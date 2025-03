Czas czytania: 2 minut(y)

W tym artykule wyjaśniamy na czym polega strategia swing trading.

Swing trading - definicja

Swing trading polega na utrzymywaniu pozycji dłużej niż jeden dzień, ale krócej niż kilka tygodni. Z perspektywy horyzontu czasowego, swing trading znajduje się pomiędzy day tradingiem a tradingiem pozycyjnym. Strategie swing tradingowe często bazują na analizie technicznej lub decyzjach podejmowanych w oparciu o bieżące kwestie makroekonomiczne

Jak swing traderzy podejmują decyzje?

Przy tworzeniu strategii swing tradingowych bardzo ważna jest analiza techniczna, ponieważ trzeba zidentyfikować odpowiedni moment otwarcia pozycji. Swing traderzy często szukają już rozwiniętych trendów, a następnie czekają na moment, w którym nastąpi korekta, dzięki której będą w stanie dołączyć do trendu po znacznie lepszej cenie. Istotny tutaj jest również optymalny stosunek zysku do ryzyka. Należy pamiętać, że potencjalne ryzyko powinno być mniejsze od oczekiwanego zysku.

Dodatkowo swing traderzy często opierają się na analizie fundamentalnej. Oznacza to, że jeżeli nagle wybuchnie wojna w kraju, który produkuje ropę to wydłuży się czas momentu wzrostu cen ropy. Wg tego scenariusza, trader powinien zająć pozycję długą na ropie oczekując, że jej cena wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Identyfikacja schematów jest bardzo ważna w tradingu, ponieważ bardzo często wydarzenia makroekonomiczne lub polityczne mogą mieć duży wpływ na sentyment na różnych rynkach.

Swing trading a trend

Niektórzy swing traderzy mają tendencję do inwestowania przeciwko trendowi, ale czy to oznacza, że ich szanse na osiągnięcie zysku są mniejsze z tego powodu? Nie zawsze, ponieważ bardzo istotne w swing tradingu jest inwestowanie na podstawie kilku interwałów. Oznacza to, że trader nie analizuje tylko interwału, na którym inwestuje, ale również jego decyzje, bazują na kilku interwałach.

Jako przykład, powiedzmy, że na dziennym interwale widoczny jest trend wzrostowy. Z drugiej strony na interwale godzinnym i piętnastominutowym widać, że może nastąpić korekta. W tym przypadku trader wie, że nawet jeżeli jesteśmy w trendzie wzrostowym w długim terminie, to on wciąż może osiągnąć zyski w krótkim lub średnim terminie poprzez wykorzystanie sygnałów generowanych z niższych interwałów.