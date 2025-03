A Fed sinaliza o risco de números mais elevados de inflação nos EUA e de uma política mais agressiva. USDJPY sobe 0,4%

Alberto Musalem, da Reserva Federal, assinalou ontem que o risco de leituras mais elevadas da inflação nos E.U.A. aumentou claramente. Ele foi repetido por Austan Goolsbee, do Fed de Chicago, que enfatizou que dados de inflação mais altos dos EUA seriam uma “bandeira vermelha” para o Federal Reserve. Com base nestas observações, podemos avaliar que os dados do IPC e do PCE - e, em menor medida, do PPI - serão particularmente significativos para os mercados no curto prazo. O dólar americano está ligeiramente mais fraco hoje, especialmente visível no par EURUSD. No entanto, continua a fortalecer-se em relação ao iene japonês - USDJPY está a subir quase 0,4% hoje, estendendo o impulso de ontem. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Observações de Alberto G. Musalem, Reserva Federal: Atualmente, acredito que a inflação demorará mais tempo a regressar ao objetivo de 2%

Continua a ser adequada uma abordagem equilibrada da política monetária, uma vez que as expectativas de inflação estão ligeiramente mais ancoradas e a própria inflação permanece elevada O USDJPY continua a manter a sua dinâmica ascendente e está a aproximar-se do nível 151, embora o índice do USD (USDIDX) tenha caído quase 0,1% hoje. Continuo a considerar que os riscos de inflação e de crescimento são equilibrados. Espero que a inflação regresse a 2% até 2027

Não vejo uma recessão no horizonte. A estagflação é um cenário mais extremo do que aquele que os EUA deverão registar nos próximos meses

As pequenas empresas indicam que estão a adiar a contratação e o investimento

Tenho grandes expectativas de que as tecnologias orientadas para a IA melhorem a produtividade a longo prazo

Se as expectativas de inflação começarem a aumentar, a Reserva Federal poderá ser forçada a apoiar-se mais no seu mandato de estabilidade dos preços

O ambiente atual apresenta alguns desafios para a política monetária devido a potenciais tensões entre objetivos

É provável que, a curto prazo, a inflação seja superior ao esperado, enquanto o crescimento ficará aquém das previsões

O impacto das políticas de Donald Trump na economia permanece incerto

O crescimento económico deverá manter-se saudável, mesmo que sofra alguma moderação - não vejo urgência em baixar as taxas de juro

O mercado de trabalho está no pleno emprego ou próximo dele

A paciência na manutenção da atual orientação política é adequada, à medida que a Fed reúne provas de que a inflação está a regressar ao objetivo

Se o mercado de trabalho se mantiver forte e os efeitos tarifários de segunda ordem se tornarem evidentes, a Fed poderá ter de manter as taxas mais elevadas durante mais tempo ou considerar medidas mais restritivas

O meu cenário de base pressupõe uma economia e um mercado de trabalho fortes, juntamente com uma inflação em queda

O crescimento abrandou de facto e os inquéritos indicam uma atitude cautelosa tanto por parte das empresas como dos consumidores

O risco de que a inflação se mantenha acima dos 2% - ou suba ainda mais a curto prazo - aumentou claramente Fonte: xStation5

