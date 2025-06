Przemysł lotniczy i spółki zbrojeniowe na giełdzie

Czas czytania: 12 minut(y)

Od czasu agresji Rosji na Ukrainę, przemysł lotniczy i obronny notują zwiększone zainteresowanie. Spółki zbrojeniowe obecne na giełdzie odnotowały w ostatnich kwartałach dynamiczne wzrosty - i trudno się temu dziwić. Na co powinni zwrócić uwagę inwestorzy próbujący wykorzystać zmienność w tych sektorach?

W świecie, w którym napięcia geopolityczne kształtują rzeczywistość, przemysł lotniczy i obronny nie tylko stają się filarem bezpieczeństwa, ale także kolebką innowacji technologicznych. Inwestowanie w spółki zbrojeniowe to już nie tylko wspieranie firm produkujących nowoczesne samoloty czy satelity, ale strategiczne pozycjonowanie swojego portfela w obliczu globalnych zawirowań.

W momencie, gdy coraz więcej państw zwiększa wydatki na obronność, wyścig o dominację w tym sektorze nabiera tempa, a na rynku pojawiają się nowe okazje inwestycyjne. W jaki sposób je wykorzystać? W tym artykul przypatrujemy się przemysłowi obronnemu, lotniczemu i zbrojeniowemu, podpowiadamy jak analizować spółki zbrojeniowe na giełdzie oraz akcje których spółek zbrojeniowych warto śledzić.

Kluczowe wnioski

Przemysł lotniczy i przemysł obronny są silnie uzależnione od kontraktów rządowych oraz czynników geopolitycznych, dlatego inwestorzy powinni dobrze rozumieć tę dynamikę.

Kluczowe spółki zbrojeniowe notowane na giełdzie, takie jak Northrop Grumman, Lockheed Martin, Rheinmetall czy BAE Systems, odnotowały znaczny wzrost, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku.

Branżę dominują giganci z USA (Lockheed, Northrop, General Dynamics) oraz Europy (BAE Systems, Leonardo, Rheinmetall), ale prywatne firmy, jak HEICO, Safran czy TransDigm również mogą skorzystać z aktualnego trendu.

Inwestowanie w akcje spółek zbrojeniowych może stanowić zabezpieczenie portfela w obliczu eskalacji napięć wokół Cieśniny Tajwańskiej, w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie.

Przemysł lotniczy i obronny krok po kroku

Przemysł lotniczy i obronny obejmuje firmy, które opracowują i wytwarzają produkty oraz świadczą usługi zarówno dla lotnictwa cywilnego, jak i obrony narodowej. Podczas gdy spółki z sektora lotniczego koncentrują się na rozwoju samolotów i statków kosmicznych, sektor obronny zajmuje się produkcją broni, pojazdów wojskowych i technologii bezpieczeństwa.

Jedną z cech charakterystycznych tej branży jest duże uzależnienie od kontraktów rządowych, które mogą ulegać zmianom w zależności od zmian budżetowych i priorytetów politycznych. Uzależnienie to tworzy wyjątkową dynamikę, w której wydatki rządowe mają bezpośredni wpływ na perspektywy wzrostu sektora.

Zarówno przemysł lotniczy, jak i obronny napędzane są przez ciągły postęp technologiczny, choć pozostają pod znacznym wpływem czynników geopolitycznych. Pomimo tych wyzwań oczekuje się, że przemysł lotniczy i obronny będą zyskiwać na znaczeniu, zwłaszcza w okresie napięć geopolitycznych czy ze względu na inicjatywy związane z eksploracją kosmosu.

Rozwój sektora wynika zarówno ze wzrastającego popytu na podróże lotnicze, jak i rosnących wydatków na obronność. W rzeczywistości, kilka dużych firm dominuje na rynku, wyznaczając trendy i kształtując ceny. Zrozumienie tej dynamiki jest kluczowe dla każdego inwestora zainteresowanego wykorzystaniem potencjału tej branży.

Podsumowując, rosnąca niepewność geopolityczna oraz dominacja USA na arenie międzynarodowej sprawiają, że spółki zbrojeniowe i firmy z sektora lotniczego zaczynają mieć znaczenie strategiczne. Państwowe budżety przeznaczone na inwestycje w obronność i technologie związane z lotnictwem powinny nadal rosnąć i tak długo, jak utrzymuje się klimat „zimnowojenny”, przemysł zbrojeniowy może okazać się odporny ewentualne wystąpienie recesji.

Co napędza inwestycje w przemysł zbrojeniowy i lotniczy?

Geopolityka jako siła napędowa inwestycji: Przemysł obronny rozwija się dzięki rządowym kontraktom, których wartość zależy od wystąpienia konfliktów, potrzeb w zakresie bezpieczeństwa narodowego i zmieniających się priorytetów wojskowych i politycznych. W czasach niepewności jest to sektor wyjątkowo odporny na ryzyko recesji.

Przemysł obronny rozwija się dzięki rządowym kontraktom, których wartość zależy od wystąpienia konfliktów, potrzeb w zakresie bezpieczeństwa narodowego i zmieniających się priorytetów wojskowych i politycznych. W czasach niepewności jest to sektor wyjątkowo odporny na ryzyko recesji. Innowacje jako przewaga konkurencyjna: Firmy intensywnie inwestujące w badania i rozwój oraz nowe technologie – takie jak sztuczna inteligencja, broń hipersoniczna i systemy bezzałogowe – mają większe szanse na zdobycie kontraktów i utrzymanie przewagi rynkowej.

Firmy intensywnie inwestujące w badania i rozwój oraz nowe technologie – takie jak sztuczna inteligencja, broń hipersoniczna i systemy bezzałogowe – mają większe szanse na zdobycie kontraktów i utrzymanie przewagi rynkowej. Znaczenie regulacji: Przemysł obronny podlega surowym regulacjom. Umiejętność sprawnego poruszania się wśród przepisów – takich jak ITAR (Międzynarodowe Przepisy Ruchu Uzbrojenia) – jest kluczowa dla pozyskiwania kontraktów i utrzymania wzrostu w długim terminie. Inwestorzy powinni analizować firmy, które znane są z odpowiedniego podejścia do regulacji.

Przemysł obronny podlega surowym regulacjom. Umiejętność sprawnego poruszania się wśród przepisów – takich jak ITAR (Międzynarodowe Przepisy Ruchu Uzbrojenia) – jest kluczowa dla pozyskiwania kontraktów i utrzymania wzrostu w długim terminie. Inwestorzy powinni analizować firmy, które znane są z odpowiedniego podejścia do regulacji. Odporność łańcuchów dostaw: Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz odporność na ewentualne zakłócenia są kluczowe dla firm z sektora obronnego, szczególnie ze względu na globalny charakter produkcji i dostaw części. Inwestorzy powinni być świadomi, że problemy logistyczne lub wąskie gardła mogą stanowić poważne ryzyko.

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz odporność na ewentualne zakłócenia są kluczowe dla firm z sektora obronnego, szczególnie ze względu na globalny charakter produkcji i dostaw części. Inwestorzy powinni być świadomi, że problemy logistyczne lub wąskie gardła mogą stanowić poważne ryzyko. Eksploracja kosmosu jako nowy kierunek rozwoju: Komercjalizacja przestrzeni kosmicznej postępuje szybko, a firmy zbrojeniowe oraz spółki z sektora kosmicznego mogą skorzystać z nowych możliwości – od technologii satelitarnych po misje w głęboką przestrzeń kosmiczną. Nawet firmy, które nie są bezpośrednio „kosmiczne”, jak HEICO, TransDigm czy Curtiss-Wright, mogą czerpać zyski z boomu kosmicznego.

Ważne: Inwestorzy powinni pamiętać, że choć inwestowanie w spółki zbrojeniowe i firmy z sektora przemysłu lotniczego może być zabezpieczeniem w obliczu narastających napięć geopolitycznych, nie daje to gwarancji zysku, nawet jeśli takie warunki faktycznie się zmaterializują. Każda spółka działa w innym modelu biznesowym, ma różną strukturę zamówień przemysłowych i możliwości produkcyjne.

Stopa zwrotu z inwestycji od stycznia 2010 r.

Od 2010 roku akcje spółek zbrojeniowych, takich jak Heico, TransDigm, Safran, a także amerykańskich gigantów – Lockheed Martin i Northrop Grumman – znacząco przewyższyły wyniki indeksu S&P 500. Niemniej jednak nie wszystkie akcje osiągnęły takie rezultaty – niektóre pozostały w tyle za głównym indeksem amerykańskiego rynku. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Jak inwestować w przemysł lotniczy i zbrojeniowy?

Przemysł obronny i lotniczy to strategiczny sektor oferujący unikalne możliwości inwestycyjne, napędzany kontraktami rządowymi, postępem technologicznym i dynamiką geopolityczną. Inwestorzy mogą zaangażować się w ten rynek poprzez zakup akcji poszczególnych spółek lub funduszy ETF.

Przykłady spółek zbrojeniowych i funduszy ETF skupionych na tym sektorze:

Akcje: Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon Technologies, Boeing, Textron, Huntington Ingalls, Howmet Aerospace, TransDigm, AeroVironment, Kratos Defense, Leidos, Triumph, HEICO, Joby Aviation, BAE Systems, QinetiQ, Rolls-Royce, Rheinmetall, MTU Aero Engines, Hensoldt, Safran, L3Harris, Leonardo, Thales, Dassault Aviations.

Fundusze ETF: VanEck Defence ETF

Akcje spółek zbrojeniowych oraz funduszy ETF skupionych na tym sektorze dostępnych w ofercie XTB znajdziesz dzięki wyszukiwarce instrumentów dostępnej tutaj.

Inwestowanie w ten sektor może być bardzo opłacalne, ale wymaga zrozumienia czynników wpływających na działalność producentów sprzętu wojskowego i zaawansowanych technologicznie części. Każda firma działa w innym modelu biznesowym, cechuje się odmiennym podejściem do zarządzania, a także różną polityką rynkową (dywidendy, skup akcji itp.). Co więcej, możliwe wyciszenie napięć geopolitycznych może prowadzić do odpływu kapitału z sektora przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.

Kluczowe czynniki wpływające na przemysł lotniczy i zbrojeniowy

Wśród najważniejszych czynników mających znaczny wpływ na przemysł lotniczy i spółki zbrojeniowe wymienić należy wydatki budżetowe przeznaczone na obronność. Odbiorcami wielu z wymienionych w tym artykule spółek są zawodowe armie poszczególnych państw. O tym, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na zakup nowego sprzętu lub modernizację starego decydują politycy, którzy z kolei kierują się nie tylko sytuacją na arenie międzynarodowej, ale również kwestiami politycznymi. Poniżej krótko opisujemy najważniejsze czynniki mające wpływ na przemysł lotniczy i zbrojeniowy, z których każdy inwestor skupiony na tym sektorze musi zdawać sobie sprawę.

Wydatki i kontrakty rządowe

Wydatki oraz kontrakty rządowe to fundament działalności sektora przemysłu zbrojeniowego. Wiele firm generuje istotną część swoich przychodów na podstawie sprzedaży dla Departamentu Obrony USA oraz armii sojuszników Stanów Zjednoczonych. Zrozumienie złożoności i dynamiki rządowych wydatków na zbrojenia i obronność jest kluczowe dla inwestorów chcących efektywnie inwestować w tym sektorze.

Według prognoz, w związku z nasilającymi się napięciami geopolitycznymi oraz rosnącą potrzebą posiadania zaawansowanych zdolności wojskowych przez rządy wielu państw wydatki wojskowe będą w kolejnych latach rosnąć. Oznacza to, że wiele spółek działających w przemyśle obronnym lub lotniczym ma zabezpieczony poziom sprzedaży na najbliższą przyszłość. Niemniej jednak, inwestorzy muszą zwracać uwagę na ewentualne zmiany w sytuacji geopolitycznej, a zwłaszcza na zapowiedzi i działania polityków w sferze obronności, aby móc podejmować bardziej świadome decyzje.

Innowacje i trendy technologiczne

Nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w przemyśle obronnym a rozwój i wzrost znaczenia sztucznej inteligencji (AI) czynią ten sektor jeszcze bardziej zaawansowanym. Inwestorzy pragnący inwestować w akcje spółek zbrojeniowych powinni pamiętać, że:

USA to największy gracz w tym sektorze – większość nowych rozwiązań testowana jest właśnie w amerykańskich bazach wojskowych. Przykładem może być internet, którego prekursor stworzony został właśnie na potrzeby armii amerykańskiej. Śledzenie trendów technologicznych - szczególnie tych pojawiających się w Stanach Zjednoczonych - może być niezwykle pomocne w trakcie inwestowania w akcje spółek zbrojeniowych.

– większość nowych rozwiązań testowana jest właśnie w amerykańskich bazach wojskowych. Przykładem może być internet, którego prekursor stworzony został właśnie na potrzeby armii amerykańskiej. Śledzenie trendów technologicznych - szczególnie tych pojawiających się w Stanach Zjednoczonych - może być niezwykle pomocne w trakcie inwestowania w akcje spółek zbrojeniowych. Innowacje sektora prywatnego także mogą być wykorzystywane przez wojsko – druk 3D, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR), czy “internet rzeczy” (Internet of Things, IoT) to przykłady technologii, które początkowo zostały wprowadzone na rynek cywilny, a następnie zaadaptowane do rozwiązań wojskowych. Na tym polu wyróżniają się m.in. Palantir, Kratos Defence i Leidos.

Znamiennym przykładem technologii, która została zaadaptowana na potrzeby wojskowe są różnego rodzaju drony i pojazdy bezzałogowe. Nowoczesne armie potrzebują nowych narzędzi i pojazdów autonomicznych, co może korzystnie wpłynąć na wyniki takich spółek jak Textron czy

Czynniki ryzyka w inwestowaniu w przemysł zbrojeniowy

Mimo że przemysł zbrojeniowy często uznaje się za odporny na zmiany koniunktury, inwestowanie w spółki zbrojeniowe - tak jak każda inwestycja - wiąże się z ryzykiem. Wśród czynników ryzyka mających wpływ na inwestycje w przemysł lotniczy czy obronny wymienić należy ryzyko walutowe. Większość z omawianych w tym artykule spółek, to spółki amerykańskie więc inwestorzy mogą być narażeni na ryzyko związane z fluktuacjami kursów walut. Istnieją jednak czynniki bardziej specyficzne dla tego sektora rynku, o których szerzej piszemy poniżej.

Ryzyko polityczne i regulacyjne

Czynniki polityczne i regulacje mają ogromny wpływ na branżę. Negocjacje dotyczące kontraktów potrafią trwać miesiącami, a ich finalizacja nie musi gwarantować zysków. Firmy działające międzynarodowo często ubezpieczają się od ryzyk politycznych, co również ma wpływ na ich wyniki finansowe.

Przykład: Huntington Ingalls (HII.US) – profil ryzyka tej nie jest skorelowany z szerszą sytuacją gospodarczą, co pokazuje, jak specyficzne może być inwestowanie w spółki zbrojeniowe.

Napięcia geopolityczne mogą powodować gwałtowne wahania cen akcji. Sęk w tym, że sytuacja w globalnej polityce często ulega znacznym zmianom, a to może wywoływać sporą zmienność rynku. Nawet jeśli dana spółka zbrojeniowa posiada “zdrowe fundamenty”, wypowiedzi polityków lub inne wydarzenia mogą wpływać na nastroje inwestorów, a w konsekwencji na zmienność cen akcji. Strategia uśredniania ceny zakupu (DCA) może pomóc w ograniczeniu tego ryzyka.

Zmieniające się potrzeby militarne

Wojna na Ukrainie unaoczniła ewolucję strategii wojennych – niemal w mgnieniu oka przeszliśmy od tradycyjnych kolumn czołgów do dronów i cyberataków. Nowe technologie – szczególnie w zakresie pojazdów bezzałogowych i cyberbezpieczeństwa – stają się podstawą współczesnej armii. Inwestorzy muszą dokładnie analizować, które firmy dostosowują się do tych zmian.

Inwestowanie w spółki zbrojeniowe - praktyczne wskazówki

Inwestując w akcje spółek zbrojeniowych lub fundusze ETF pozwalające uzyskać ekspozycję na przemysł lotniczy czy obronny należy pamiętać, że choć sektor ten jest inny niż np. finanse, służba zdrowia czy dobra konsumpcyjne, to jednak działają na nim te same zasady co w przypadku inwestowania na innych rynkach. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z kluczowego znaczenia z posiadania właściwej wiedzy oraz strategii inwestycyjnej - analiza rynku, zarządzanie kapitałem, czy psychologia inwestowania nie różni się znacząco od tego czy inwestujemy w akcje Lockheed Martin czy Microsoftu.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja inwestycji to kluczowy element strategii ograniczania ryzyka i zwiększania potencjalnych zysków. Inwestorzy chcący uzyskać ekspozycję na rozwijający się przemysł obronny i lotniczy mogą wybierać pomiędzy akcjami pojedynczych spółek lub ETF-ami skoncentrowanymi na sektorze obronnym.

ETF-y branżowe – jak iShares Global Aerospace & Defence (DFND.NL) – inwestują w akcje spółek, które produkują samoloty, komponenty lotnicze i sprzęt wojskowy. Zakupu można dokonać za pośrednictwem popularnych platform inwestycyjnych online.

Ocena potencjału wzrostu

Ocena długoterminowego potencjału wzrostu spółek zbrojeniowych wymaga dogłębnej analizy ich planów, akwizycji i innowacyjności technologicznej.

Przejęcia to kluczowy sposób na rozwój – szczególnie po sukcesie takich technologii jak ChatGPT czy gwałtownym wzroście znaczenia dronów. Duże spółki z sektora A&D mogą skupować mniejsze startupy technologiczne, aby zwiększyć swoje kompetencje.

– szczególnie po sukcesie takich technologii jak ChatGPT czy gwałtownym wzroście znaczenia dronów. Duże spółki z sektora A&D mogą skupować mniejsze startupy technologiczne, aby zwiększyć swoje kompetencje. Rozwiązania cyfrowe i AI poprawiają efektywność operacyjną i stają się filarem innowacyjności. Ale uwaga – długi czas realizacji zamówień i problemy w łańcuchach dostaw mogą powodować opóźnienia i koszty.

poprawiają efektywność operacyjną i stają się filarem innowacyjności. Ale uwaga – długi czas realizacji zamówień i problemy w łańcuchach dostaw mogą powodować opóźnienia i koszty. Nie można też zapominać o czynnikach politycznych i zmianach regulacyjnych, które potrafią wpłynąć na działalność operacyjną spółek.

Dla inwestorów preferujących stock picking (selekcję konkretnych akcji) – analiza wyceny rynkowej firmy jest równie ważna jak ocena jej potencjału wzrostu. Inwestorzy bardziej konserwatywni mogą wybrać ETF-y, np. iShares Global Aerospace & Defence, zamiast samodzielnie wybierać akcje spółek zbrojeniowych.

Podsumowanie

Rok 2024 pokazał, że sektor obronny oraz lotniczy mają sporo do zaoferowania inwestorom poszukującym nieoczywistych okazji inwestycyjnych. Kluczowymi elementami sukcesu na tym rynku pozostają zrozumienie dynamiki branży, odpowiednia analiza kluczowych trendów oraz wskaźników finansowych spółek, a także przestrzeganie podstawowych zasad inwestowania. Rozważając inwestycję w akcje spółek zbrojeniowych warto zdawać sobie sprawę ze zmienności tego rynku oraz z ryzyka politycznego, na jakie jest narażony. Choć bieżące napięcia geopolityczne wskazują, że dotychczasowe trendy w tym sektorze mogą się utrzymać w najbliższej przyszłości - nie można być tego pewnym, dlatego kluczowym jest również odpowiednia dywersyfikacja portfela inwestycyjnego.