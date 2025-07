A guerra comercial continua! Quais são os cenários possíveis?🔎

A política aduaneira dos Estados Unidos sofreu uma grande transformação nos últimos anos. De um país de comércio muito aberto, os Estados Unidos tornaram-se cada vez mais fechados, o que se intensificou nos últimos meses. Após o regresso de Donald Trump à Casa Branca, a administração americana aumentou significativamente os direitos aduaneiros sobre os produtos importados de quase todas as regiões do mundo.

Atualmente, a taxa tarifária média sobre os produtos importados para os EUA aumentou de 2,3% em 2024 para 13,3% em 2025. Este aumento inclui tanto as tarifas setoriais (por exemplo, 25% sobre os automóveis, 50% sobre o aço e o alumínio), como as chamadas tarifas recíprocas, ou seja, direitos de compensação sobre os parceiros comerciais, bem como tarifas especiais sobre a China e produtos selecionados do Canadá e do México. Embora a suspensão das tarifas recíprocas devesse expirar a 9 de julho, Donald Trump anunciou que vai prolongar o período de negociação até 1 de agosto e sublinha que os países que não chegarem a um acordo comercial com os EUA terão de contar com um aumento significativo das tarifas.

Cenários possíveis para a continuação da guerra comercial

Os economistas da Bloomberg Economics apresentaram três cenários possíveis para o futuro desenvolvimento da política aduaneira dos EUA:

Cenário de base

Nesta variante, a maioria das tarifas atuais é mantida e são introduzidas novas tarifas setoriais, por exemplo, 25% para os produtos farmacêuticos. A taxa média dos direitos aduaneiros aumenta para 15,5%. Prevê-se uma diminuição de 23% nas importações dos EUA e as receitas aduaneiras poderão exceder 2,8 biliões de dólares ao longo da década. Um efeito secundário será uma diminuição de 1,9% do PIB dos EUA ao longo de 2-3 anos e um aumento de 1,1% dos preços. Os novos direitos aduaneiros mais elevados sobre os produtos farmacêuticos são uma notícia negativa para os países europeus, não só para os da UE, mas também para a Suíça, que é um grande exportador de produtos farmacêuticos.

Cenário de direitos aduaneiros elevados

Nesta variante, os EUA aplicam todos os aumentos anunciados, incluindo direitos aduaneiros setoriais elevados e um aumento radical dos direitos de compensação (por exemplo, 50% para a UE e 34% para a China). A taxa média dos direitos aduaneiros atinge 28%. As importações dos EUA caem até 42% e as receitas aduaneiras aumentam para 3,7 biliões de dólares. A economia americana sofre um forte abrandamento (queda de 3,7% do PIB) e um aumento significativo dos preços (2,2%), o que ameaça a estagflação. Este é, evidentemente, o pior cenário do ponto de vista dos mercados financeiros e pode também levar a uma nova vontade de abandonar o dólar americano como moeda de reserva. Nas últimas semanas, todas as incertezas relativas à política comercial dos EUA coincidiram com uma venda da moeda americana. Hoje, no entanto, após o prolongamento do período de negociações no fim de semana, o dólar americano começou a reforçar-se de forma generalizada.

Cenário de tarifas baixas

Neste caso, as taxas pautais são parcialmente reduzidas - a média desce para 10,5%. As importações diminuem 13%, as receitas aduaneiras atingem 2,1 biliões de dólares e o impacto negativo no PIB e na inflação é significativamente menor (queda de 1,2% do PIB, aumento de 0,7% dos preços). Vale a pena referir que, em todos os cenários, o impacto global dos direitos aduaneiros é negativo, mas as taxas gerais de 10% atualmente em vigor são aceitáveis para a maioria dos países do mundo. No entanto, um dos problemas são os elevados direitos aduaneiros setoriais sobre os preços de certos produtos básicos, como o alumínio, o aço e os automóveis.