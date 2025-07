Resumo do dia: Ethereum sobe 5% depois do GENIUS passar 👀🧭

Os índices norte-americanos permanecem cautelosamente otimistas hoje, em meio à postura imprevisível de Donald Trump e da Casa Branca. Os dados macroeconómicos de hoje ficaram em segundo plano.

No momento da reportagem, o US500 subia 0,37%, o US100, 0,18%, e o US2000, 0,85%.



O dólar americano é uma das moedas mais fracas do G10 hoje, enquanto o euro lidera os ganhos. O par EURUSD está em alta de 0,46%, sendo negociado a 1,1655.

O ex-presidente Donald Trump criticou novamente o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, chamando-o de "muito atrasado" e "idiota", embora tenha afirmado que não planeia removê-lo no momento.

As suas declarações surgiram na sequência de uma reportagem do New York Times que afirmava que Trump tinha preparado documentos legais para destituir Powell por «grave incompetência». Embora nada tenha sido confirmado, a especulação abalou os mercados, enfraquecendo o dólar e impulsionando os preços do ouro devido a preocupações com a independência do Fed.

Os pedidos de hipotecas nos EUA caíram para o seu nível mais baixo desde o final de maio, com a taxa média das hipotecas a 30 anos a subir 5 pontos base para 6,82%.

A inflação dos preços no produtor (PPI) permaneceu estável em termos mensais, em parte devido a uma queda nos preços dos serviços. No entanto, não se espera que o fraco resultado do PPI afete a postura do Fed.

A produção industrial cresceu mais do que o esperado no mês passado, impulsionada por um aumento na produção de energia e um aumento modesto na indústria transformadora.

A Goldman Sachs (GS.US) registou receitas sólidas de 14,58 mil milhões de dólares, um aumento de 15% em termos homólogos, graças à recuperação dos mercados financeiros após a queda de abril. Embora abaixo dos resultados do primeiro trimestre, este valor superou as estimativas de 13,53 mil milhões de dólares.

Os preços da platina subiram 4,5% devido ao enfraquecimento do dólar americano, ao sentimento positivo no mercado de metais preciosos e a uma abordagem geral de risco nas estratégias dos investidores.

A terça-feira trouxe uma reviravolta dramática no que deveria ser uma semana decisiva para a legislação sobre criptomoedas nos EUA. Apelidada de "Crypto Week" pelos republicanos, o processo legislativo enfrentou um revés processual surpreendente quando 13 republicanos se aliaram aos democratas, bloqueando o debate sobre os projetos de lei.

No entanto, o Partido Republicano na Câmara dos Representantes retomou os esforços para aprovar regulamentações sobre criptomoedas depois que Donald Trump persuadiu os oponentes conservadores a apoiar o pacote legislativo. Como resultado, todos os projetos de lei propostos foram aprovados.

Em resposta, o Ethereum subiu quase 5%, para US$ 3.300, a Bitcoin ganhou 1,40%, e a capitalização de mercado das altcoins subiu 2,00%.

