Três mercados a acompanhar na próxima semana (18.07.2025)

A primeira quinzena de julho trouxe uma volatilidade considerável aos mercados financeiros, impulsionada por uma série de eventos cruciais. No entanto, os investidores não mostram sinais de desaceleração, com a próxima semana prometendo ser igualmente intensa. Mais notavelmente, aguardamos a decisão do Banco Central Europeu, que determinará se o ciclo de cortes nas taxas de juro realmente chegou ao fim. Além disso, uma enxurrada de relatórios de lucros corporativos está iminente, desde gigantes de Wall Street como Alphabet, Tesla e Intel até empresas europeias importantes, incluindo SAP, Deutsche Bank, BNP Paribas e Volkswagen. Consequentemente, deve-se prestar muita atenção a mercados como EURUSD, US100 e DE40 nesta semana.

EURUSD

O par de moedas EURUSD enfraqueceu significativamente desde o início do mês, apesar das inúmeras turbulências em torno do dólar americano, incluindo a continuação da «guerra comercial» e o conflito entre Trump e Powell. No entanto, a economia dos EUA continua a apresentar dados robustos. A próxima semana trará dados de segundo nível dos EUA, como vendas de casas novas (quarta-feira) e índices PMI preliminares (quinta-feira). Na terça-feira, também teremos a oportunidade de ouvir Jerome Powell. No entanto, do ponto de vista do euro, a decisão do BCE será crucial, indicando se o banco realmente pausou os cortes nas taxas de juros diante dos riscos crescentes de deflação. As leituras preliminares do PMI da zona do euro também serão divulgadas na quinta-feira.

US100

Os índices norte-americanos estão a ser negociados em máximos históricos, com os investidores aparentemente imperturbáveis pelos riscos tarifários, confiantes na força da economia. A temporada de resultados está em pleno andamento, com o crescimento dos lucros projetado para ser o mais lento em pelo menos dois anos. Após os resultados da Netflix, é agora a vez de outras grandes empresas de tecnologia divulgarem os seus resultados: Alphabet e Tesla (quarta-feira após o encerramento do mercado) e Intel (quinta-feira após o encerramento do mercado). Resultados sólidos, significativamente acima das expectativas, podem sustentar a trajetória ascendente dos índices norte-americanos, particularmente o Nasdaq 100, fortemente tecnológico, que sustenta o contrato US100.

DE40

Os principais relatórios de lucros das empresas europeias também estão a caminho, podendo influenciar significativamente a direção futura dos principais índices. Na terça-feira, antes da abertura do mercado, a SAP, empresa alemã de tecnologia responsável em grande parte pelos ganhos do DAX alemão nos últimos meses, apresentará os seus resultados. Na quinta-feira, veremos os resultados do Deutsche Bank, que ilustrarão o desempenho do banco num ambiente de taxas de juro mais baixas, mas com elevada volatilidade do mercado. Finalmente, na sexta-feira, a Volkswagen divulgará os seus resultados, uma empresa fortemente exposta às tarifas automóveis dos EUA. Vale também a pena notar que na quinta-feira terá lugar uma cimeira entre a União Europeia e a China, que poderá levar a uma cooperação mais estreita durante o atual conflito comercial com os EUA.