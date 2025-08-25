Mercados reagem às palavras de Powell com otimismo, mas Wall Street inicia semana em correção

O discurso do presidente da Reserva Federal em Jackson Hole, na passada sexta-feira, revelou-se consideravelmente mais dovish do que o esperado pelos mercados. Powell reconheceu que os dados mais recentes do emprego, em particular através do relatório NFP, evidenciam um risco crescente de enfraquecimento do mercado laboral. Esse risco poderá materializar-se de forma relativamente rápida, tendo em conta a queda consistente da procura por trabalhadores. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Relativamente à inflação, o cenário de base continua a assumir que o impacto das tarifas sobre a dinâmica dos preços será, em grande medida, temporário. Contudo, Powell sublinhou que este efeito poderá acumular-se ao longo do tempo, aumentando a incerteza quanto à evolução futura da inflação. Além destas declarações, a semana passada trouxe ainda outro sinal de mudança: as minutas da última reunião da Reserva Federal mostraram uma crescente divisão dentro do Comité relativamente à condução da política monetária. Tal divisão, como se pode observar no gráfico abaixo, reflete a dificuldade em conciliar os riscos de inflação persistente com os sinais de fragilidade no mercado de trabalho. Divisão entre os membros da Fed acerca da trajetória das taxas de juro. Este tom mais cauteloso de Powell acabou por gerar uma reação positiva nos principais índices bolsistas, ao mesmo tempo que provocou uma forte queda no dólar americano e nas yields da dívida soberana dos EUA. No entanto, o início da sessão de hoje em Wall Street está a ser marcado por correções ligeiras, resultado natural da realização de lucros após os expressivos ganhos de sexta-feira, motivados precisamente pela mudança de tom dovish do presidente da Fed. Entre os setores mais penalizados no arranque da semana destacam-se as empresas ligadas ao universo das criptomoedas, que estão a apresentar um desempenho particularmente fraco.

Fonte: xStation 5



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.