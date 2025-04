Jakie są 4 różne rodzaje akcji?

Czas czytania: 7 minut(y)

Akcje to aktywa, które prawdopodobnie najczęściej są wybierane przez inwestorów. Tylko czy inwestując w akcje, zawsze wiemy co kupujemy? W tym artykule przedstawiamy cztery, najpopularniejsze rodzaje akcji na jakie może natknąć się każdy inwestor.

Inwestowanie w akcje to popularny wybór wielu inwestorów. Jednak akcje skrywają w sobie znacznie więcej niż wskazywałaby na to chociażby nazwa spółki czy aktualna cena rynkowa. Wyobraź sobie, że posiadasz skrzynkę pełną narzędzi, a każde z nich zostało zaprojektowane z myślą o nieco odmiennym zadaniu. Podobnie jest z akcjami - spółka może emitować różne typy akcji, których zadania są nieco odmienne. Inwestorzy najczęściej kupują i sprzedają akcje zwykłe, które dają posiadaczowi prawo do części zysku spółki oraz do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jednak akcje zwykłe są tylko jednym z rodzajów akcji, które może emitować spółka. Co z pozostałymi rodzajami akcji? W tym artykule przedstawiamy 4 najpopularniejsze rodzaje akcji oraz podpowiadamy w jaki sposób wiedza na ich temat może utorować Ci drogę do sukcesu giełdowego.

Kluczowe wnioski:

Akcje zwykłe: reprezentują własność w spółce, zapewniając prawo do głosu i części zysku spółki w formie dywidendy. Akcje uprzywilejowane: oferują stałe lub wyższe dywidendy oraz pierwszeństwo w ich wypłacie, ale zazwyczaj nie dają prawa głosu. Akcje zamienne: mogą zostać zamienione na z góry określoną liczbę innych instrumentów finansowych (najczęściej akcji zwykłych lub obligacji). Łączą cechy różnych aktywów, oferując elastyczność oraz potencjał zysku wynikający z ruchów cen innych instrumentów. Akcje umarzalne: mogą zostać odkupione przez emitenta po określonym czasie lub w ustalonych warunkach. Zapewniają spółce większą elastyczność w zarządzaniu kapitałem, a akcjonariuszom dają możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji w określonym momencie.

Źródło: XTB

4 główne rodzaje akcji

Źródło: Adobe Stock Photos

Akcje to papiery wartościowe reprezentujące udział w kapitale spółki akcyjnej. Ich posiadacze, zwani akcjonariuszami, stają się współwłaścicielami firmy i mogą korzystać z praw majątkowych (np. do dywidendy) oraz korporacyjnych (np. prawa głosu na walnych zgromadzeniach). Poniżej przybliżamy 4 główne rodzaje akcji.

1. Akcje zwykłe

Akcje zwykłe to najbardziej rozpowszechniony rodzaj akcji nabywanych przez inwestorów. Reprezentują one część własności w spółce oraz dają ich posiadaczowi prawo głosu w trakcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy umożliwiając im wpływanie na najważniejsze decyzje w przedsiębiorstwie.

Prawo do głosu: Posiadacze akcji zwykłych mają prawo głosu w walnym zgromadzenia akcjonariuszy i mogą decydować np. o składzie zarządu spółki.

Posiadacze akcji zwykłych mają prawo głosu w walnym zgromadzenia akcjonariuszy i mogą decydować np. o składzie zarządu spółki. Prawo do części zysku: Akcje zwykłe gwarantują również prawo do części zysku spółki - dywidendy. Decyzja o jej wypłacie zależy jednak od samych akcjonariuszy.

Akcje zwykłe gwarantują również prawo do części zysku spółki - dywidendy. Decyzja o jej wypłacie zależy jednak od samych akcjonariuszy. Wzrost wartości: Posiadacze akcji zwykłych nabywają je również w nadziei na wzrost ich wyceny, który poza dywidendami, jest głównym źródłem zysku inwestora.

Przykład: Apple Inc. (AAPL.US)

Własność: Kupując akcje zwykłe Apple, inwestorzy stają się współwłaścicielami spółki.

Kupując akcje zwykłe Apple, inwestorzy stają się współwłaścicielami spółki. Prawo głosu: Akcjonariusze mogą głosować w ważnych sprawach na dorocznym walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą głosować w ważnych sprawach na dorocznym walnym zgromadzeniu. Dywidendy i wzrost wyceny: Apple co kwartał wypłaca dywidendy i oferuje potencjał wzrostu wartości zainwestowanego w akcje kapitału w miarę rozwoju spółki i wzrostu jej dochodów.

2. Akcje uprzywilejowane

Akcje uprzywilejowane to rodzaj papierów wartościowych, które oferują właścicielom dodatkowe korzyści w porównaniu z akcjami zwykłymi. Mogą obejmować stałe, wyższe dywidendy lub pierwszeństwo w ich wypłacie, a także priorytet w przypadku podziału majątku spółki. Zazwyczaj nie dają jednak prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Są bardziej stabilne niż akcje zwykłe, ale oferują ograniczony potencjał wzrostu wartości.

Stałe dywidendy: Posiadacze akcji uprzywilejowanych otrzymują dywidendy według z góry ustalonej stawki, zanim jakiekolwiek dywidendy zostaną wypłacone zwykłym akcjonariuszom.

Posiadacze akcji uprzywilejowanych otrzymują dywidendy według z góry ustalonej stawki, zanim jakiekolwiek dywidendy zostaną wypłacone zwykłym akcjonariuszom. Pierwszeństwo w podziale majątku: W przypadku podziału majątku akcjonariusze uprzywilejowani otrzymują dywidendę przed akcjonariuszami zwykłymi.

W przypadku podziału majątku akcjonariusze uprzywilejowani otrzymują dywidendę przed akcjonariuszami zwykłymi. Zamienność: Niektóre akcje uprzywilejowane mogą zostać zamienione na określoną liczbę akcji zwykłych.

Przykład: Akcje uprzywilejowane Bank of America (BAC.US)

Stałe dywidendy: Akcje uprzywilejowane Bank of America zapewniają stałą dywidendę, oferując inwestorom stabilny dochód.

Akcje uprzywilejowane Bank of America zapewniają stałą dywidendę, oferując inwestorom stabilny dochód. Pierwszeństwo w podziale majątku: W przypadku podziału majątku posiadacze akcji uprzywilejowanych otrzymają środki przed posiadaczami akcji zwykłych.

W przypadku podziału majątku posiadacze akcji uprzywilejowanych otrzymają środki przed posiadaczami akcji zwykłych. Brak prawa głosu: Akcje uprzywilejowane zazwyczaj nie pozwalają akcjonariuszom na głosowanie w sprawach korporacyjnych.

Przykład: Akcje uprzywilejowane Coca-Cola (KO.US)

Stały dochód: Akcje uprzywilejowane Coca-Coli oferują stałą i przewidywalną dywidendę, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów skoncentrowanych na tego typu płatnościach.

Akcje uprzywilejowane Coca-Coli oferują stałą i przewidywalną dywidendę, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów skoncentrowanych na tego typu płatnościach. Bezpieczeństwo finansowe: Akcjonariusze uprzywilejowani mają wyższe roszczenie do aktywów w porównaniu z akcjonariuszami zwykłymi, co zwiększa poziom bezpieczeństwa finansowego.

Akcjonariusze uprzywilejowani mają wyższe roszczenie do aktywów w porównaniu z akcjonariuszami zwykłymi, co zwiększa poziom bezpieczeństwa finansowego. Ograniczony wzrost: Chociaż akcje uprzywilejowane zapewniają stały dochód, zazwyczaj oferują mniejszy wzrost wartości kapitału w porównaniu z akcjami zwykłymi.

3. Akcje zamienne

Akcje zamienne to rodzaj papierów wartościowych, które dają ich posiadaczom prawo do zamiany na inne instrumenty finansowe, najczęściej obligacje lub akcje zwykłe, według wcześniej ustalonych warunków. Łączą cechy różnych aktywów, oferując elastyczność oraz potencjał zysku wynikający z ruchów cen innych instrumentów.

Elastyczność: Akcje zamienne, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów akcji, oferują potencjał zysku uzależniony od ruchów cen innych instrumentów.

Akcje zamienne, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów akcji, oferują potencjał zysku uzależniony od ruchów cen innych instrumentów. Stały dochód: Akcje zamienne mogą zapewniać stałą dywidendę, podobnie jak akcje uprzywilejowane.

Akcje zamienne mogą zapewniać stałą dywidendę, podobnie jak akcje uprzywilejowane. Współczynnik konwersji: Warunki konwersji akcji zamiennych na inne instrumenty finansowe są z góry określone.

Zamienne akcje uprzywilejowane Intel (INTC.US)

Zamienna funkcja: Zamienne akcje uprzywilejowane Intela mogą zostać zamienione na akcje zwykłe, oferując potencjał wzrostu wartości kapitału.

Zamienne akcje uprzywilejowane Intela mogą zostać zamienione na akcje zwykłe, oferując potencjał wzrostu wartości kapitału. Dochód i wzrost: Inwestorzy tego typu akcji cieszą się stałymi dywidendami do momentu konwersji, łącząc korzyści ze stałego dochodu i potencjału wzrostu.

Inwestorzy tego typu akcji cieszą się stałymi dywidendami do momentu konwersji, łącząc korzyści ze stałego dochodu i potencjału wzrostu. Elastyczność: Akcjonariusze mogą wybrać optymalny czas na konwersję swoich akcji w oparciu o warunki rynkowe i wyniki spółki.

4. Akcje umarzalne

Akcje umarzalne to rodzaj papierów wartościowych, które mogą zostać odkupione (umorzone) przez spółkę po określonym czasie lub w ustalonych warunkach. Taka umowa zapewnia spółce większą elastyczność w zarządzaniu kapitałem, a akcjonariuszom daje możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji w określonym momencie.

Opcja odkupu: Spółka emitująca może odkupić te akcje, zapewniając płynność akcjonariuszom.

Spółka emitująca może odkupić te akcje, zapewniając płynność akcjonariuszom. Stały zwrot: Akcje umarzalne często posiadają stałą dywidendę lub gwarantują określoną stopę zwrotu do momentu ich wykupu.

Akcje umarzalne często posiadają stałą dywidendę lub gwarantują określoną stopę zwrotu do momentu ich wykupu. Określone warunki: Warunki wykupu, w tym cena i data, są określone w momencie emisji.

Przykład: Royal Dutch Shell (SHELL.NL)

Opcja odkupu: Royal Dutch Shell może wyemitować akcje podlegające wykupowi, które spółka może odkupić po określonej cenie i w określonym terminie.

Royal Dutch Shell może wyemitować akcje podlegające wykupowi, które spółka może odkupić po określonej cenie i w określonym terminie. Stały zwrot: Inwestorzy otrzymują stałą dywidendę do momentu wykupu akcji.

Inwestorzy otrzymują stałą dywidendę do momentu wykupu akcji. Płynność: Funkcja wykupu zapewnia akcjonariuszom jasną strategię wyjścia z inwestycji.

Jaki rodzaj akcji wybrać?

Wybór odpowiedniego rodzaju akcji zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych i poziomu tolerancji inwestora na ryzyko:

Inwestorzy zorientowani na wzrost: powinni wybrać akcje zwykłe innowacyjnych spółek sektora technologicznego, takich jak np. Apple czy Tesla, które oferują potencjał wzrostu wartości kapitału.

powinni wybrać akcje zwykłe innowacyjnych spółek sektora technologicznego, takich jak np. Apple czy Tesla, które oferują potencjał wzrostu wartości kapitału. Inwestorzy dywidendowi: powinni poszukiwać okazji zakupu akcje uprzywilejowanych wyemitowanych przez stabilne instytucje, takie jak Bank of America czy Coca-Cola, które zapewniają długotrwały i stabilny dochód w postaci dywidend.

powinni poszukiwać okazji zakupu akcje uprzywilejowanych wyemitowanych przez stabilne instytucje, takie jak Bank of America czy Coca-Cola, które zapewniają długotrwały i stabilny dochód w postaci dywidend. Inwestorzy elastyczni: mogą zainteresować się akcjami zamiennymi, zyskując możliwość osiągnięcia stałego dochodu z potencjałem wzrostu wartości kapitału.

mogą zainteresować się akcjami zamiennymi, zyskując możliwość osiągnięcia stałego dochodu z potencjałem wzrostu wartości kapitału. Inwestorzy konserwatywni: mogą zainteresować się akcjami umarzalnymi oferowanymi np. przez Royal Dutch Shell, które zapewniają stały zwrot z opcją wykupu.

Podsumowanie

Inwestowanie na giełdzie oferuje pewną elastyczność w doborze aktywów, a wiedza na temat czterech kluczowych rodzajów akcji może pomóc w zbudowaniu solidnego portfela inwestycyjnego. Akcje zwykłe oferują prawo własności i prawo głosu, pozwalając akcjonariuszowi mieć wpływ na przyszłość firmy, zachowując jednocześnie potencjał wzrostu wartości jego kapitału. Akcje uprzywilejowane zapewniają stałe dywidendy i pierwszeństwo w podziale majątku co czyni je niezawodnym źródłem dochodu o mniejszej zmienności. Akcje zamienne łączą w sobie cechy obu pierwszych rodzajów akcji, oferując stałe zwroty z elastycznością konwersji. Akcje umarzalne zapewniają z kolei opcję odkupu, gwarantując płynność inwestycji.