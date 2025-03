Czas czytania: 3 minut(y)

Meta Trader 4 to jedna z najpopularniejszych platform inwestycyjnych na świecie. Oferuje ona wiele wbudowanych narzędzi do analizy technicznej, w tym wskaźniki, oscylatory, zniesienia Fibonacciego i wiele innych podstawowych narzędzi. Dowiedz się jak korzystać z Expert Advisors (EA) i innych unikalnych narzędzi na platformie MT4.

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe narzędzia analizy technicznej?

Jedną z najbardziej unikalnych cech MT4 jest to, że nie ogranicza się ona jedynie do narzędzi analizy techniczne dostępnych w domyślnej wersji platformy. Dzięki społeczności MQL4 masz dostęp do dodatkowych, zarówno płatnych, jak i darmowych narzędzi analizy technicznej.

Dodatkowe darmowe narzędzia analizy technicznej możesz uzyskać wykonując następujące czynności:

Po zalogowaniu się do platformy transakcyjnej MT4, wybierz zakładkę "biblioteka" w dolnej części platformy. Wyświetli Ci się pełna lista z dostępnymi darmowymi narzędziami analizy technicznej. Kliknij w te, które chcesz dodać do swojej platformy - kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie “pobierz” - wskaźnik zostanie automatycznie dodany do Twojej biblioteki.

2.Kliknij dwukrotnie na wybrane narzędzie, aby uzyskać więcej informacji na jego temat lub możesz je pobrać. Następnie wyświetli się strona ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat funkcjonowania danego narzędzia.



Korzystanie z płatnych Expert Advisors (EA)

Po zalogowaniu się do platformy transakcyjnej MT4 wybierz zakładkę „Rynek" w dolnej części platformy. Po wybraniu zakładki „Rynek”, zobaczysz listę dostępnych płatnych narzędzi analizy technicznej. Czasami niektóre z nich będą również dostępne bezpłatnie.

2. Kliknij dwukrotnie na wybrane narzędzie, aby uzyskać więcej informacji na jego temat lub pobierz je. Następnie wyświetli Ci się strona ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat aktywacji i pobierania.

Dodawanie i korzystanie z dodatkowych narzędzi analizy technicznej

Kolejnym krokiem jest dodanie wybranych narzędzi do swojej platformy (możesz to również zrobić klikając na dany wskaźnik prawym klawiszem myszy, a następnie na pobierz), jeżeli ściągasz jest bezpośrednio ze strony mql4.com, w innym wypadku dodawane są one automatycznie (pobranie bezpośrednio z platformy).

Zanim zaczniemy korzystać z dodatkowych narzędzi ściągniętych ze strony mql4.com lub innych stron, musimy je najpierw zapisać w odpowiednim folderze. Aby go znaleźć należy kliknąć Plik, a następnie „Otwórz Folder Danych” -> MQL -> Indicators (wskaźnik) lub „Experts” - automatyczne strategie, czy „Scripts” - skrypty. Po zapisaniu narzędzi znajdź na platformie zakładkę „Nawigator". Możesz ją również znaleźć poprzez kliknięcie na klawiaturze CTRL + N lub poprzez znalezienie tej opcji w karcie „Widok”. Gdy karta jest otwarte, narzędzie techniczne będzie można znaleźć zarówno w skryptach, biegłych lub wskaźników.

Na koniec trzeba uruchomić pobrane narzędzie. Znajdź narzędzie na liście i przeciągnij na wykres, który chcesz analizować. Pojawi się nowe okno, w którym będziesz mógł ustawić wszystkie parametry przed ostatecznym zatwierdzeniem. Twoje narzędzia powinny zostać uaktywnione-jeśli nie masz pewności, poszukaj nazwy narzędzia z uśmiechniętą buźką w górnym prawym rogu okna wykresu w celu potwierdzenia, że narzędzie jest włączone i działa.

MQL4 Community

Dostęp do społeczności MQL4 można uzyskać odwiedzając stronę www.mql4.com, która powstał w celu dzielenia się i pobierania dodatkowych narzędzi analizy technicznej, skryptów i sygnałów, jak również dla forum online do dyskusji, dzielenia się strategiami i wiele więcej.