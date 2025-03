Czas czytania: 7 minut(y)

W tym artykule podpowiadamy jak wybrać najlepsze konto maklerskie.

Jak wybrać najlepszy rachunek maklerski?

Dla wielu osób, które dopiero zaczynają interesować się inwestycjami na rynkach finansowych, giełda może wydawać się tajemniczym i ekskluzywnym miejscem zarezerwowanym jedynie dla bogatych biznesmenów czy maklerów w garniturach, białych koszulach i czerwonych szelkach. Jednakże w dobie dzisiejszego postępu technologicznego oraz szerokiego dostępu do informacji, inwestowanie w akcje stało się osiągalne niemal dla każdego. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia samodzielnego inwestowania na giełdzie jest wybór i otwarcie rachunku maklerskiego. W poniższym artykule omówimy szczegółowo, czym jest i jak działa konto maklerskie, a także na co powinniśmy zwrócić uwagę przy jego wyborze.

Czym jest konto maklerskie?

Konto maklerskie (lub rachunek maklerski) to rachunek finansowy otwierany w firmie inwestycyjnej (w Polsce taka firma nazywa się Domem Maklerskim). Jest to szczególny rodzaj rachunku, który służy do przechowywania i obracania papierami wartościowymi, a instytucja finansowa, w której posiadasz takie konto, jest pośrednikiem pomiędzy tobą, czyli inwestorem, a rynkiem (np. giełdą).

Firmy inwestycyjne w swojej ofercie poza możliwością inwestowania w akcje często dają również dostęp do bardziej złożonych i ryzykownych form inwestycji np. w kontrakty CFD, kontrakty futures, czy ETF.

Jak założyć konto maklerskie w XTB?

Jeszcze kilka lat temu do założenia konta maklerskiego wymagana była wizyta w oddziale firmy inwestycyjnej lub złożenie wniosku online i korespondencyjne podpisanie umowy w wersji papierowej (wysłanej do nas pocztą lub kurierem).

Obecnie procedura otwierania konta może być dużo łatwiejsza, ponieważ niektóre firmy inwestycyjne, jak na przykład XTB, umożliwiają szybkie założenie konta online bez zbędnych formalności, a cały proces, od rozpoczęcia rejestracji do otrzymania danych dostępowych do rachunku maklerskiego, może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Aby założyć konto maklerskie w XTB wystarczy postępować zgodnie z trzema prostymi krokami: Wypełnić prosty formularz online, który znajduje się pod tym linkiem. Zamieścić skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz adres zamieszkania (np. skan dowodu osobistego oraz prawo jazdy). Po chwili dokumenty powinny zostać zweryfikowane przez XTB. Następnie otrzymasz możliwość zalogowania się do platformy inwestycyjnej, w której znajdziesz aktualne notowania oraz panel do zawierania transakcji.

W celu rozpoczęcia inwestowania należy zasilić rachunek np. przelewem ze swojego konta bankowego (w XTB znajdziesz dodatkowo kilka darmowych możliwości wpłaty, w tym wpłaty błyskawiczne za pomocą Blik, PayPal, czy Blue Media).

Po zaksięgowaniu środków na rachunku możesz przystąpić do inwestowania.

W XTB możesz zarządzać swoim kontem maklerskim online za pomocą Pokoju Inwestora, w którym masz możliwość m.in. otwierania kolejnych rachunków inwestycyjnych (w tym darmowych rachunków demo), dokonywania wpłat, wypłat czy bezpłatnych i błyskawicznych transferów wewnętrznych pomiędzy rachunkami.

Jak wybrać najlepsze konto maklerskie?

Wybór najlepszego konta maklerskiego może wydawać się rzeczą pozornie problematyczną lub skomplikowaną, choćby z tego względu, że każdy inwestor ma własne preferencje. Jednak możemy sobie ten proces znacznie ułatwić, weryfikując rachunek maklerski pod kątem kilku kluczowych atrybutów:

Dostępne instrumenty

Koszty

Wpłaty i wypłaty

Platforma transakcyjna

Obsługa

Bezpieczeństwo

Przeanalizujmy te punkty bardziej szczegółowo:

Dostępne instrumenty

W XTB dostępnych jest ponad 4000 instrumentów, które można podzielić na dwie główne kategorie:

Kontrakty CFD na waluty, indeksy, towary, kryptowaluty, akcje i ETFy z całego świata

Akcje z kilkunastu największych rynków giełdowych m.in. GPW, NYSE, EURONEXT, a także jednostki funduszy ETF.

Wszystkie dostępne w XTB instrumenty znajdują się w Tabeli Specyfikacji Instrumentów.

Koszty

W przypadku konta maklerskiego mamy zwykle do czynienia z kilkoma rodzajami kosztów: koszty transakcyjne, otwarcia i zamknięcia rachunku oraz koszty prowadzenia rachunku (koszty wpłat i wypłat omówimy w kolejnym punkcie).

Otwarcie i zamknięcie rachunku w XTB są bezpłatne, podobnie jak prowadzenie konta, pod warunkiem, że jesteśmy inwestorem aktywnym, tj. posiadamy zakupione akcje albo wykonaliśmy co najmniej jedną transakcję w ciągu ostatnich 365 dni.

XTB oferuje niskie koszty transakcyjne, które różnią się w zależności od giełd, a szczegółowe informacje o ich wysokości znajdziesz w Tabeli Specyfikacji Instrumentów.

Wpłaty i wypłaty

Wpłaty na rachunek maklerski mogą być dokonywane na wiele sposobów: przelewem bankowym, kartą kredytową lub ekspresowo przez e-płatności. Wypłaty z rachunku maklerskiego są realizowane tylko przelewem bankowym , a czas transferu środków nie powinien przekroczyć jednego dnia roboczego. Wszystkie wypłaty powyżej 500zł są bezpłatne.

Jakość obsługi

W XTB masz dostęp do wielojęzycznego zespołu profesjonalistów działającego od poniedziałku do piątku, przez 24h na dobę. W razie pytań związanych z rachunkiem maklerskim wystarczy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie, mailowo lub przez Chat dostępny na stronie XTB oraz na platformie xStation.

Dostępność materiałów edukacyjnych

Kładziemy szczególny nacisk na edukację inwestorów i budowanie ich świadomości inwestycyjnej. W tym celu przygotowaliśmy kursy w formie video, ebooki i liczne materiały wprowadzające do inwestowania. Niezwykle przydatnym narzędziem mogą być również codzienne webinaria z analitykami XTB, dzięki którym będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami, które mogą wpłynąć na rynki.

Platforma

Niezwykle intuicyjna platforma transakcyjna xStation 5 to profesjonalne narzędzie nie tylko do handlu, ale również do zaawansowanej analizy rynkowej. O jej jakości i niezawodności może świadczyć m.in. to, że została wybrana “Najlepszą platformą transakcyjną 2016 roku” według Online Personal Wealth Awards oraz “Produktem Roku” według konkursu FxCuffs 2017.

Znajdziesz w niej narzędzia do analizy technicznej (specjalistyczne wskaźniki czy różnego rodzaju narzędzia do rysowania na wykresach), fundamentalnej (m.in. kalendarz ekonomiczny , kalendarz dywidend, skaner spółek), czy wbudowane serwisy informacyjne z dostępem do najnowszych wiadomości i analiz rynkowych.

Przydatnym narzędziem dla inwestujących na rynku giełdowym jest dostępny na platformie xStation 5 skaner spółek, który dostarcza bogate informacje na temat każdej spółki dostępnej w ofercie.

Platforma xStation5 dostępna jest w wersji instalacyjnej na komputer, z poziomu strony internetowej, a także w wersji mobilnej na smartfony, tablety, a nawet smartwatche.

Bezpieczeństwo - więcej informacji na ten bardzo ważny temat w kolejnym punkcie.

Czy środki na koncie maklerskim są bezpieczne?

Środki na koncie maklerskim są bezpieczne, o ile konto otworzyliśmy w odpowiednio nadzorowanej instytucji. Do takich należy właśnie XTB, ponieważ jest firmą finansową regulowaną m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Depozyty na koncie maklerskim każdego z klientów podmiotu, który reguluje KNF są bezpieczne ponieważ:

środki Klientów są trzymane na segregowanych rachunkach bankowych

środki Klientów są objęte system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), co oznacza, że do 22,500 euro zwracanych jest 90% środków, a do kwoty 3000 euro - 100% na osobę w przypadku mało prawdopodobnej niewypłacalności.

XTB jest globalną firmą inwestycyjną, a w związku z tym podlega pod kilka powszechnie szanowanych instytucji nadzoru, a poza wspomnianym wcześniej KNF jest to również FCA (Financial Conduct Authority), CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) oraz IFSC (International Financial Services Commission). XTB jest również spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

