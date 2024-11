Rozliczenie podatku - jak rozliczyć podatek z inwestycji w XTB?

Czas czytania: 2 minut(y)

Inwestorzy, którzy dokonali w trakcie minionego roku podatkowego transakcji na instrumentach finansowych zobligowani są do złożenia w Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji, co do zasady, do dnia 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Wbrew temu, co można przeczytać w internecie - proces ten wcale nie jest trudny i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Dom maklerski XTB, zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia swoim klientom PIT-8C, który obejmuje dochody z kontraktów CFD, ze sprzedaży akcji i ETF-ów oraz Akcji Ułamkowych. Dodatkowo, XTB jako pierwszy dom maklerski w Polsce udostępnia dane dotyczące podatków od dywidend zagranicznych na potrzeby ich prawidłowego ujęcia w zeznaniu rocznym i przedstawia je w dodatkowym dokumencie - Raporcie podatkowym.

Rozliczenie podatku w XTB

Inwestorzy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli w XTB przychody z tytułu dywidend z akcji zagranicznych lub funduszy ETF, co do zasady powinni również uwzględnić te przychody w rozliczeniu rocznym, przepisując we wskazane w zestawieniu pola formularza podatkowego PIT-38 odpowiednie wartości.

Przykładowe dane znajdujące się w Raporcie podatkowym. Źródło: XTB

Od 2023 roku wszystkie dochody uzyskane z transakcji na instrumentach finansowych w XTB, tj. z CFD, z akcji i ETF-ów (w tym z Akcji Ułamkowych) są wykazywane w części D informacji PIT-8C. W informacji PIT-8C są zawarte dochody uzyskane zarówno na polskiej GPW, jak i giełdach zagranicznych.

Gdzie znaleźć Raport Podatkowy?

Raport podatkowy, tak jak PIT-8C, udostępniany jest klientom XTB w Pokoju Inwestora w zakładce Mój Profil -> Dokumenty.

Raport podatkowy zawierający dane potrzebne do rozliczenia podatku z tytułu dywidend z akcji zagranicznych lub funduszy ETF w XTB znaleźć można w Pokoju Inwestora. Źródło: XTB

Dom maklerski przygotował także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń podatkowych - znajdują się one w odpowiedniej sekcji strony głównej XTB.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej, podatkowej, finansowej czy rachunkowej oraz zamieszczone są wyłącznie dla celów informacyjnych.