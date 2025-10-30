Conferência do BCE: Incerteza global, política de estabilidade 💶

Principais conclusões As taxas permanecem inalteradas

A incerteza global persiste

O risco tornou-se mais equilibrado

A inflação permanece dentro da meta, mas as perspetivas são incertas

O BCE permanece em “boa posição”

O mercado de trabalho e a economia permanecem fortes, apesar do crescimento lento

O Comité Executivo do BCE delineou as opiniões do conselho monetário sobre a economia durante uma conferência de imprensa: A presidente garante que a economia europeia e o mercado de trabalho continuam fortes, apesar das dificuldades

As empresas europeias aumentaram os seus investimentos em infraestruturas de IT, software e digitalização

Os investimentos em infraestruturas e industriais relacionados com a indústria de defesa e as forças armadas estão a impulsionar a economia, mas podem aumentar a inflação

«As famílias continuam a poupar uma parte invulgarmente grande dos seus rendimentos»

As expectativas de inflação a longo prazo permanecem em torno de 2%, mas as perspetivas são “incertas”

Tarifas, tensões geopolíticas e perturbações comerciais são as principais ameaças ao crescimento e devem permanecer

Além disso, foi reiterada a importância da expansão e do fortalecimento da zona do euro, bem como do sistema financeiro europeu

As condições de crédito para as empresas tornaram-se moderadamente mais restritivas

A inflação dos alimentos está a diminuir, mas a inflação da energia persiste por mais tempo do que o esperado

O BCE está numa «boa posição», mas essa posição não é «fixa»

O impacto da IA nos mercados de trabalho da UE «ainda está por ver»

A transição monetária não está a ser prejudicada

Os riscos para o sistema bancário da UE são insignificantes e os lucros estão estáveis

Os riscos para o crescimento estão agora mais equilibrados e o intervalo estreitou-se (as vantagens e desvantagens estão agora mais equilibradas e ambas são menos graves) Foi repetidamente assegurado que o BCE mantém uma política reativa e baseada em dados. Com isso, os investidores provavelmente não devem esperar novos cortes nas taxas que não sejam justificados por um declínio substancial no crescimento económico. Durante a sessão de perguntas, os responsáveis do BCE evitaram respostas diretas sobre se os aumentos são tão prováveis quanto os cortes. Com isso, os responsáveis provavelmente queriam evitar perturbar as expectativas de inflação cuidadosamente criadas. O BCE mantém o seu compromisso com a estabilidade acima de tudo. O Comité Executivo evitou cuidadosamente criar expectativas irrealistas em relação ao crescimento. Embora o crescimento e as condições do mercado de trabalho continuem sem brilho, é suficiente para o BCE se concentrar mais em abordar os inúmeros riscos locais e globais para a economia e o sistema financeiro europeus — muito mais graves do que o crescimento lento. O «bom lugar» a que a presidente Lagarde se refere constantemente parece ser um lugar em que o BCE está na melhor posição possível para lidar com os riscos concretizados, sem se privar de oportunidades para explorar condições mais favoráveis ao crescimento. EURUSD (M15) O euro recupera parte das suas perdas anteriores após a decisão sobre as taxas e a conferência de imprensa. Fonte: xStation5

