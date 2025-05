3 Mercados que deve acompanhar esta semana (26.05.2025)

A semana anterior foi marcada por turbulências fiscais nos EUA, que semearam incertezas sobre a estabilidade financeira da maior economia do mundo. Tanto o mercado acionário quanto o de títulos registraram perdas significativas, apontando para uma reativação do sentimento de “venda dos EUA”.

Os desenvolvimentos legislativos continuarão em foco esta semana: o Senado dos EUA vai analisar tanto o controverso projeto de reforma tributária de Donald Trump — que dividiu até mesmo o Partido Republicano — quanto uma lei histórica para ativos digitais que regulamenta as stablecoins. Além disso, os mercados aguardam os resultados da Nvidia e a decisão do Banco Central da Nova Zelândia, tornando o US500, Bitcoin e NZDUSD os principais instrumentos a serem observados.

US500

A “bela reforma tributária” de Donald Trump provocou uma onda de controvérsia política esta semana e contribuiu para novas quedas em Wall Street. O pessimismo decorreu principalmente da reação negativa do mercado de títulos à reforma, com os rendimentos atingindo novos máximos em meio a preocupações com a estabilidade fiscal dos Estados Unidos. A reforma foi aprovada por uma margem estreita na quinta-feira, por apenas um voto (215-214), e deve ser encaminhada ao Senado esta semana. A possibilidade de continuidade das disputas internas no Partido Republicano pode alimentar ainda mais a incerteza e prolongar o efeito “Sell America”. Enquanto isso, no mercado acionário, a atenção se voltará para os resultados da Nvidia, que recentemente foram impulsionados por altas expectativas e por relatos de novos acordos negociados por Trump com os Emirados Árabes Unidos. Esses resultados podem impactar significativamente a volatilidade do índice.

Bitcoin

Os desenvolvimentos legislativos também estarão em destaque no mercado de criptomoedas, com o Senado dos EUA a preparar-se para votar a “Genius Act” — a primeira tentativa do país de regulamentar o mercado de stablecoins. Embora o Bitcoin não seja diretamente abordado no projeto de lei, a potencial legalização e o aumento da emissão de stablecoins baseadas no dólar podem aumentar significativamente a liquidez no ecossistema criptográfico. Se o projeto for aprovado pelo Congresso, o mercado pode interpretá-lo como um passo importante para a institucionalização dos ativos digitais nos EUA. Para o BTC, que é frequentemente negociado em pares com stablecoins, isso pode se traduzir em maiores fluxos de capital e maior volatilidade.

NZDUSD

O evento principal no mercado cambial será a decisão do Banco Central da Nova Zelândia sobre as taxas de juros. O dólar neozelandês sofreu um ligeiro impacto na semana passada, após o Departamento do Tesouro ter rebaixado as suas previsões de crescimento económico. No entanto, as moedas antípodas encerraram a semana como algumas das que apresentaram melhor desempenho no G10, com o NZD também liderando os ganhos em relação ao dólar americano na sessão de hoje. O kiwi foi apoiado por uma recuperação nas vendas no retalho (+0,8% em relação ao trimestre anterior), indicando uma melhoria no sentimento do consumidor. Por outro lado, a pressão sobre o NZD pode retornar com um corte esperado de 25 pontos base na taxa para 3,25%. As expectativas de uma flexibilização adicional permanecem elevadas, especialmente devido aos sinais do governo de riscos de fraco crescimento económico, tornando os comentários do RBNZ particularmente importantes a serem observados.