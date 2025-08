Resumo do dia: Fed mantem as taxas inalteradas, mas Powell continua hawkish

A decisão do Fed resultou na manutenção das taxas de juros inalteradas, em linha com as expectativas.

No entanto, houve dois votos dissidentes dentro do Fed contra o consenso.

Bowman e Waller votaram a favor da redução das taxas de juros.

A declaração do Fed aponta para uma situação económica ligeiramente pior, abrindo caminho para possíveis cortes nas taxas em setembro.

Powell mostrou-se notavelmente hawkish durante a segunda parte da conferência de imprensa, enfatizando que o Fed precisa de razões claras para baixar as taxas.

As expectativas do mercado para um corte nas taxas em setembro caíram para menos de 50%.

Durante a conferência, Powell reiterou que muitas incertezas permanecem em relação à economia e às tarifas, exigindo tempo para ajustar a política monetária de acordo.

O dólar fortaleceu após o comentário de Powell de que o Fed está ignorar a inflação ao não aumentar as taxas, o que foi uma declaração bastante hawkish.

Após a decisão do Fed, o EURUSD reverteu drasticamente os seus ganhos anteriores, com o dólar agora a dominar o mercado cambial, sendo negociado atualmente perto da EMA de 100 dias, em torno de 1,1426.

Os índices futuros dos EUA apresentaram um forte desempenho ao longo do dia, mantendo-se próximos de máximos históricos, mas os ganhos foram interrompidos e revertidos após a decisão do Fed.

O US500 está em queda de 0,4%, enquanto o US100 está a cair 0,13%.

A Microsoft e a Meta Platforms irão juntar-se ao grupo das chamadas «Magnificent Seven» (Sete Magníficas), empresas que divulgam os seus últimos resultados trimestrais hoje, após o encerramento do mercado, às 21h00.

A sessão europeia de hoje foi positiva, com o DAX alemão a ganhar 0,23% no intraday, o CAC40 francês a subir 0,06% e o WIG20 polaco a subir 1,06%.

O PIB dos EUA no segundo trimestre cresceu 3,0% em termos anualizados, superando significativamente os 2,4% esperados, impulsionado principalmente por uma forte contribuição líquida das exportações de quase 5%, revertendo a tendência do primeiro trimestre, quando as importações aumentaram em antecipação às altas tarifas de Trump.

O relatório ADP mostrou um crescimento do emprego de 104 000, bem acima dos 75 000 esperados.

Os fortes dados económicos dos EUA levaram a um fortalecimento adicional do dólar americano.

O PIB da zona euro superou as expectativas com um crescimento anual de 1,4%, contra os 1,2% previstos e os 1,5% anteriores, enquanto o crescimento trimestral foi de 0,1%, em comparação com os 0,0% esperados e os 0,6% anteriores.

O Banco do Canadá manteve as taxas estáveis em 2,75%, com a probabilidade de um corte nas taxas em setembro caindo de 22% para 19%, com base nos dados do mercado de swap.

Os stocks de petróleo bruto aumentaram 7,7 milhões de barris, contra uma queda esperada de 2,6 milhões de barris e uma queda anterior de 3,2 milhões de barris, embora o relatório da API tenha mostrado um aumento menor de 1,5 milhões de barris; apesar do aumento, os preços do petróleo WTI permanecem elevados, a US$ 70,50 por barril.

Os preços do petróleo continuam a subir acentuadamente na sequência das ameaças de Trump de impor sanções severas à Rússia se esta não aprovar negociações de paz com a Ucrânia, com o WTI a ultrapassar os 70 dólares por barril.

Os preços do gás natural estão a recuar quase 4% hoje, aproximando-se dos 3 dólares/MMBTU, apesar da época de arrefecimento que normalmente impulsiona tendências de subida.

