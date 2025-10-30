O “Efeito Halloween” e os cinco receios que atormentam os mercados financeiros!

Nos últimos meses, os mercados financeiros passaram por uma estranha mistura de calma e tensão. Os índices bolsistas atingiram novos máximos históricos, e tanto o ouro como a bitcoin permanecem em níveis recorde — mas a volatilidade não desapareceu. O caminho tem estado longe de ser tranquilo, com a volatilidade a destacar-se como uma das características marcantes deste período. A guerra comercial, os déficits fiscais, os conflitos militares e a divisão política em todo o Ocidente têm pesado sobre os mercados, mas nenhum desses fatores foi suficiente para assustar os investidores. Na verdade, outubro marca o início de um período que muitos investidores consideram particularmente interessante: o famoso Efeito Halloween.

O que é o Efeito Halloween?

O Indicador Halloween é uma estratégia que sugere que as ações tendem a ter um desempenho melhor entre novembro e abril do que entre maio e outubro. Desenvolvido no final da década de 1890, este indicador tem historicamente proporcionado um retorno anualizado de 5,3% durante os «meses de inverno» (novembro a abril), em comparação com apenas 1,9% durante os meses de verão. No entanto, por mais significativa que esta diferença possa parecer, os investidores devem ter cuidado ao confiar excessivamente neste padrão sazonal, especialmente nos próximos seis meses. O Indicador Halloween só funciona em determinados anos. Grande parte da sua vantagem histórica vem do desempenho excepcionalmente forte que os mercados tendem a apresentar nos seis meses após as eleições intercalares nos EUA — um período que começará após o Halloween do próximo ano, daqui a doze meses. Durante os invernos dos outros três anos do ciclo presidencial, os retornos do mercado de ações são normalmente positivos, mas não extraordinários. Na verdade, olhando para as médias históricas, o Dow Jones tende a registrar um ganho médio de 3% durante o período que estamos prestes a entrar.

Este ano, 2025, segue-se a um verão excepcionalmente forte. Embora o Dow Jones tenha historicamente subido uma média de 2% durante os meses de verão desde 1896, ele ganhou mais de 16% desde maio deste ano.

Portanto, embora as estatísticas favoreçam os investidores nesta época do ano, o contexto atual exige cautela. A economia global está a caminhar numa linha delicada entre o crescimento e a tensão, e qualquer escalada em áreas-chave de incerteza pode abalar a aparente calma dos mercados.

Os 5 eventos que podem limitar o efeito Halloween

Embora a história sugira que o inverno tende a ser favorável para as ações, o ambiente atual está longe de ser tranquilo. Entre os eventos económicos que podem abalar os mercados, destacam-se os cinco a seguir:

1. Aumento dos preços do petróleo

As recentes sanções impostas por Donald Trump às empresas petrolíferas russas causaram um impacto significativo no mercado energético e, após um ano difícil, os preços do petróleo aumentaram 7,5% na semana passada. Tais movimentos podem ter consequências graves para a economia.

Numa altura em que a inflação nos EUA permanece acima dos 3%, impulsionada por tarifas, estímulos monetários e fiscais e um dólar fraco, qualquer choque deste tipo poderia empurrar os preços ainda mais para cima — pressionando a Reserva Federal e outros bancos centrais em todo o mundo.

Se os acordos comerciais estimularem a procura durante um período sazonalmente forte e com os países da OPEP a reduzirem a produção, os preços do petróleo podem facilmente mover-se na direção oposta às tendências recentes. Tecnicamente falando, o petróleo bruto acaba de entrar em backwardation, uma estrutura frequentemente interpretada como um sinal de aumentos futuros dos preços. No entanto, apostar no petróleo pode ser uma das negociações mais contrárias neste momento,dado que as posições curtas têm dominado o mercado ultimamente.

2. Decisões da Reserva Federal Americana

Um dos principais riscos para os mercados financeiros — e um fator-chave por trás da recente fraqueza do dólar — são os ataques de Trump à independência do Fed. Enquanto o governo Trump continua a pressionar Jerome Powell e outros membros do Fed para reduzir as taxas de juro, os mercados permanecem inquietos com as consequências inflacionárias de tais políticas. O objetivo do presidente há meses tem sido refinanciar a dívida dos EUA a taxas mais baixas para melhorar o défice fiscal.

No entanto, ontem, Powell desafiou o presidente ao fechar a porta a possíveis cortes nas taxas na próxima reunião de dezembro — algo que o mercado já tinha precificado em 100%. As disputas em curso entre os dois podem criar uma atmosfera de instabilidade e minar a confiança dos investidores.

3. As eleições para a presidência da câmara de Nova Iorque

Este fim de semana marca as eleições para a presidência da câmara de Nova Iorque, a cidade mais famosa do mundo e o coração de Wall Street.

O candidato democrata, Zohran Mamdani, 33, é o claro favorito após derrotar o ex-governador Andrew Cuomo nas primárias de junho. As suas principais propostas incluem tornar os autocarros urbanos gratuitos, congelar os aluguéis de moradias estabilizadas (que representam cerca de um quarto do parque habitacional da cidade), criar supermercados públicos e oferecer creches gratuitas para todas as crianças de seis semanas a cinco anos.

Para financiar esses programas, Mamdani planeia aumentar os impostos sobre os ricos, uma medida que pode criar um clima de incerteza na capital financeira do mundo.

4. Queda nas ações de inteligência artificial

Até agora, as grandes empresas de tecnologia têm usado seus excedentes de caixa para investir no desenvolvimento da inteligência artificial. No entanto, algumas empresas — sem ainda justificar suas altas avaliações — começaram a emitir dívidas para cobrir essas despesas, criando potencialmente uma espiral perigosa.

Pela primeira vez em anos, os relatórios de lucros levantaram dúvidas sobre o crescimento dos gastos de capital entre as grandes empresas de tecnologia, lançando incerteza sobre o otimismo em torno da IA. Além disso, a enorme procura de energia necessária para alimentar os centros de dados pode tornar-se o maior gargalo do setor.

5. Um colapso do mercado imobiliário chinês

Apesar dos esforços de Pequim para reanimar a sua economia, o setor imobiliário continua a ser a sua maior vulnerabilidade. A inadimplência entre os principais incorporadores, a queda nos preços das moradias e a erosão da confiança do consumidor continuam a pressionar o sistema financeiro chinês. Essa deterioração não apenas ameaça desacelerar o crescimento da China — que responde por quase 30% do PIB da Ásia —, mas também pode se espalhar pelos mercados financeiros globais por meio dos preços das commodities e das cadeias de abastecimento. Outra onda de instabilidade na China poderia amplificar as tensões do mercado global e desencadear uma correção, justamente quando os investidores apostam na força do ciclo de alta.



O Indicador do Halloween tem servido historicamente como um guia otimista para os investidores. No entanto, este ano, os desafios que assombram a economia global — desde o petróleo até a política — podem alterar o cenário. Mais do que nunca, a prudência pode ser a melhor estratégia a ser adotada neste Halloween financeiro.