Kod promocyjny XTB – jak go użyć i jakie korzyści przynosi?

Czas czytania: 4 minut(y)

Poszukujesz sposobu na efektywne rozpoczęcie swojej przygody z inwestowaniem? Wykorzystaj kod promocyjny XTB w procesie zakładania konta i uzyskaj dostęp do unikalnych materiałów edukacyjnych, które pomogą Ci zrozumieć podstawy tradingu i inwestowania. W tym artykule wyjaśnimy, jak wykorzystać kod promocyjny XTB, gdzie go wpisać oraz jakie konkretne korzyści otrzymasz po jego aktywacji.

Inwestowanie najłatwiej rozpocząć od założenia rachunku maklerskiego, jednak najlepiej rozpocząć je od solidnej dawki sprawdzonej wiedzy rynkowej. W XTB działania te idą w parze, ponieważ wykorzystując kod promocyjny XTB100 w procesie zakładania konta można teraz otrzymać dostęp do, przygotowanego wspólnie z ekspertami rynkowymi, specjalnego kursu dla początkujących inwestorów. Jak wykorzystać kod promocyjny XTB i jakie korzyści on przynosi?

Kod promocyjny XTB – instrukcja wykorzystania krok po kroku

Otworzenie konta w XTB niesie ze sobą wiele zalet - wśród nich wymienić można dostęp do tysięcy instrumentów finansowych z całego świata czy 0% prowizji* przy inwestowaniu w akcje i fundusze ETF, ETN lub ETC. Teraz, nowi klienci XTB, wykorzystując kod promocyjny mogą otrzymać dostęp do ekskluzywnego kursu dla początkujących. W jaki sposób wykorzystać kod promocyjny XTB?

Krok 1: Rozpocznij rejestrację – Wejdź na stronę XTB i kliknij „Załóż konto”.

Krok 2: Wypełnij formularz – Podaj wymagane dane osobowe oraz odpowiedz na pytania zgodnie z procedurami MIFID.

Krok 3: Wpisz kod promocyjny: XTB100 – Opcja pojawi się w połowie formularza rejestracyjnego. Pamiętaj, że kod nie wpływa na proces rejestracji, ale jego poprawne wpisanie daje dostęp do wartościowego kursu.

Krok 4: Zakończ rejestrację i przejdź weryfikację – Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów rejestracyjnych otrzymasz e-mail z potwierdzeniem oraz linkiem do materiałów edukacyjnych.

Ważne! Kod promocyjny XTB nie jest wrażliwy na wielkość liter – możesz wpisać zarówno XTB100, jak i xtb100. Jeśli jednak popełnisz błąd w kodzie, system natychmiast wyświetli odpowiedni komunikat, informując Cię o konieczności poprawienia wpisu. Kod aktywny jest do odwołania.

*0% prowizji do miesięcznego obrotu 100 000 EUR. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min.10 EUR). Może mieć zastosowanie 0,5% koszt przewalutowania. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Kod promocyjny XTB i korzyści z jego wykorzystania

Decydując się na skorzystanie z kodu XTB100, otrzymujesz dostęp do kursu stworzonego z myślą o początkujących inwestorach. To świetna okazja, aby zdobyć solidne podstawy i uniknąć typowych błędów na starcie. Co znajdziesz w kursie?

Kurs dla początkujących inwestorów to kompleksowe wprowadzenie w świat finansów, które pomoże Ci przejąć kontrolę nad budżetem, odkryć strategie budowania dodatkowych źródeł dochodu oraz zrozumieć kluczowe zasady inwestowania. Nauczysz się, jak skutecznie oszczędzać, dobierać narzędzia inwestycyjne i podejmować bardziej świadome decyzje finansowe. Dzięki praktycznym wskazówkom dotyczącym analizy technicznej i fundamentalnej, a także psychologii inwestowania, zdobędziesz solidne fundamenty do budowania długoterminowego kapitału. Idealny kurs dla każdego, kto chce świadomie zarządzać swoimi finansami i rozpocząć przygodę z inwestowaniem.

Nie przegap tej okazji – wpisz kod promocyjny “XTB 100” podczas procesu zakładania konta w XTB i zacznij inwestować z solidnymi podstawami!

Dlaczego warto zacząć inwestować w XTB?

Inwestowanie w XTB to nie tylko dostęp do globalnych rynków, ale także kompleksowa edukacja, która pozwala podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Bezpośrednio w aplikacji XTB znajdziesz bogatą bibliotekę bezpłatnych materiałów edukacyjnych – od kursów wideo, przez webinary prowadzone przez analityków XTB, aż po analizy i najświeższe wiadomości rynkowe. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, czy chcesz udoskonalić swoją strategię, XTB zapewnia Ci dostęp do wiedzy, która pomoże Ci osiągnąć zakładany cel.

XTB to również wyjątkowe warunki inwestycyjne, które sprawiają, że możesz pomnażać swoje środki bez zbędnych kosztów. 0% prowizji* do kwoty obrotu 100 000 EUR miesięcznie przy inwestowaniu w akcje i fundusze ETF, ETN lub ETC oznacza, że więcej Twojego kapitału pracuje na Twoją przyszłość. Co więcej, Twoje wolne środki na rachunku nie pozostają bezczynne – dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu mogą dodatkowo zarabiać. W XTB znaleźć można również rozwiązania dedykowane inwestorom o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, takie jak Plany Inwestycyjne, które pomagają w regularnym inwestowaniu czy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) umożliwiające optymalizację podatków i bardziej efektywne inwestowanie z myślą o przyszłości.

Podsumowanie

Kod promocyjny XTB to świetna opcja dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem. Wystarczy, że podczas rejestracji w XTB wpiszesz kod XTB100, a po pomyślnym przejściu procedury MIFID otrzymasz e-mail z linkiem do wyjątkowego kursu dla początkujących inwestorów. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz poszerzyć swoją wiedzę – warto skorzystać z tej promocji!