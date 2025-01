100 novas medidas de Trump: que diretivas executivas assinou o 47º Presidente dos EUA?🖋️📄

O primeiro dia da presidência de Donald Trump não foi marcado apenas por eventos cerimoniais. De acordo com o The New York Times, o 47º Presidente dos EUA assinou “quase 100 ordens executivas” no dia da tomada de posse, servindo como o primeiro passo para implementar as suas promessas de campanha na economia, na política interna e até no TikTok.

Tal como Trump sublinhou no seu discurso, a nova administração irá “restaurar imediatamente a integridade, a competência e a lealdade do governo americano”, sendo o tema principal da presidência “colocar a América em primeiro lugar”.

Algumas das diretivas assinadas desfazem diretamente as alterações introduzidas pela administração cessante de Joe Biden, como o cancelamento do chamado Climate Corps, que trabalhava na prevenção das alterações climáticas. Trump também ordenou uma revisão de uma das leis económicas mais importantes de Biden, a Lei de Redução da Inflação.

Um aspeto surpreendente foi a referência relativamente breve de Trump às tarifas. Embora tenha abordado diretamente as tarifas de 25% sobre os produtos do México e do Canadá, a China, que foi um ponto central durante a campanha, esteve notoriamente ausente de declarações explícitas.

Abaixo encontra uma lista dos actos mais importantes assinados no dia da tomada de posse:

Comércio e economia

Departamento de Eficiência Governamental (DOGE): Criação de um novo departamento liderado por Elon Musk para melhorar a eficiência do governo.

Criação de um novo departamento liderado por Elon Musk para melhorar a eficiência do governo. Revisão tarifária: Anunciou planos para rever as relações comerciais dos EUA com a China, Canadá e México, com potenciais tarifas de até 25% sobre o México e o Canadá até 1 de fevereiro. Estas medidas visam proteger os trabalhadores e os interesses americanos.

Anunciou planos para rever as relações comerciais dos EUA com a China, Canadá e México, com potenciais tarifas de até 25% sobre o México e o Canadá até 1 de fevereiro. Estas medidas visam proteger os trabalhadores e os interesses americanos. Gabinete do Tesouro: Propôs uma nova agência para cobrar tarifas, transferindo a carga fiscal dos cidadãos americanos para entidades estrangeiras. Trump descreveu esta medida como uma estratégia para gerar receitas significativas a partir de fontes internacionais.

Propôs uma nova agência para cobrar tarifas, transferindo a carga fiscal dos cidadãos americanos para entidades estrangeiras. Trump descreveu esta medida como uma estratégia para gerar receitas significativas a partir de fontes internacionais. Proibição do TikTok temporariamente suspensa: Trump concedeu uma prorrogação de 75 dias para que o TikTok negociasse uma resolução que abordasse as preocupações de segurança nacional dos EUA, adiando a aplicação da proibição.

Trump concedeu uma prorrogação de 75 dias para que o TikTok negociasse uma resolução que abordasse as preocupações de segurança nacional dos EUA, adiando a aplicação da proibição. Emergência de inflação: Trump deu instruções às agências federais para eliminarem as políticas relacionadas com o clima consideradas como inflacionando os preços da energia, com o objetivo de reduzir os custos da habitação e dos cuidados de saúde.

O dólar canadiano é uma das moedas mais fracas de hoje. O CAD está a perder terreno devido às potenciais tarifas americanas que podem ser impostas nos próximos 10 dias. No entanto, vale a pena notar que, apesar dos ganhos de hoje no par USDCAD, a taxa de câmbio está apenas a recuperar as perdas de ontem, que resultaram do forte enfraquecimento do dólar americano. (Fonte: xStation5)

Criptomoedas

A Bitcoin esteve a recuar durante a tomada de posse de ontem. Apesar da especulação sobre reservas estratégicas, Donald Trump não mencionou as criptomoedas uma única vez. Como resultado, a Bitcoin apagou quase todos os ganhos de segunda-feira.

Pessoal federal

Segurança nacional

Políticas culturais e de género

Energia e clima

Imigração

Ordenou aos funcionários federais que regressassem ao trabalho no escritório, pondo fim aos acordos de trabalho à distância.Impôs um congelamento das contratações em cargos federais não militares, exceto para funções relacionadas com a aplicação da lei da imigração e a segurança nacional.Suspendeu todas as novas acções regulamentares para revisão pela nova administração.Ordenou a reintegração com pagamento de retroactivos do pessoal militar despedido por recusar a vacinação contra a COVID-19.Assinou uma ordem de retirada dos EUA da Organização Mundial de Saúde, na sequência de anteriores críticas à instituição.Anunciada uma política oficial dos EUA que reconhece apenas dois géneros (masculino e feminino), exigindo que os documentos governamentais reflictam estas definições.Eliminou as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) nas agências federais e nas operações militares, invocando uma focalização na governação baseada no mérito e evitando “teorias políticas radicais”.Retomou o processo de retirada do Acordo de Paris sobre o Clima de 2015, exigindo um procedimento de um ano.Invocou poderes de emergência para rever e reverter os regulamentos climáticos considerados onerosos para a produção de energia.Abriu novas áreas, incluindo regiões offshore e o Alasca, para exploração. Trump também se comprometeu a reabastecer a Reserva Estratégica de Petróleo até à sua capacidade máxima.Suspendeu a disponibilidade de novas terras para investimentos em parques eólicos, citando o seu impacto nas paisagens naturais e os benefícios limitados para o consumidor.Eliminou os subsídios e as isenções regulamentares que promoviam os veículos eléctricos, concentrando-se antes nos veículos a gasolina.Retomou os esforços para desviar a água do Norte da Califórnia para os agricultores do Vale Central, reduzindo a proteção das espécies ameaçadas de extinção.Trump declarou o estado de emergência na fronteira sul, enviou forças militares e retomou o projeto do muro na fronteira entre os EUA e o México.Alargou os poderes de execução para iniciar deportações em massa de indivíduos considerados “criminosos”.Emitiu uma ordem para eliminar a cidadania automática para crianças nascidas de residentes não legais ou temporários, incluindo turistas e titulares de vistos.Suspendeu a reinstalação de refugiados durante seis meses, pôs fim à política de “captura e libertação” e restabeleceu a política de “permanência no México”, que obriga os requerentes de asilo a esperar no México por audiências em tribunal.Ordenou ao Departamento de Justiça que aplicasse a pena de morte aos imigrantes ilegais condenados por mutilar ou assassinar americanos.Declarou a MS-13, o Tren de Aragua e os cartéis de droga mexicanos como organizações terroristas estrangeiras, permitindo deportações rápidas ao abrigo da Lei dos Estrangeiros Inimigos

Por outro lado, durante a tomada de posse, a World Liberty Financial (WLD), uma empresa ligada a Donald Trump, investiu mais de 100 milhões de dólares em vários projectos DeFi, incluindo 47 milhões de dólares em Ethereum e Bitcoin. Além disso, durante o fim de semana, a WLD investiu mais 50 milhões de dólares em Ethereum. (Fonte: xStation5)