Czas czytania: 2 minut(y)

W tym artykule przedstawiamy ideę inwestowania zgodnie z trendem.

Jedną z głównych zasad analizy technicznej jest to, że rynek ma większą tendencję do kontynuacji trendu, aniżeli do zmiany jego kierunku. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że rynek będzie poruszał się dalej w obecnym trendzie, a nie odwrotnie.

Trend trading

​​Trading w dużej mierze bazuje na prawdopodobieństwie dlatego, aby zwiększyć szanse osiągnięcia sukcesu na rynku, bardzo ważne jest, aby poprawnie określić, w którym kierunku porusza się rynek. Inwestor zanim otworzy daną pozycje powinien zadać sobie pytanie “jaki na rynku panuje trend?”.

Metody pomocne w określeniu trendu

W tym artykule skupimy się na kilku przykładach identyfikacji trendów na podstawie różnych metod.

Na przykładzie rynku ropy (OIL) jesteśmy w stanie określić, że szczyty i dołki są coraz niższe w porównaniu z poprzednimi. Jest to sygnał, że rynek jest obecnie w trendzie spadkowym.

Z drugiej strony, jeśli szczyty i dołki tworzyłyby sie coraz wyżej, wówczas byłby to sygnał , że rynek jest w trendzie wzrostowym.

Powyższy przykład przedstawia wykres US500, do którego dodaliśmy 200 okresową prostą średnią kroczącą - SMA

Jeżeli wykres znajduje się powyżej średniej kroczącej, to jest to sygnał, że rynek jest w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, jeśli rynek był poniżej średniej kroczącej, wtedy byłby to sygnał, że rynek jest w trendzie spadkowym.

Ostatnia metoda zobrazowana została na przykładzie GBPUSD i jest oparta na zniesieniach Fibonacciego. Metoda ta bazuje na zasadzie, że każdy ruch poniżej 41,4% w stosunku do poprzedniego ruchu (trendu), jest ruchem korygującym - możemy to dokładnie zaobserwować na rynku GBPUSD. Z drugiej strony, jeżeli poziom 41,4% zostanie przełamany, możemy mieć do czynienia z nowym trendem wzrostowym.

Podsumowując, istnieje wiele metod identyfikacji trendu i traderzy powinni wybrać te, które nie tylko są najbardziej efektywne na rynku, na których inwestują, ale również najprostsze do zaimplementowania.