Sztuczna inteligencja - jak inwestować w akcje spółek AI?

Czas czytania: 17 minut(y)

W ostatniej dekadzie XX wieku, Internet szturmem zdobył serca inwestorów co doprowadziło do tak zwanej "bańki dot-com". Nieco ponad 20 lat później, sztuczna inteligencja pozostaje tematem numer jeden wśród wielu, a spółki zajmujące się AI generują rekordowe stopy zwrotu. Jak inwestować w akcje spółek AI i wykorzystać rozwój sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja to już nie tylko idea rodem z science-fiction. Wprost z hollywoodzkich produkcji zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji zagościły w komputerach wielu z nas. Narzędzia AI poprawiły produktywność, przyspieszyły analizę danych i zaskoczyły setki milionów ludzi swoimi możliwościami generowania tekstu czy obrazu. Uruchomiony w 2022 roku ChatGPT został okrzyknięty najszybciej rozwijającą się aplikacją na świecie. Rewolucja AI trwa, sztuczna inteligencja wciąż jest udoskonalana, a firmy, które posiadają środki i możliwości jej wykorzystania, zajęły wyjątkowe miejsce w umysłach inwestorów.

Obecnie praktycznie każdy może korzystać ze sztucznej inteligencji, a największe na świecie firmy technologiczne przystąpiły do wyścigu o dotarcie ze swoimi produktami do milionów konsumentów - zarówno prywatnych jak i korporacyjnych. Podobnie jak w przypadku innych potencjalnych kół zamachowych nowej gospodarki, uczestnicy rynku określili branże, które mogą zyskać na trendzie AI. W tych branżach tylko niektóre z najlepiej zarządzanych i wdrażających najnowocześniejsze technologie firm mogą walczyć o pozycję lidera.

Od przetwarzania w chmurze Microsoftu i półprzewodników Nvidii umożliwiających niemal wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej (a zarazem tworzenie bardziej zaawansowanych algorytmów AI) po rozwiązania sieciowe Arista Networks. W tym artykule sprawdzimy, akcje których spółek z sektora technologii sztucznej inteligencji mogą zyskać na przełomie technologicznym, który rozpoczął się w drugiej dekadzie XXI wieku. Poniżej opisujemy również, dlaczego sztuczna inteligencja stała się najpopularniejszym tematem ostatnich miesięcy wśród inwestorów oraz postaramy się zidentyfikować spółki, które mogą skorzystać na pozytywnych nastrojach rynku.

Sztuczna inteligencja a inwestowanie

Sztuczna inteligencja niesie ze sobą możliwość fundamentalnej zmiany gospodarczej i technologicznej. Oczywiście zmiana ta, aby mogła nastąpić, musi zostać wdrożona nie na poziomie centralnym (państwa), lecz na poziomie prywatnym (firm). Może to oznaczać potencjalną okazję inwestycyjną, ponieważ wiele z tych firm jest notowanych na giełdzie. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, również w przypadku inwestowania w sztuczną inteligencję narażamy się na ryzyko. Może ono być tym większe, ze względu m.in. na dynamiczny rozwój branży, jej wczesny etap rozwoju czy możliwe zmiany w przepisach prawnych. Rozważając inwestowanie w akcje spółek zajmujących się technologią sztucznej inteligencji, warto pamiętać, że:

Spółki pracujące nad i wdrażające rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję powinny czerpać z nich zarówno korzyści bezpośrednie jak i pośrednie (np. pogłębiając przewagę technologiczną).

Nie oznacza to oczywiście, że są to jedyne spółki, którymi warto się interesować. Z pewnością warto jednak rozważyć ekspozycję na ten nowy, przełomowy trend, który napędzał hossę na Wall Street od początku 2023 r.

Prezes największej na świecie firmy produkującej półprzewodniki, Taiwan Semiconductor C.C Wei wskazał, że rok 2024 to jedynie "wierzchołek góry lodowej" dla rozwoju całej branży sztucznej inteligencji.

Rozwój branży sztucznej inteligencji nie może odbywać się bez zwiększania mocy obliczeniowej sprzętu wykorzystywanego do trenowania algorytmów AI. Do produkcji lepszych procesorów potrzebne są półprzewodniki, które produkowane są jedynie przez garstkę firm na świecie.

Ale po co w ogóle inwestować w nową technologię, taką jak sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja oznacza większą produktywność, zarówno na płaszczyźnie przedsiębiorstw jak i personalnej.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji może zoptymalizować technologię lub łańcuchy dostaw wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, co przyczyni się do wzrostu ich przychodów i zysków - w tym, w zupełnie nowych obszarach rynku.

Sztuczna inteligencja jest technologią transformacyjną i ma potencjał do tworzenia zupełnie nowych branż i nisz rynkowych.

Zwiększając własne zdolności produkcyjne i biznesowe, firmy mogą teoretycznie napędzać ekspansję gospodarczą, nie zwiększając jednocześnie kosztów zatrudnienia (oczywiście kosztem wyższych inwestycji w badania i rozwój związane ze sztuczną inteligencją).

Firmy, które z powodzeniem rozwijają technologię AI i produkty z nią związane, mogą zyskać strategiczną przewagę nad konkurencją.

W przeszłości akcje firm technologicznych zapewniały inwestorom ponadprzeciętne stopy zwrotów (ceną za to była wysoka zmienność i dramatyczne korekty w trendach wzrostowych).

Rozwój sztucznej inteligencji oznacza wyścig zarówno na poziomie technologicznym, jak państwowym, a historycznie wysoka konkurencja na każdym poziomie zapewniała korzystne środowisko wzrostu.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku boomu internetowego z lat 1995-2000, na technologii sztucznej inteligencji w bezpośredni sposób zarobi dość wąska grupa spółek. W kolejnych rozdziałach postaramy się bliżej się temu przyjrzeć.

Jak widać na grafice, historycznie zmienność Nasdaq 100 (US100) towarzyszyła równie wysokim stopom zwrotu z indeksu. Akceptując wysokie ryzyko inwestycyjne, inwestorzy mogli zyskać najwyższe stopy zwrotu inwestując właśnie w US100. Od lat .90 w których nowe technologie zdobyły zainteresowanie szerszego rynku, stopa zwrotu z indeksu Nasdaq 100 wyniosła ponad 7500% w porównaniu z 1260% osiągniętymi przez S&P 500 czy niemal 834% w przypadku DAX. Należy pamiętać, że przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Uwaga: Pojawiają się głosy, że rajd spółek z branży AI przypomina przypadek bańki “dot-com” z początków XXI w. W rzeczywistości przypadek sztucznej inteligencji różni się od bańki dot-com pod wieloma względami - tym razem wzrosty są uzasadnione m.in. przez wyższe przychody i marże spółek przewodzących rewolucji AI. Firmy napędzające bycze wzrosty indeksu US100 oraz dalszy rozwój technologii sztucznej inteligencji są prawdziwymi - nie tylko spekulacyjnymi - liderami tego rynku.

Jak inwestować w akcje spółek AI?

Spółki z branży sztucznej inteligencji różnią się nie tylko modelem biznesowym, jakością zarządzania, poziomem osiąganych marż czy ogólnym poziomem konkurencyjności. Istnieją również subtelniejsze różnice. Szukając odpowiedzi na pytanie o to jak inwestować w akcje spółek AI należy pamiętać, że kluczowym elementem sukcesu inwestycyjnego jest dokładne zrozumienie charakterystyki danej firmy.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje spółek AI należy przeprowadzić dokładne badania działalności wybranej firmy. W tak dynamicznie zmieniającym się środowisku jakim jest branża AI, liderzy mogą szybko zostać zastąpieni szybciej rozwijającymi się konkurentami. Ze względu na ten fakt oraz potencjał do dalszego wzrostu i rozwoju branży sztucznej inteligencji, inwestując w akcje spółek AI należy uważnie monitorować ten rynek.

Inwestorzy chcący inwestować w akcje spółek AI muszą zmierzyć się z dylematem. Akcje spółek AI znacząco podrożały w ostatnich miesiącach, a zakup drogiego aktywa nie dla wszystkich jest prostym i komfortowym zadaniem. Niemniej jednak, analizując historię zakup drogich akcji dobrych spółek często przynosił inwestorom zyski. Kluczową kwestią wydaje się więc być identyfikacja tych najlepszych spółek AI i zakup ich akcji po obecnych cenach. Trend wzrostowy na akcjach spółek AI trwa już dość długo, więc można założyć, że rynek znalazł już liderów tej branży. Należy jednak pamiętać, że historyczne stopy zwrotu nie są żadnym prognostykiem dodatnich stóp zwrotu w przyszłości, a dynamiczna natura branży sztucznej inteligencji powoduje, że dodatkowe analizy i badania mogą pomóc inwestorom w znalezieniu atrakcyjnej okazji inwestycyjnej.

Inwestorzy na rynku akcji zawsze starają się wycenić przyszłość, przez co obecna wycena akcji może być efektem rynkowych nastrojów. Branża AI jest niezwykle dynamicznym środowiskiem, a sam potencjał technologii sztucznej inteligencji jeszcze nie został do końca odkryty. Może to oznaczać, że to co obecnie postrzegamy jako zaawansowany trend wzrostowy może być jedynie wstępem do dalszych wzrostów w kolejnych latach.

Jak dotąd zwycięzcami wyścigu AI pozostają największe firmy technologiczne. Dlaczego? Z pięciu głównych powodów:

Dostęp do ogromnej ilości danych, co jest kluczowe w rozwoju zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji (przypadek Microsoft, Google czy Meta). Możliwość zatrudnienia oraz utrzymywania potężnych zespołów programistów zajmujących się sztuczną inteligencją Znaczne zasoby gotówkowe, które można przeznaczyć na badania i rozwój technologii sztucznej inteligencji Stabilna baza konsumentów, która umożliwia szybkie zmonetyzowanie opracowanych algorytmów AI. Wysoka jakość podstawowego modelu biznesowego oraz wykwalifikowany zarząd.

Uwaga: Rozwój technologii sztucznej inteligencji przyspieszył w momencie, gdy stopy procentowe w USA znajdowały się na swoich 40-letnich maksimach, znacząco zwiększając koszt zaciągnięcia długu. Spółki uznawane za spekulacyjne, takie jak Big Bear AI czy C3.ai (AI.US) nie zdołały dogonić gigantów "głównego nurtu". Inwestorzy szybko zaczęli jednak rozglądać się za "alternatywami" dla inwestycji w BigTech. Doprowadziło to zwiększonego zainteresowania akcjami takich spółek jak Arista Networks czy Super Micro Computers.

Za późno na zakup akcji spółek AI?

Zdaniem ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją, przestrzeń do dalszego rozwoju tej technologii jest wciąż ogromna. Niemniej jednak firmy, którym nie udało się zabezpieczyć swojej pozycji w nowym sektorze rynku w ciągu pierwszych dwóch lat jego istnienia, prawdopodobnie "przespały" najważniejszy moment wzrostu.

Do tej pory najmocniej zyskiwały akcje amerykańskiej "Wspaniałej Siódemki" (ang. Magnificent 7 - grupa siedmiu największych amerykańskich spółek technologicznych). Oczywiście nie są to jedyne spółki, które mogą skorzystać na rozwoju sztucznej inteligencji. Eksperci i analitycy dostrzegają szereg firm z różnych sektorów, w których sztuczna inteligencja może być katalizatorem ogromnych zmian, które prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu zyskowności tych biznesów.

Rozwój sztucznej inteligencji tworzy korzystne środowisko wzrostu dla wielu firm, które skutecznie wdrożą nową technologię w usługach czy aplikacjach oraz dla tych, które zapewnią infrastrukturę "technologiczną" i zaplecze dla całej rewolucji AI.

Świetnymi przykładami są tutaj Palantir (PLTR.US), który wdraża technologię sztucznej inteligencji w szeroko pojętych systemach analizy danych, Arista Networks (ANET.US), sieciowy konkurent Cisco Systems (CSCO.US), czy Super Micro Computers (SMIC.US), które wyspecjalizowało się w budowie tzw. szaf serwerowych dla centrów danych. W przyszłości możemy być również świadkami tego, jak popyt na sztuczną inteligencję tworzy zupełnie nowe branże i potencjalnie... nowych gigantów.

Sztuczna inteligencja i sektory z ekspozycją na AI

Sztuczna inteligencja pozwala uzyskać ogromną przewagę w modelach biznesowych i produktowych. Nie wszystkie firmy będą w stanie wdrożyć nową technologię szybko i skutecznie. Nie dla wszystkich przedsiębiorstw sztuczna inteligencja oznacza też fundamentalną zmianę w dotychczasowej działalności. Sztuczna inteligencja może przynieść zmiany na wielu płaszczyznach: od skuteczniejszej reklamy i marketingu, przez optymalizację łańcuchów dostaw aż po głębszy wgląd w preferencje konsumentów.

Największe korzyści odniosą firmy skupione wokół kilku branż, w których rozwój AI może przełożyć się wyższe przychody i zyski zarówno w pośredni jak i bezpośredni sposób. Można to porównać do gorączki złota z XIX w., gdzie dostawcy sprzętu - łopat i kilofów - niejednokrotnie zarabiali więcej od poszukiwaczy cennego metalu. Poniżej znajdziesz listę kilku branż i przykładowych spółek, które warto obserwować:

Procesory AI: Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US) Technologia półprzewodników: Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PLAB.US), Lam Research (LRCX.US)

Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PLAB.US), Lam Research (LRCX.US) Centra danych i sieci: Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMCI.US), Cisco (CSCO.US)

Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMCI.US), Cisco (CSCO.US) Przetwarzanie w chmurze i usługi AI : Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US)

: Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US) Reklama cyfrowa: Meta Platforms (META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)

Meta Platforms (META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US) BigData i DevOps: Palantir (PLTR.US), DataDog (DDOG.US)

W ciągu ostatnich pięciu lat technologia AI poczyniła znaczące postępy. Od rozpoznawania obrazu i mowy, po przetwarzanie języka naturalnego i podejmowanie decyzji - możliwości sztucznej inteligencji wzrosły w ostatnich latach wykładniczo, prowadząc do wzrostu liczby zastosowań tej technologii w różnych dziedzinach. Postęp ten sprawił również, że inwestowanie w akcje spółek AI stało się szczególnie atrakcyjne dla wielu inwestorów. Sektor ten pozostaje jednak dość nowy i dynamiczny - do analizy i doboru właściwych spółek potrzebna jest odpowiednia wiedza oraz skłonność do podjęcia wyższego niż przeciętne ryzyka inwestycyjnego.

Inwestowanie w akcje spółek AI wymaga nie tylko umiejętności starannej oceny wyników finansowych firmy, ale także jakości jej produktów lub usług oraz jej pozycji w branży.

Inwestorzy chcący inwestować w akcje spółek AI powinni rozważyć dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego o różne obszary geograficzne, wielkość czy działalność podstawową spółek. Pozwoli to zminimalizować ryzyko inwestycji w technologię AI bez utraty potencjału związanego z nową branżą.

Technologia AI wciąż pozostaje na wczesnym etapie rozwoju, a cała branża sztucznej inteligencji jest niezwykle dynamiczna.Dlatego inwestowanie w akcje spółek AI wymagać będzie od inwestora większej uwagi i śledzenia bieżących trendów.

Analiza spółek AI

Inwestowanie w akcje spółek AI jest decyzją, która wymaga wcześniejszego przygotowania. Nie chodzi wyłącznie o zakup najpopularniejszych tickerów giełdowych w nadziei na kontynuację dotychczasowych wzrostów wycen akcji tych spółek. Rozważając inwestycję w branżę AI należy dokładnie zrozumieć źródła przychodów i wyniki poszczególnych przedsiębiorstw. Warto też ocenić oferowane przez nie produkty i usługi, a także ocenić pozycję w branży oraz etap ich rozwoju. Jednak nawet to może nie wystarczyć - technologia AI rozwija się w tak dynamicznym tempie, że nikt nie jest w stanie stwierdzić co będzie kluczowe w jej dalszym rozwoju za kilka lat. Warto mieć to na uwadze podczas inwestowania w spółki AI.

Wyniki finansowe

Przy ocenie wyników finansowych firm zajmujących się sztuczną inteligencją należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych wskaźników. Należą do nich między innymi:

Dynamika wzrostu przychodów

Rentowność działalności

Przepływy pieniężne

Poziom zadłużenia

Szczegółowa ocena tych wskaźników finansowych może zapewnić istotny wgląd w sytuację finansową spółki oraz jej potencjał wzrostu. Jednym z kluczowych czynników, który znacząco wpływa na przepływy pieniężne spółek AI, jest sposób w jaki wykorzystują one sztuczną inteligencję. Skuteczne wykorzystanie nowej technologii może pomóc zoptymalizować zarządzanie środkami finansowymi przedsiębiorstwa, poprawiając w ten sposób jego wyniki finansowe.

Produkty i usługi AI

Ocena jakości oferowanych produktów i usług jest kolejnym krytycznym aspektem analizy spółki AI. Portfolio udanych produktów lub popularnych usług może bowiem znacząco wpłynąć na wartość akcji spółki AI. Jednak nawet wykorzystanie nowej technologii może znacząco wpłynąć na wzrost zyskowności lub obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Wykorzystanie narzędzi marketingowych opartych o sztuczną inteligencję, modelowanie popytu, czy analiza sytuacji w sektorze za pomocą AI potencjalnie mogą zmienić sposób w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami oraz zwiększyć wartość spółek wykorzystujących sztuczną technologię.

Pozycja rynkowa

Pozycja rynkowa firmy zajmującej się sztuczną inteligencją jest kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy inwestowaniu w akcje spółek AI. Procentowy udział firmy w całej branży dużo mówi o jej znaczeniu, a także stanowi pewną wskazówkę dotyczącą prawdopodobnej popularności jej akcji wśród inwestorów. Inwestując w akcje spółek AI warto dodać do portfela papiery kilku liderów wyścigu (akcje spółek o największej kapitalizacji w branży), jednak spółki o mniejszym udziale w tak dynamicznie rozwijającej się branży jaką jest sztuczna inteligencja również mogą być niezwykle atrakcyjną okazją inwestycyjną.

Sztuczna inteligencja i dywersyfikacja

Dywersyfikacja odgrywa istotną rolę w inwestowaniu. Przeprowadzona w sposób właściwy, dywersyfikacja pozwala na minimlizację ryzyka związanego z inwestycjami. Rozkładając swoje środki na zakup akcji różnych spółek AI lub funduszy ETF dających ekspozycję na technologię sztucznej inteligencji inwestor jest w stanie zminimalizować ryzyko związane z inwestycją w ten dynamicznie rozwijający się rynek. W kolejnych akapitach znajdziesz strategie pozwalające na dywersyfikację inwestycji w sztuczną inteligencję.

Dywersyfikacja sektorowa

Sztuczna inteligencja ma zastosowanie w wielu branżach. Technologia ta ma potencjał do zrewolucjonizowania wielu sektorów rynku, takich jak:

Opieka zdrowotna

Handel

Finanse

Produkcja

Transport

Edukacja

Inwestowanie w spółki, które korzystają z AI a które należą do różnych branż pozwala inwestorowi wykorzystać niemal w pełni potencjał technologii sztucznej inteligencji. Obecnie z powodzeniem jest już ona wykorzystywana przez spółki z takich branż jak:

Usługi finansowe

Ubezpieczenia

Opieka zdrowotna

Biotechnologia

Handel detaliczny

Handel elektroniczny

Aby pozostać konkurencyjnym w tych branżach, kluczowe jest efektywne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji. Oczywiście nadal trudno powiedzieć, że firmy z sektorów takich jak ubezpieczenia czy opieka zdrowotna zarabiają bezpośrednio dzięki sztucznej inteligencji, ale w szerszej perspektywie te firmy, które będą wykorzystywać AI w lepszy i bardziej efektywny sposób, prawdopodobnie osiągną lepsze wyniki niż przedsiębiorstwa, które tego nie robią.

Równoważenie dużych i małych spółek

Dywersyfikacja inwestycji pomiędzy dużymi i małymi spółkami AI również może prowadzić do zmniejszenia ryzyka. Duże podmioty o ugruntowanej pozycji zazwyczaj są bardziej rentowne niż niewielkie startupy. Jednocześnie, spółki o niewielkiej kapitalizacji cechują się zazwyczaj większym potencjałem wzrostu, a biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju sztucznej inteligencji, startupy wykorzystujące AI mogą oferować możliwość udziału w przełomowych przedsięwzięciach.

Dywersyfikacja geograficzna

Inwestorzy chcący inwestować w spółki AI nie powinni ograniczać się do jednego, konkretnego regionu geograficznego. Rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji ma miejsce na całym świecie. Na przykład, Stany Zjednoczone i Chiny są czołowymi krajami przodującymi w rozwoju sztucznej inteligencji, jednak rozwój ten nie byłby możliwy bez czipów produkowanych na Tajwanie. Z kolei maszyny potrzebne do wytworzenia najlepszej jakości procesorów AI wytwarzane są przez spółkę z Europy. Jak widać - inwestując w AI nie można skupić się wyłącznie na jednym rynku. Niemniej jednak należy pamiętać, że inwestowanie globalne nie jest pozbawione ryzyka.

Ocena ryzyka inwestycji w AI

Jak każda inwestycja, również inwestowanie w spółki AI niesie ze sobą unikalny zestaw zagrożeń. Dynamiczna natura nowej technologii może bowiem prowadzić do wahań nastrojów inwestorów pod wpływem nowych wiadomości i wydarzeń w tej dziedzinie. Wysoka zmienność może nie być również najbardziej pożądana dla części inwestorów.

Inwestorzy powinni być świadomi potencjalnych zmian regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na branżę AI. Kwestie dotyczące ochrony prywatności czy bezpieczeństwa wewnętrznego mogą mieć wpływ na rozwój technologii sztucznej inteligencji, a przez to również na wycenę akcji spółek AI.

Chcąc inwestować w spółki AI należy przede wszystkim znać najważniejsze podmioty branży sztucznej inteligencji. Wśród obecnych liderów można wymienić:

Nvidia (NVDA.US)

Arista Networks (ANET.US)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US)

Microsoft (MSFT.US)

Te firmy technologiczne posiadają środki oraz odpowiednie doświadczenie, które znacząco torują drogę w dalszym rozwoju sztucznej inteligencji.

Monitorowanie rozwoju branży AI

Pozostawanie na bieżąco z rozwojem branży sztucznej inteligencji AI jest również ważne przy podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Sztuczna inteligencja to technologia, która zmienia się bardzo szybko. Poniżej można znaleźć listę największych osiągnięć AI w ostatnim czasie:

Szybsza analiza danych o wyższej jakości

Generowanie języka naturalnego i rozpoznawanie mowy

Wirtualni agenci i zarządzanie decyzjami

Sformułowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej, która odpowiada Twoim celom finansowym, ma kluczowe znaczenie dla udanego inwestowania w spółki AI. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które analizują transakcje finansowe i zalecają efektywne podatkowo inwestycje, również mogą pomóc w dostosowaniu strategii inwestycyjnej do celów finansowych.

Zrozumienie i ustalenie tolerancji na ryzyko jest również niezbędne przy opracowywaniu długoterminowej strategii inwestycyjnej. Alternatywą dla inwestycji w akcje pojedynczych spółek może być zakup ETF dającego ekspozycję na technologiczny indeks Nasdaq 100. Taka forma inwestowania w branżę AI może być nieco bardziej odpowiednia dla osób o niższym poziomie tolerancji na ryzyko czy takich, które nie mają czasu na przeprowadzenie odpowiednich badań i analiz. Należy pamiętać, że inwestowanie w spółki AI - tak jak każda inwestycja - wiąże się z ryzykiem i może przynieść straty. Niemniej jednak, przeprowadzając dokładne badania, dywersyfikując swoje inwestycje, monitorując rozwój branży i tworząc długoterminową strategię inwestycyjną inwestor może z powodzeniem partycypować w dalszym rozwoju branży AI.