Europa mista e sem impulso: DAX quase plano, CAC40 e FTSE recuam; W20 polaco afunda ~2% Os índices europeus estão a apresentar um desempenho relativamente fraco no início da segunda fase da sessão de negociação desta quinta-feira. O DAX alemão subiu apenas 0,02%, enquanto o CAC40 francês caiu 0,23% e o FTSE100 britânico caiu 0,15%. O W20 polaco está a apresentar um desempenho muito fraco, caindo quase 2%. Os mercados aguardam os dados dos EUA sobre os pedidos de subsídio de desemprego, bem como o relatório do mercado de trabalho dos EUA na sexta-feira. Em termos setoriais, a indústria da defesa destaca-se hoje, na sequência dos comentários de Trump sobre um maior investimento em armamento. Cotações atuais para contratos importantes. Fonte: xStation5 Volatilidade atual observada no mercado europeu em geral. Fonte: xStation5 DE40 (D1) Fonte: xStation5 Durante a sessão de negociação de quinta-feira, o DAX continuou a sua tendência ascendente e ultrapassou a barreira anteriormente mencionada de 24.780 pontos, que era o principal nível de resistência em 2025. Além disso, o atual impulso de alta, que conseguiu romper o contrato acima da média móvel exponencial de 50 dias (curva azul no gráfico) e da média móvel exponencial de 100 dias (curva roxa), é, de uma perspectiva técnica, uma indicação de uma tendência ascendente de curto prazo no instrumento. Enquanto o DE40 permanecer acima dessas barreiras de suporte, é provável que a tendência atual continue. Fonte: xStation Notícias corporativas importantes: Durante a sessão de hoje, as ações do setor de defesa mais uma vez se destacaram depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu um aumento nos gastos com defesa americana. A Leonardo (LDO.IT) saltou para o topo do índice FTSE MIB da Itália, ganhando quase 3%. Fonte: xStation5 A Vallourec (VK.FR) lançou um programa de recompra de ações no valor de 200 milhões de euros, que estará em vigor até 30 de junho de 2026, para cobrir parte dos seus warrants de subscrição (BSAs) e limitar a diluição no momento do seu exercício e, em menor grau, para financiar planos de incentivo aos funcionários. A empresa também planeia pagar um dividendo extraordinário intercalar no terceiro trimestre de 2026, compreendendo aproximadamente 300 milhões de euros provenientes da venda de BSA e do excedente de 80-100% do caixa gerado em 2025 não alocado à recompra de ações. O retorno total para os acionistas deverá atingir pelo menos 500 milhões de euros em 2026, sem que seja proposto qualquer dividendo anual para 2025 devido a este pagamento. A estratégia está em linha com a política de capital da empresa, que pressupõe um alavancamento financeiro de +/- 0,5x dívida líquida/EBITDA e liquidez superior a 1000 milhões de euros. Philippe Guillemot, presidente e CEO, enfatizou que este é um passo para se tornar uma das empresas mais favoráveis aos acionistas do setor. A Associated British Foods (AB Foods; ABF.UK) alertou para um lucro operacional e EPS abaixo do esperado para o ano fiscal, devido às vendas mais fracas da Primark e aos resultados mistos na divisão de alimentos. As ações da empresa caíram até 12%, atingindo os mínimos de 9 meses. ABF.UK (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.