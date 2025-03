Żywiec wołowy - jak inwestować w żywiec wołowy?

Czas czytania: 6 minut(y)

Żywiec wołowy to dorosłe bydło o wadze od 1200 do 1400 funtów (ok. 540-630 kg) przeznaczone do uboju, jednak ostateczna waga zwierzęcia może różnić się od tego podziału w zależności od rasy. Przemysł wołowy jest szybko rozwijającym się sektorem globalnej gospodarki wartym miliardy dolarów. Hodowla bydła i produkcja wołowiny zapewnia miejsca pracy milionom ludzi na całym świecie, w tym dostawcom, dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym. Ze względu na rosnącą populację świata oraz postępujący wzrost zamożności społeczeństw krajów rozwijających się, oczekuje się, że popyt na wołowinę może w przyszłości wzrosnąć. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w ten sektor wiąże się z wysokim ryzykiem, ponieważ czynniki tak trudne do prognozowania jak pogoda czy choroby, mogą doprowadzić do wzrostu lub spadku podaży i popytu na bydło.

Podstawowe wykorzystanie bydła

Bydło hodowane jest głównie jako źródło pożywienia. Niemniej jednak, mięso i produkty mleczne to tylko część artykułów, które można pozyskać z bydła. Produktem ubocznym pozyskiwania wołowiny jest między innymi żelatyna, a oleje ekstrahowane z tłuszczu wołowego wykorzystywane są do produkcji margaryny, gum do żucia, konserw mięsnych czy słodyczy. Skóra bydlęca wykorzystywana jest do produkcji takich przedmiotów jak tekstylia, szczotki, piłki nożne, maści czy materiały izolacyjne. Tłuszcze i kwasy tłuszczowe znajdują zastosowanie w produkcji olejów przemysłowych, kosmetyków, pestycydów i detergentów, a z kości, kopyt i rogów bydła wyrabia się guziki, klawisze fortepianowe, kleje czy nawozy sztuczne.

Główni producenci wołowiny

Największym producentem wołowiny na świecie są Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajmuje Brazylia, której przemysł wołowy spotyka się z ogromną krytyką ze względu na swój wkład w proces wylesiania terenów zajmowanych dotychczas przez amazońskie lasy deszczowe, a co przyczynia się do wzrostu liczby pożarów.

Co zaskakujące, jednym z głównych producentów wołowiny są Indie. Zdecydowana większość obywateli tego kraju nie spożywa tego gatunku mięsa z powodów religijnych. Mimo to, indyjskie rzeźnie przetwarzają bardzo dużą ilość zwierząt, zwłaszcza bawołów wodnych, których mięso następnie eksportowane jest do innych krajów Azji i Bliskiego Wschodu, takich jak Wietnam, Egipt, Malezja czy Arabia Saudyjska.

Za większość produkcji wołowiny na świecie odpowiadają Stany Zjednoczone, Brazylia oraz państwa Unii Europejskiej. Pozostali duzi producenci to Chiny, Indie, Argentyna, Meksyk oraz Australia.

Stany Zjednoczone, Chiny oraz Brazylia to trzy państwa odpowiadające za największą konsumpcję wołowiny na świecie. Chiny, Korea Południowa i Rosja to trzech spośród pięciu największych importerów wołowiny na świecie, podczas gdy Brazylia, Stany Zjednoczone oraz Australia są jej największymi eksporterami.

Co wpływa na cenę bydła?

Na rynek i cenę bydła wpływa kilka czynników, z których najważniejsze to:

Popyt na wołowinę , który zależy od ogólnego poziomu zamożności konsumentów, gdyż na ogół ten rodzaj mięsa jest droższy od wieprzowiny czy drobiu. W okresie wzrostu gospodarczego wzrasta spożycie wołowiny, natomiast w czasie recesji wielu konsumentów przestawia się na tańsze substytuty, a ceny wołowiny zaczynają zniżkować.

, który zależy od ogólnego poziomu zamożności konsumentów, gdyż na ogół ten rodzaj mięsa jest droższy od wieprzowiny czy drobiu. W okresie wzrostu gospodarczego wzrasta spożycie wołowiny, natomiast w czasie recesji wielu konsumentów przestawia się na tańsze substytuty, a ceny wołowiny zaczynają zniżkować. Ceny pasz, które stanowią większość kosztów produkcji. Najwięksi producenci wołowiny i uczestnicy tego rynku często wykorzystują zależność między cenami żywca wołowego, a cenami takich zbóż jak na przykład kukurydza. Generalnie, oczekują oni wysokiej korelacji pomiędzy cenami obu instrumentów. Strategia ta sprawdzała się od początku 2021 roku, jednak w ostatnich dniach korelacja ta osłabła z powodu obaw o globalną recesję. Wyższe ceny kukurydzy mogą w pewnych przypadkach zmuszać producentów do przedwczesnego wprowadzania bydła na rynek. Tendencja ta często tworzy nadpodaż na rynku i doprowadza do jeszcze głębszych spadków cen żywca wołowego na rynku w momentach spowolnienia gospodarczego.

Porównanie wykresów cen żywca wołowego oraz kukurydzy. Interwał dzienny. Źródło: xStation 5. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Raport USDA - Co miesiąc, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) publikuje raport, który zawiera opis obecnych oraz prognozy przyszłych warunków rynkowych, co często powoduje duże ruchy ceny żywca wołowego. Raport skupia się na trzech głównych sekcjach: Cattle and calves on feed - która podaje przybliżoną liczbę zwierząt, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do rzeźni. Sekcja Placements pokazuje liczbę sztuk bydła, karmionych w celu uzyskania klasy "select" lub lepszej według USDA. Sekcja Marketing ujawnia z kolei, ile krów zostało wyprowadzonych z zakładów paszowych w celu dokonania uboju.

Co mogłoby uczynić z bydła ciekawą okazję inwestycyjną?

Ochrona przed inflacją - z powodu postępującej inflacji ceny żywności w ostatnim czasie gwałtownie wzrosły i oczekuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Dlatego inwestowanie w żywiec wołowy jest traktowane przez niektórych inwestorów jako zabezpieczenie przed utratą siły nabywczej.

Dywersyfikacja - inwestowanie w żywiec wołowy pozwala inwestorom zdywersyfikować część portfela akcji i obligacji oraz przeznaczyć środki na inwestycje rynku towarowego.

Rosnący popyt ze strony krajów rozwijających się, a zwłaszcza Chin, może spowodować wzrost cen, jednak wiele będzie zależało od globalnego wzrostu. Nawet bez udziału Chin należy pamiętać, że liczba ludności na świecie wzrosła wykładniczo, a rosnąca konkurencja na rynku żywności będzie nadal wspierać fundamenty przemysłu wołowego, gdy pojawią się braki w podaży.

Inwestorzy muszą jednak zdawać sobie sprawę także z potencjalnych czynników ryzyka. Jak wynika z danych historycznych, globalna recesja często negatywnie wpływa na popyt na wołowinę, a przez to również na jej cenę. Wielu konsumentów pragnie podążać za globalnymi trendami żywieniowymi i przechodzi na dietę wegetariańską lub wegańską albo w dużym stopniu ogranicza spożycie mięsa. Niektórzy aktywiści zwracają również uwagę, że produkcja wołowiny jest bardzo energochłonna i może negatywnie wpływać na nasze środowisko. Ceny mogą gwałtownie zanurkować w przypadku powrotu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), bardziej znanej jako choroba szalonych krów.

Jak inwestować w żywiec wołowy?

Inwestorzy mają kilka możliwości inwestowania w żywiec wołowy - akcje, ETF-y czy kontrakty terminowe. Jednak to kontrakty na różnice kursowe (CFD) są najpopularniejszym sposobem na dołączenie do tego rynku. CFD na żywiec wołowy jest dostępne w XTB pod tickerem CATTLE i umożliwia spekulację na cenie wołowiny bez konieczności posiadania aktywa bazowego. Każdy klient przed zawarciem pierwszej transakcji na tym instrumencie będzie musiał przejść test adekwatności, który pozwala ocenić, czy posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do inwestowania za pomocą CFD. Możliwość zajmowania pozycji długich (zlecenie kupna) lub krótkich (zlecenie sprzedaży) w połączeniu z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej sprawia, że tego typu kontrakty są obecnie jednym z najbardziej elastycznych i popularnych rodzajów inwestowania na rynkach finansowych. Należy jednak pamiętać, że CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

Podsumowanie

Rynek żywca wołowego stanowi ciekawą okazję inwestycyjną, zwłaszcza że liczba ludzi na świecie szybko rośnie, więc popyt na wołowinę może wzrosnąć. Ponadto, może on zapewnić pewną ochronę przed inflacją i jest świetnym sposobem na dywersyfikację portfela. Należy jednak pamiętać, że rynek ten może być niezwykle zmienny, ponieważ większość zaangażowanych uczestników to gracze z branży, którzy chcą zabezpieczyć ceny, co często przyciąga wielu spekulantów.