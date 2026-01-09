3 mercados a observar na próxima semana (09.01.2026)

O novo ano nos mercados financeiros começou com uma enxurrada de dados macroeconómicos importantes e o início de mais uma época de resultados financeiros em Wall Street. Após o último relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA, os investidores estão agora a mudar o seu foco para os próximos dados sobre a inflação. Com os primeiros relatórios financeiros importantes das empresas previstos para esta semana, os holofotes estão voltados para três mercados-chave: EURUSD, US500 e SILVER. EURUSD Embora o início da semana pareça tranquilo na frente macroeconómica, terça-feira trará a leitura crucial do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para dezembro. Sinais contraditórios recentes da economia levaram a uma revisão significativa para baixo nas expectativas do mercado quanto à escala dos cortes nas taxas de juro este ano. A probabilidade de uma redução nas taxas já em março caiu para apenas 30%, uma queda acentuada em relação aos 50% observados recentemente. O consenso do mercado sugere que a inflação geral permanecerá elevada em 2,7%, com uma ligeira recuperação esperada no indicador principal. Caso essas previsões se concretizem, o dólar americano poderá encontrar um novo impulso para uma maior valorização. US500 (S&P 500) A incerteza sobre a legalidade das tarifas de Trump persiste, mas a atenção dos investidores está a se voltar para o início da época de resultados trimestrais em Wall Street. Seguindo a tradição, a semana será dominada pelo setor bancário. O JPMorgan e o BNY Mellon devem divulgar os seus resultados na terça-feira, seguidos pelo Bank of America, Citigroup e Wells Fargo na quarta-feira. Na quinta-feira, serão divulgados os resultados do Morgan Stanley e do Goldman Sachs. Além disso, uma atualização importante para o setor tecnológico será divulgada na quinta-feira pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder mundial na fabricação de chips. Os analistas antecipam um crescimento robusto das receitas e dos lucros para o último trimestre de 2025, especialmente para os bancos que se beneficiam do ressurgimento da banca de investimento e do aumento da atividade comercial. PRATA A prata está a sair de um ano de 2025 excepcionalmente forte. Apesar de uma correção no final de dezembro, o início de janeiro viu uma tentativa de recuperar o impulso ascendente. No entanto, aumentam as preocupações com uma correção mais ampla no setor dos metais preciosos, particularmente entre os ativos que tiveram os ganhos mais agressivos. No mercado da prata, estamos atualmente a observar um recuo dos fundos negociados em bolsa (ETFs) que vendem barras físicas. Entretanto, o interesse dos investidores em posições curtas está a aumentar, e o reequilíbrio anual dos índices de commodities pode desencadear uma onda de liquidações de posições longas no mercado de futuros. Os próximos dias revelarão se esta confluência de fatores negativos é suficiente para quebrar a série de vitórias da prata, que se mantém intacta desde maio de 2025.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.