Abertura de Wall Street: Investidores continuam cautelosos no meio da incerteza

Principais conclusões A acumulação de dados macroeconómicos influencia os mercados.

Mercado de consumo e de trabalho moderadamente forte, expectativas de inflação em alta.

A indústria de defesa dos EUA está incerta quanto à sua posição.

Grande prejuízo na General Motors.

Meta com novos fornecedores de energia.

A sessão de sexta-feira em Wall Street promete ser repleta de volatilidade e fatores que influenciam os preços dos mercados. A sessão começa com um ligeiro aumento, mas os vendedores gradualmente assumem a iniciativa no mercado. As maiores quedas são observadas no Dow, com contratos caindo quase 0,3%. O US500 está relativamente bem, com quedas limitadas a cerca de 0,1%. Nos últimos 12 meses, a atenção dos investidores tem-se centrado principalmente em Donald Trump, cuja política continua tão volátil quanto controversa. Ainda nos últimos dias, o presidente dos EUA ordenou a compra de dívidas hipotecárias e ameaçou proibir a compra de moradias unifamiliares por entidades institucionais - com o objetivo de melhorar a situação dos compradores no mercado imobiliário dos EUA. Ao mesmo tempo, as controvérsias em torno das empresas de defesa americanas não cessam. Por um lado, o presidente ameaça limitar a capacidade de comprar ações e pagar dividendos, enquanto, por outro, promete um aumento significativo no orçamento militar. O mercado ainda parece incerto sobre o preço a ser dado a essas revelações. Dados macroeconómicos: As instituições americanas forneceram hoje uma série de dados importantes sobre a economia, principalmente relativos ao mercado de trabalho e ao setor imobiliário. A situação do mercado de trabalho continua moderadamente boa, pelo menos em termos de dados estatísticos, mas persistem dúvidas sobre a qualidade dos dados.

A variação do emprego em dezembro no setor não agrícola foi de 50.000, em comparação com os 60.000 esperados — um declínio em relação ao mês anterior. No entanto, a taxa de desemprego caiu de 4,5% para 4,4%.

O que pode levantar dúvidas é que, apesar da queda no desemprego, o emprego no setor privado aumentou em 37.000 em comparação com os 64.000 esperados — o que é particularmente intrigante no contexto da sazonalidade do mercado de trabalho nos EUA. É possível que os dados tenham sido novamente influenciados pela recontratação de alguns funcionários demitidos durante a paralisação do governo.

Os dados do lado da oferta no mercado imobiliário também parecem moderadamente bons, com as licenças e as construções de novas habitações a permanecerem em níveis elevados, apesar da incerteza do mercado.

Dados otimistas também vieram da Universidade de Michigan, com todos os indicadores de confiança do consumidor a excederem as expectativas do mercado. No entanto, este aumento é acompanhado por um ligeiro aumento nas expectativas de inflação.

US100 (D1) Os compradores têm um problema evidente em superar a zona de resistência em torno de 25.900. O impulso ascendente enfraqueceu claramente no final de 2025 e ainda enfrenta desafios. O mercado já rebatou a zona de resistência três vezes, criando uma alta probabilidade de correção com uma faixa-alvo entre os níveis FIBO 23,6 e 38,2. Notícias da empresa: TSMC (TSM.US) - A fabricante taiwanesa de chips publicou os seus resultados, apresentando novamente um crescimento de receitas de dois dígitos. No entanto, a maior parte do crescimento já estava precificada, e as avaliações da empresa não mostram qualquer reação à publicação.

- A fabricante taiwanesa de chips publicou os seus resultados, apresentando novamente um crescimento de receitas de dois dígitos. No entanto, a maior parte do crescimento já estava precificada, e as avaliações da empresa não mostram qualquer reação à publicação. Johnson & Johnson (JNJ.US) - A fabricante e distribuidora de medicamentos chegou a um acordo com a administração do presidente dos EUA em relação aos preços e tarifas dos medicamentos.

- A fabricante e distribuidora de medicamentos chegou a um acordo com a administração do presidente dos EUA em relação aos preços e tarifas dos medicamentos. General Motors (GM.US) - O conglomerado automóvel perde 2% após anunciar que irá incorrer em perdas de 6 mil milhões de dólares devido às recentes alterações na política da administração do presidente dos EUA relativamente aos veículos elétricos.

- O conglomerado automóvel perde 2% após anunciar que irá incorrer em perdas de 6 mil milhões de dólares devido às recentes alterações na política da administração do presidente dos EUA relativamente aos veículos elétricos. Oklo (OKLO.US) e Vistra (VST.US) - As distribuidoras de energia sobem vários por cento após assinarem um acordo para fornecer energia aos centros de dados da Meta.

e - As distribuidoras de energia sobem vários por cento após assinarem um acordo para fornecer energia aos centros de dados da Meta. WD40 (WDFC.US) - O fabricante do popular lubrificante industrial perde cerca de 7% após publicar resultados abaixo das expectativas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.