
Czas ekspiracji:
389 dni
Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.
Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory
Czas ekspiracji:
29 dni
bcookie
Czas ekspiracji:
364 dni
lidc
Czas ekspiracji:
1 dzień
personalization_id
Czas ekspiracji:
729 dni
lang
bscookie
Czas ekspiracji:
364 dni
li_gc
Czas ekspiracji:
179 dni
Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.
Zmień region lub język
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.