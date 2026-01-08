A Galp e a Moeve preparam-se para unir forças e reforçar as suas operações em Portugal e Espanha. Foi anunciado hoje que ambas as empresas têm estado a discutir uma reorganização profunda do negócio downstream, isto é, refinação de petróleo e rede de postos de combustível na Península Ibérica. O que está realmente em cima da mesa Ao contrário do que alguns títulos mais apressados sugerem, não estamos perante uma fusão tradicional nem perante uma aquisição hostil. O desenho em discussão aponta para a criação de duas plataformas conjuntas, separando claramente o negócio industrial do negócio de proximidade ao cliente. Trata-se de uma joint venture focada em postos de abastecimento, mobilidade e retalho energético, com uma presença combinada que ultrapassa largamente os três mil pontos de venda em Portugal e Espanha. Por outro, uma estrutura dedicada à refinação, logística e comercialização grossista, agregando ativos industriais que, isoladamente, já são dos mais relevantes do sul da Europa. Porque faz sentido para a Galp Unsplash A empresa tem vindo a reforçar a sua exposição ao upstream e a projetos de exploração com potencial transformacional, ao mesmo tempo que procura reduzir a intensidade de capital e a volatilidade do negócio industrial europeu. Ao entrar numa estrutura partilhada, a Galp consegue retirar valor de ativos já maduros, partilhar os riscos da operação e, acima de tudo, libertar dinheiro para investir noutras áreas do negócio. Vantagens para a Moeve Do lado da Moeve (antiga CEPSA), a empresa tem estado num processo de reposicionamento, com uma estratégia cada vez mais orientada para plataformas integradas de energia e mobilidade. Ao assumir uma posição dominante na vertente industrial da parceria, a Moeve reforça a sua capacidade de escala, otimiza cargas de refinação e ganha maior poder negocial num mercado europeu estruturalmente pressionado por margens mais voláteis e exigências regulatórias cada vez maiores. Além disso, a parceria com a Galp traz algo que não se compra facilmente: conhecimento profundo do mercado português e uma base de ativos altamente eficiente, como o porto de Sines, que continua a ser um dos pólos industriais mais competitivos do país. O impacto que pode ter no sector ibérico Se ambas as empresas chegarem a um acordo e decidirem avançar, esta operação cria um player dominante no downstream ibérico, com capacidade para influenciar preços grossistas, negociar melhor com fornecedores e acelerar investimentos em novos formatos de mobilidade, desde combustíveis alternativos a soluções híbridas de energia. Para os concorrentes, isto significa maior pressão competitiva, mas para os consumidores, o impacto não será imediato nos preços. Reação do mercado As ações da GALP estão hoje a valorizar perto de 2%, apoiadas pela recuperação do petróleo (Brent +1,5%) e também, em parte, pela boa recepção dos investidores às notícias publicadas hoje. No lado da Moeve, a empresa é uma sociedade privada controlada por fundos de investimento (Mubadala e Carlyle), sem ações públicas no mercado e por isso o seu impacto no mercado não é possível ser medido. xStation5



Desempenho das ações da GALP e do Brent (linha azul) a longo prazo.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.