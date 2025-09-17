A Bloom Energy atinge máximos graças à parceria com a Oracle

As ações da Bloom Energy atingiram um recorde de US$ 73,29, representando um ganho de mais de 200% desde o início de 2025. O principal impulsionador desse crescimento é a parceria estratégica com a Oracle, que envolve o fornecimento de tecnologia de células de combustível para centros de dados que suportam inteligência artificial. Em resposta a esse desenvolvimento, os analistas da Morgan Stanley elevaram o preço-alvo da Bloom Energy para US$ 85, indicando um potencial de crescimento adicional. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A colaboração com a Oracle abre novas oportunidades para o crescimento dinâmico da Bloom Energy, permitindo que a empresa forneça de forma rápida e eficiente soluções energéticas inovadoras baseadas em células de combustível para centros de dados importantes que alimentam sistemas avançados de IA. Numa era de rápido aumento da procura por poder computacional, fontes de energia confiáveis e ecológicas tornaram-se uma prioridade para os operadores de infraestruturas de TI. Graças a esta parceria estratégica, a Bloom Energy está bem posicionada para atender a essas demandas, oferecendo soluções energéticas limpas, estáveis e escaláveis. Para fortalecer ainda mais a sua posição no mercado, a empresa anunciou planos ambiciosos para duplicar a sua capacidade de produção para 2 gigawatts até ao final de 2026. Para alcançar este objetivo, a Bloom Energy investirá 100 milhões de dólares no desenvolvimento de tecnologia, na expansão das instalações de produção e no aumento da eficiência operacional. Estas ações permitirão não só um atendimento mais rápido dos pedidos, mas também uma melhor adaptação às crescentes necessidades dos clientes nos setores tecnológico e industrial. Como resultado, a Bloom Energy está bem preparada para capitalizar as oportunidades de mercado e manter uma vantagem competitiva no setor de energia verde em rápida evolução. Os analistas também observam uma melhoria no desempenho financeiro da Bloom Energy no segundo trimestre de 2025. A empresa registou receitas de 401,2 milhões de dólares, um aumento de 19,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A margem bruta subiu de 20,4% para 26,7%, enquanto a margem operacional aumentou para 7,1%. A empresa alcançou um fluxo de caixa livre positivo de 33 milhões de dólares, indicando uma melhoria na rentabilidade.

