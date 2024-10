3 mercados a observar na próxima semana - (13.09.2024)

A semana passada foi marcada por uma considerável turbulência nos mercados, impulsionada pelos principais dados sobre a inflação, pela descida dos preços do petróleo para os níveis mais baixos desde o início de 2023 e pelo primeiro confronto de alto nível entre a candidata presidencial democrata Kamala Harris e o candidato republicano Donald Trump. A próxima semana promete ser ainda mais agitada. Embora vários bancos centrais devam anunciar decisões sobre as taxas de juro, a ação da Reserva Federal será, sem dúvida, o centro das atenções. Os investidores estão a aguardar ansiosamente o primeiro corte da taxa de juro da Fed desde 2020.

Ouro

O ouro saiu do seu intervalo de consolidação 2480-2530 e está a registar ganhos significativos antes da decisão da Reserva Federal. No entanto, vale a pena notar que setembro é historicamente um dos meses mais fracos para o ouro. Para que os preços desçam, a Fed teria de cortar as taxas em 25 pontos base, contra as elevadas probabilidades actuais de um corte de 50 pontos base. Se a Fed assinalar mais de três cortes nas taxas este ano, os preços do ouro poderão continuar a subir. A decisão está prevista para as 19h00 BST de quarta-feira.

JAP225

O par USDJPY caiu para o seu nível mais baixo desde o final de dezembro de 2023, impulsionado principalmente por um dólar americano fraco, que teve um impacto significativo no contrato JAP225. Espera-se que o Banco do Japão anuncie a sua decisão sobre a taxa de juro na próxima sexta-feira, mas os seus membros receberão novos dados do IPC imediatamente antes da reunião. Apesar disso, as expectativas para outro aumento da taxa são baixas. Se a inflação for mais baixa e a comunicação do banco não for excessivamente hawkish, uma recuperação do mercado acionista japonês não pode ser excluída, juntamente com uma possível recuperação do par de moedas USDJPY.

GBPUSD

O par GBPUSD tem vindo a ganhar de forma constante desde 2022, quando a paridade parecia iminente. A economia do Reino Unido tem mostrado alguma melhoria e houve uma mudança de governo recentemente. A subida do GBPUSD reflecte a posição moderada do Banco de Inglaterra (BoE) em relação às taxas de juro. O BoE reduziu as taxas no início de agosto, a sua primeira medida desde agosto de 2023. Com a inflação ainda elevada, não se espera outro corte nesta quinta-feira. No entanto, estão previstos cortes em novembro e dezembro. Qualquer comunicação relativa a estes planos poderá ter impacto na libra em ambos os sentidos.