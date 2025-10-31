A Atlassian supera as previsões de receitas e lucros no primeiro trimestre de 2026

Principais conclusões A Atlassian regista um crescimento de 21% nas receitas no primeiro trimestre de 2026, impulsionado pela forte expansão da nuvem e pela crescente adoção da IA

A Atlassian divulgou os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 que excederam as expectativas dos analistas, tanto em termos de receitas como de lucros. A receita da empresa atingiu 1,43 mil milhões de dólares, representando um aumento de 21% em relação ao ano anterior e ultrapassando a previsão de 1,40 mil milhões de dólares. O lucro ajustado por ação foi de 1,04 USD, significativamente acima do consenso de 0,84 USD. O segmento de nuvem apresentou o maior crescimento, gerando 998 milhões de dólares em receita, um aumento de 26% em relação ao ano anterior e representando aproximadamente 70% da receita total. A adoção das ferramentas de inteligência artificial da empresa foi igualmente impressionante, com os utilizadores activos mensais a atingirem 3,5 milhões, um aumento de 50 por cento em relação ao trimestre anterior, posicionando a Atlassian cada vez mais como uma plataforma estratégica de IA para clientes empresariais. Principais destaques financeiros: Receita total: 1,43 mil milhões de dólares (+21% em relação ao ano anterior)

1,43 mil milhões de dólares (+21% em relação ao ano anterior) Lucro ajustado por ação (EPS não-GAAP): 1,04 USD (consenso de 0,84 USD)

1,04 USD (consenso de 0,84 USD) Receita de nuvem: 998 milhões de dólares (+26% em relação ao ano anterior)

998 milhões de dólares (+26% em relação ao ano anterior) Lucro operacional não-GAAP: 322,7 milhões de dólares

322,7 milhões de dólares Lucro operacional GAAP: perda de 96,3 milhões de dólares (incluindo 55,7 milhões de dólares em custos de reestruturação)

perda de 96,3 milhões de dólares (incluindo 55,7 milhões de dólares em custos de reestruturação) Orientação das receitas para o segundo trimestre do exercício de 2026: 1,535-1,543 mil milhões de USD (previsão dos analistas: 1,51 mil milhões de USD) A empresa conseguiu uma reviravolta operacional significativa, passando de um prejuízo operacional de 32 milhões de USD no mesmo trimestre do ano passado para 322,7 milhões de USD em rendimentos operacionais não-GAAP. Os resultados GAAP ainda registaram um prejuízo operacional de 96,3 milhões de dólares, principalmente devido a 55,7 milhões de dólares em custos de reestruturação. A administração prevê que as receitas do segundo trimestre do ano fiscal de 2026 se situem entre 1,535 e 1,543 mil milhões de USD, excedendo as expectativas do mercado de 1,51 mil milhões de USD, e anunciou um novo programa de recompra de acções no valor de 2,5 mil milhões de USD, dando continuidade à anterior autorização de 1,5 mil milhões de USD. É de salientar que o CEO vendeu 1,25 milhões de USD em acções ao abrigo de um plano 10b5-1 pré-estabelecido, imediatamente antes da divulgação dos resultados, o que pode levantar questões, mas não altera as perspectivas da empresa a longo prazo. A reação do mercado foi positiva, com as acções a subirem quase 8% após os resultados, reflectindo a confiança dos investidores na estratégia de nuvem da Atlassian e no crescimento da IA. Para os investidores de retalho, é importante monitorizar a estabilidade das receitas da nuvem, a adoção contínua de ferramentas de IA e o impacto do programa de recompra de acções no preço das ações. Os principais riscos incluem perdas operacionais GAAP contínuas, potencial volatilidade do preço das ações devido às vendas de ações do CEO e forte dependência da receita de nuvem e IA, que pode ser afetada por uma migração empresarial mais lenta ou desenvolvimentos regulatórios em inteligência artificial. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.