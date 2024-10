Bitcoin jest najbardziej znaną i powszechnie przyjętą kryptowalutą, co zapewnia mu wyższy poziom płynności w porównaniu z innymi kryptowalutami. Wysoka kapitalizacja rynkowa i szeroka adopcja sprawiły, że przez wielu Bitcoin postrzegany jest jako cyfrowa alternatywa dla złota. Historyczna stopa zwrotu może w przypadku Bitcoina zadziwiać, jednak należy pamiętać, że jest to aktywo o bardzo wysokiej zmienności. Oznacza to, że zdarzały się w historii okresy, gdy cena Bitcoina gwałtownie spadała. Zarówno Bitcoin jak i inne kryptowaluty postrzegane są jako aktywa dla inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko, jednak coraz częściej stanowią one część zdywersyfikowanych portfeli wielu inwestorów długoterminowych. Inwestując w Bitcoin i inne kryptowaluty należy zdawać sobie sprawę z ryzyka utraty kapitału i należy wziąć pod uwagę własną wiedzę oraz predyspozycje do ekspozycji na ten rynek.