A Boeing surpreende com uma receita superior, as ações sobem no pré-mercado

A Boeing divulgou os seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando uma melhoria operacional significativa, apesar dos desafios persistentes em termos de rentabilidade. As receitas aumentaram 35% em termos anuais para 22,75 mil milhões de dólares, ultrapassando as expectativas dos analistas de 21,68 mil milhões de dólares. Isto foi impulsionado principalmente pelo aumento das entregas de aviões comerciais. A empresa também parece estar a ultrapassar as relações públicas negativas associadas aos problemas com o 737 MAX.

Principais indicadores financeiros:

Perda básica por ação: -$1,24 (melhor do que o esperado -$1,40)

-$1,24 (melhor do que o esperado -$1,40) Perda GAAP por ação: -$0.92

-$0.92 Fluxo de caixa operacional: $ 227 milhões (contra - $ 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2024)

$ 227 milhões (contra - $ 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2024) Fluxo de caixa livre: -$200 milhões (contra -$4,3 mil milhões um ano antes)

-$200 milhões (contra -$4,3 mil milhões um ano antes) Entregas de aeronaves comerciais: 150 unidades (+63% em relação ao ano anterior)

Análise por segmentos

Aviões comerciais - o principal motor de crescimento

O segmento de Aviões Comerciais gerou receitas de 10,87 mil milhões de dólares, um aumento de 81% em relação ao ano anterior, representando 47,8% das receitas totais da empresa. A produção do 737 atingiu o seu objetivo de 38 aviões por mês, com planos para aumentar para 42 ainda este ano. A produção do 787 Dreamliner aumentou para 7 aeronaves por mês. Apesar do crescimento das receitas, o segmento continua a registar perdas operacionais de 557 milhões de dólares, embora tenha melhorado em relação às perdas de 715 milhões de dólares registadas no ano anterior.

Defesa, Espaço e Segurança - Retorno à lucratividade

O segmento de Defesa alcançou uma receita de 6,62 mil milhões de dólares (+10% em termos anuais) e um lucro operacional de 110 milhões de dólares, uma reviravolta significativa em relação às perdas de 913 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024. A margem operacional do segmento ficou em 1,7%, indicando uma estabilização do desempenho operacional após vários trimestres desafiadores.

Serviços globais - Maior rentabilidade

Os Serviços Globais geraram uma receita de US$ 5,28 mil milhões (+8% em relação ao ano anterior) com a maior margem operacional entre todos os segmentos, de 19,9%. O segmento tem melhorado consistentemente a rentabilidade, com a sua margem a aumentar de 2,9% em 2020 para 18,13% em 2024.

Posição financeira e liquidez

A Boeing concluiu o trimestre com US$ 23 mil milhões em caixa e investimentos de curto prazo (abaixo dos US$ 23,7 mil milhões no início do trimestre) e US$ 53,3 mil milhões em dívida total (abaixo dos US$ 53,6 mil milhões). A empresa tem acesso a 10 mil milhões de dólares em linhas de crédito não utilizadas.

A carteira de pedidos aumentou para um recorde de US $ 619 mil milhões, incluindo mais de 5.900 aeronaves comerciais avaliadas em US $ 522 mil milhões. No segundo trimestre de 2025, a Boeing garantiu 455 novos pedidos de aeronaves, incluindo compromissos significativos da Qatar Airways e da British Airways.

Aspectos positivos e negativos dos resultados

Positivos:

A empresa registou um aumento acentuado de 63% ano a ano nas entregas de aeronaves comerciais , o melhor resultado desde 2018.

acentuado , o melhor resultado desde 2018. O fluxo de caixa operacional melhorou significativamente em comparação com o ano anterior, atingindo $ 227 milhões no segundo trimestre de 2025 contra - $ 3,9 mil milhões no ano passado.

melhorou significativamente em comparação com o ano anterior, atingindo $ 227 milhões no segundo trimestre de 2025 contra - $ 3,9 mil milhões no ano passado. A produção do modelo emblemático 737 atingiu 38 aeronaves por mês, com planos para ultrapassar 40.

emblemático atingiu 38 aeronaves por mês, com planos para ultrapassar 40. Retorno à rentabilidade no segmento de defesa e a maior rentabilidade em serviços .

e a . Uma carteira de encomendas elevada indica um desempenho financeiro estável para os próximos anos.

Desafios e riscos:

A empresa continua a gerar perdas , principalmente no seu principal segmento de aviões comerciais.

, principalmente no seu principal segmento de aviões comerciais. A Boeing mantém uma dívida elevada, superior a 50 mil milhões de dólares , embora não esteja a utilizar as linhas de crédito disponíveis.

, embora não esteja a utilizar as linhas de crédito disponíveis. Fluxo de caixa livre negativo, apesar de uma redução significativa na escala em comparação com o ano passado.

Comentário da Direção e Perspectivas

O CEO Kelly Ortberg enfatizou o foco em “restaurar a confiança e continuar o progresso no processo de recuperação”. A chave será manter o ritmo de crescimento das entregas, melhorando simultaneamente o controlo de qualidade e a segurança. Os planos incluem o aumento da produção de 737 para 42 por mês.

A empresa regista uma clara melhoria em relação ao ano anterior, tal como evidenciado por um aumento nítido das receitas, impulsionado pelo aumento das entregas. Simultaneamente, o regresso à rentabilidade global da empresa continua a ser um desafio.

As ações da empresa subiram cerca de 1,2% no pré-mercado. No entanto, no acumulado do ano, as acções subiram 33%. Os fortes ganhos ocorreram principalmente desde abril, quando as acções subiram de um mínimo de $140 para $240 por ação.