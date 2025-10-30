O “Efeito Halloween” e os cinco receios que atormentam os mercados financeiros!

- O «efeito Halloween» nos mercados: historicamente, as ações tendem a apresentar um desempenho melhor entre novembro e abril do que entre maio e outubro, embora esse padrão sazonal nem sempre se mantenha e dependa fortemente do contexto económico e político mais amplo.
- Cinco riscos que ameaçam a calma atual: o aumento dos preços do petróleo, as decisões do Federal Reserve, as eleições para prefeito de Nova Iorque, uma potencial desaceleração nos investimentos em inteligência artificial e a fragilidade do setor imobiliário chinês podem limitar o otimismo dos investidores.
- Uma época para cautela: apesar dos ventos favoráveis estatísticos que sustentam o mercado, a combinação de tensões geopolíticas, pressões inflacionárias e desequilíbrios económicos sugere que a prudência será a melhor estratégia nos próximos meses.
- O «efeito Halloween» nos mercados: historicamente, as ações tendem a apresentar um desempenho melhor entre novembro e abril do que entre maio e outubro, embora esse padrão sazonal nem sempre se mantenha e dependa fortemente do contexto económico e político mais amplo.
- Cinco riscos que ameaçam a calma atual: o aumento dos preços do petróleo, as decisões do Federal Reserve, as eleições para prefeito de Nova Iorque, uma potencial desaceleração nos investimentos em inteligência artificial e a fragilidade do setor imobiliário chinês podem limitar o otimismo dos investidores.
- Uma época para cautela: apesar dos ventos favoráveis estatísticos que sustentam o mercado, a combinação de tensões geopolíticas, pressões inflacionárias e desequilíbrios económicos sugere que a prudência será a melhor estratégia nos próximos meses.
Nos últimos meses, os mercados financeiros passaram por uma estranha mistura de calma e tensão. Os índices bolsistas atingiram novos máximos históricos, e tanto o ouro como a bitcoin permanecem em níveis recorde — mas a volatilidade não desapareceu. O caminho tem estado longe de ser tranquilo, com a volatilidade a destacar-se como uma das características marcantes deste período. A guerra comercial, os déficits fiscais, os conflitos militares e a divisão política em todo o Ocidente têm pesado sobre os mercados, mas nenhum desses fatores foi suficiente para assustar os investidores. Na verdade, outubro marca o início de um período que muitos investidores consideram particularmente interessante: o famoso Efeito Halloween.
O que é o Efeito Halloween?
O Indicador Halloween é uma estratégia que sugere que as ações tendem a ter um desempenho melhor entre novembro e abril do que entre maio e outubro. Desenvolvido no final da década de 1890, este indicador tem historicamente proporcionado um retorno anualizado de 5,3% durante os «meses de inverno» (novembro a abril), em comparação com apenas 1,9% durante os meses de verão. No entanto, por mais significativa que esta diferença possa parecer, os investidores devem ter cuidado ao confiar excessivamente neste padrão sazonal, especialmente nos próximos seis meses. O Indicador Halloween só funciona em determinados anos. Grande parte da sua vantagem histórica vem do desempenho excepcionalmente forte que os mercados tendem a apresentar nos seis meses após as eleições intercalares nos EUA — um período que começará após o Halloween do próximo ano, daqui a doze meses. Durante os invernos dos outros três anos do ciclo presidencial, os retornos do mercado de ações são normalmente positivos, mas não extraordinários. Na verdade, olhando para as médias históricas, o Dow Jones tende a registrar um ganho médio de 3% durante o período que estamos prestes a entrar.
Este ano, 2025, segue-se a um verão excepcionalmente forte. Embora o Dow Jones tenha historicamente subido uma média de 2% durante os meses de verão desde 1896, ele ganhou mais de 16% desde maio deste ano.
Portanto, embora as estatísticas favoreçam os investidores nesta época do ano, o contexto atual exige cautela. A economia global está a caminhar numa linha delicada entre o crescimento e a tensão, e qualquer escalada em áreas-chave de incerteza pode abalar a aparente calma dos mercados.
Os 5 eventos que podem limitar o efeito Halloween
Embora a história sugira que o inverno tende a ser favorável para as ações, o ambiente atual está longe de ser tranquilo. Entre os eventos económicos que podem abalar os mercados, destacam-se os cinco a seguir:
1. Aumento dos preços do petróleo
As recentes sanções impostas por Donald Trump às empresas petrolíferas russas causaram um impacto significativo no mercado energético e, após um ano difícil, os preços do petróleo aumentaram 7,5% na semana passada. Tais movimentos podem ter consequências graves para a economia.
Numa altura em que a inflação nos EUA permanece acima dos 3%, impulsionada por tarifas, estímulos monetários e fiscais e um dólar fraco, qualquer choque deste tipo poderia empurrar os preços ainda mais para cima — pressionando a Reserva Federal e outros bancos centrais em todo o mundo.
Se os acordos comerciais estimularem a procura durante um período sazonalmente forte e com os países da OPEP a reduzirem a produção, os preços do petróleo podem facilmente mover-se na direção oposta às tendências recentes. Tecnicamente falando, o petróleo bruto acaba de entrar em backwardation, uma estrutura frequentemente interpretada como um sinal de aumentos futuros dos preços. No entanto, apostar no petróleo pode ser uma das negociações mais contrárias neste momento,dado que as posições curtas têm dominado o mercado ultimamente.
2. Decisões da Reserva Federal Americana
Um dos principais riscos para os mercados financeiros — e um fator-chave por trás da recente fraqueza do dólar — são os ataques de Trump à independência do Fed. Enquanto o governo Trump continua a pressionar Jerome Powell e outros membros do Fed para reduzir as taxas de juro, os mercados permanecem inquietos com as consequências inflacionárias de tais políticas. O objetivo do presidente há meses tem sido refinanciar a dívida dos EUA a taxas mais baixas para melhorar o défice fiscal.
No entanto, ontem, Powell desafiou o presidente ao fechar a porta a possíveis cortes nas taxas na próxima reunião de dezembro — algo que o mercado já tinha precificado em 100%. As disputas em curso entre os dois podem criar uma atmosfera de instabilidade e minar a confiança dos investidores.
3. As eleições para a presidência da câmara de Nova Iorque
Este fim de semana marca as eleições para a presidência da câmara de Nova Iorque, a cidade mais famosa do mundo e o coração de Wall Street.
O candidato democrata, Zohran Mamdani, 33, é o claro favorito após derrotar o ex-governador Andrew Cuomo nas primárias de junho. As suas principais propostas incluem tornar os autocarros urbanos gratuitos, congelar os aluguéis de moradias estabilizadas (que representam cerca de um quarto do parque habitacional da cidade), criar supermercados públicos e oferecer creches gratuitas para todas as crianças de seis semanas a cinco anos.
Para financiar esses programas, Mamdani planeia aumentar os impostos sobre os ricos, uma medida que pode criar um clima de incerteza na capital financeira do mundo.
4. Queda nas ações de inteligência artificial
Até agora, as grandes empresas de tecnologia têm usado seus excedentes de caixa para investir no desenvolvimento da inteligência artificial. No entanto, algumas empresas — sem ainda justificar suas altas avaliações — começaram a emitir dívidas para cobrir essas despesas, criando potencialmente uma espiral perigosa.
Pela primeira vez em anos, os relatórios de lucros levantaram dúvidas sobre o crescimento dos gastos de capital entre as grandes empresas de tecnologia, lançando incerteza sobre o otimismo em torno da IA. Além disso, a enorme procura de energia necessária para alimentar os centros de dados pode tornar-se o maior gargalo do setor.
5. Um colapso do mercado imobiliário chinês
Apesar dos esforços de Pequim para reanimar a sua economia, o setor imobiliário continua a ser a sua maior vulnerabilidade. A inadimplência entre os principais incorporadores, a queda nos preços das moradias e a erosão da confiança do consumidor continuam a pressionar o sistema financeiro chinês. Essa deterioração não apenas ameaça desacelerar o crescimento da China — que responde por quase 30% do PIB da Ásia —, mas também pode se espalhar pelos mercados financeiros globais por meio dos preços das commodities e das cadeias de abastecimento. Outra onda de instabilidade na China poderia amplificar as tensões do mercado global e desencadear uma correção, justamente quando os investidores apostam na força do ciclo de alta.
O Indicador do Halloween tem servido historicamente como um guia otimista para os investidores. No entanto, este ano, os desafios que assombram a economia global — desde o petróleo até a política — podem alterar o cenário. Mais do que nunca, a prudência pode ser a melhor estratégia a ser adotada neste Halloween financeiro.
Resumo diário: Sentimento negativo em Wall Street, apesar do corte nas taxas do Fed e do acordo com a China🗽Dólar ganha!
Bostic e Hammack da FED comentam a politica monetária dos EUA 🔍Estará a FED dividida?
Scott Bessent sumariza o acordo comercial entre os EUA e a China 🗽O que vai mudar?
Membros da FED comentam a economia dos EUA🗽Dólar sobe
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.