11:35

Autor rekomendacji Łukasz Stefanik Analityk Rynków Finansowych

Other persons participating in preparation of recommendation -

Relevant information sources xStation5, Tradingview

Rodzaj rekomendacji Nowa

Okres obowiązywania Do osiągnięcia ceny docelowej lub ceny ze zlecenia zabezpieczającego

Planowana częstotliwość aktualizacji Nieokreślona