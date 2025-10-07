A FED de Nova Iorque divulga novas previsões que indicam expetativas de inflação mais elevadas para o próximo ano 🔔

Principais conclusões As expectativas de inflação para um ano subiram para 3,4% (de 3,2%); as expectativas para três anos permaneceram inalteradas em 3,0% ; e as expectativas para cinco anos aumentaram para 3,0% (de 2,9%).

(de 3,2%); as expectativas para três anos permaneceram inalteradas em ; e as expectativas para cinco anos aumentaram para (de 2,9%). A probabilidade percebida de um aumento do desemprego dentro de um ano subiu para 41,1% (+2,0 pp), enquanto o risco de perda de emprego aumentou para 14,9% (+0,4 pp).

As expectativas de aumento dos preços das ações nos próximos 12 meses subiram para 39,8% (+0,9 pp), acima da média de 12 meses de 38,0%.

O Fed de Nova Iorque acaba de publicar o seu último relatório com base em dados de inquéritos às famílias sobre as expectativas de inflação e as condições económicas. Em setembro, as expectativas de inflação das famílias aumentaram no horizonte de curto prazo (1 ano: 3,4%) e no horizonte de longo prazo (5 anos: 3,0%), mantendo-se estáveis no médio prazo (3 anos: 3,0%). A discordância entre os inquiridos diminuiu tanto para as perspetivas de 1 como de 5 anos. A incerteza em relação à inflação diminuiu para o horizonte de 1 ano, permaneceu inalterada para 3 anos e aumentou ligeiramente para 5 anos. As expectativas de crescimento dos preços das habitações mantiveram-se estáveis pelo quarto mês consecutivo em 3,0%. As variações anuais esperadas dos preços aumentaram para alimentos (5,8%, +0,3 pp), gasolina (4,2%, +0,3 pp), cuidados médicos (9,3%, +0,5 pp) e aluguer (7,0%, +1,0 pp), enquanto os custos com mensalidades universitárias diminuíram para 7,0% (–0,8 pp). O sentimento do mercado de trabalho enfraqueceu, apesar da recuperação na percentagem de inquiridos que esperam encontrar um novo emprego após a perda do emprego (47,4%, acima dos 44,9%, mas ainda abaixo da média de 12 meses de 51,0%). O crescimento salarial esperado caiu para 2,4%, enquanto os inquiridos relataram uma maior probabilidade de aumento do desemprego (41,1%), um aumento modesto no risco de perda de emprego (14,9%) e maiores intenções de demissão voluntária (20,7%). Em relação às finanças domésticas, o crescimento esperado da renda permaneceu estável em 2,9%, enquanto o crescimento dos gastos desacelerou para 4,7%. O risco percebido de não conseguir pagar uma dívida diminuiu para 12,6% (abaixo da média de 12 meses de 13,5%). As famílias avaliam sua situação financeira atual como ligeiramente melhor do que há um ano, mas estão menos otimistas em relação ao futuro. Aumentaram as expectativas de aumento dos impostos (3,6%), aumento da dívida pública (7,5%), ligeiro aumento das taxas de poupança (24,9%) e maior probabilidade de aumento dos preços das ações no próximo ano (39,8%).

