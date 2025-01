10-year US Treasury Yields continuam na zona de máximos 📈

As taxas de rendibilidade das obrigações do tesouro de longo prazo dos EUA registaram uma subida acentuada no último mês, em parte devido às crescentes preocupações do mercado com a inflação e com as futuras decisões da Reserva Federal. No entanto, a atual inclinação da curva de rendimentos em relação a dezembro de 2024, apoiada tanto pelo movimento acentuado das taxas de rendibilidade das obrigações de longo prazo como pela descida das taxas de rendibilidade das obrigações de mais curto prazo, levanta questões sobre a direção futura dos movimentos dos investidores e lança dúvidas sobre a extensão da resposta do mercado.

A curva de rendimentos atual (linha verde no gráfico) e a curva de rendimentos a partir de 1 de dezembro de 2024 (linha amarela no gráfico). Fonte: Bloomberg Finance L.P.

O movimento de quarta-feira, impulsionado pelas preocupações com as políticas de Donald Trump e a potencial introdução de tarifas drásticas visando tanto os aliados políticos como os adversários económicos dos EUA, empurrou as taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos para 4,728%, ultrapassando os máximos de abril numa base anual. Este é o nível mais elevado desde o pico de outubro de 2023, que ocorreu pouco depois do fim do ciclo mais rápido de subida das taxas de juro do século XXI. Este movimento de rendimento poderia servir de base para a tomada de posições longas por parte de fundos que procuram ir contra o sentimento do mercado. O facto de os riscos associados aos anúncios de Trump não se concretizarem totalmente deixaria espaço para a descida das taxas de rendibilidade, mesmo perante um ciclo de redução das taxas de juro mais lento por parte da Fed.

É também de salientar que os movimentos recentes no mercado obrigacionista conduziram ao valor mais elevado do diferencial entre as taxas de rendibilidade do tesouro a 10 e a 2 anos desde 2022, que se situa atualmente em 41,9 pontos base. O valor do diferencial voltou a ser superior a zero no último trimestre de 2024, após cerca de dois anos em que esteve abaixo de zero. Um forte movimento ascendente do spread, combinado com a estabilização dos rendimentos das obrigações dos EUA a 2 anos em torno de 4,26%, poderia criar pressão adicional para inverter o impulso do rendimento a 10 anos de volta para 4,3%.

Rendimentos do Tesouro dos EUA a 2 anos e a 10 anos e respetivo diferencial nos últimos 5 anos. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

É de salientar, contudo, que se as preocupações do mercado se concretizarem, como a imposição de tarifas alargadas, se se mantiver um mercado de trabalho forte e se as pressões inflacionistas regressarem, as taxas de rendibilidade das obrigações de curto prazo poderão continuar a subir a um ritmo semelhante ao das obrigações de longo prazo. Como resultado, em vez de um estreitamento do spread devido a um declínio nos rendimentos dos títulos de 10 anos, poderíamos ver o spread fechar a partir do fundo devido ao aumento dos rendimentos dos títulos de 2 anos.

O preço futuro das obrigações americanas a 10 anos aproximou-se ontem de um nível de apoio chave de 108,02. Se este nível for violado e a tendência de queda continuar, o próximo suporte significativo serão os mínimos de abril em torno de 107,37, que representam o último suporte antes dos mínimos de 2023, marcando o nível mais baixo do contrato desde 2006. Fonte: xStation